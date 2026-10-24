ראש הממשלה בנימין נתניהו קבע כי ישראל תתמוך בארגנטינה בסוגיית השיחות על איי פוקלנד, כך חשף היום (ש') העיתון הבריטי הטלגרף. לפי הדיווח, נתניהו הנחה דיפלומטים לשנות את עמדתה הרשמית של ישראל, ולהצטרף לבואנוס איירס בקריאה לקיום שיחות ישירות על עתיד האיים.

נתניהו מקיים קשר קרוב עם נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, והוא שינה את עמדתו בעניין איי פוקלנד אחרי החלטת שר החוץ של בריטניה להטיל סנקציות על התנחלויות ביהודה ושומרון.

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לפי הדיווח, השינוי בעמדה הישראלית אינו מגיע לכדי תמיכה רשמית בתביעתה של ארגנטינה לריבונות על איי פוקלנד, אך הוא "מעורר חשש" כי ישראל עלולה להעניק גיבוי מלא לבואנוס איירס, אם בריטניה תטיל סנקציות נוספות על ההתנחלויות.

הסנקציות הבריטיות החריפו את המשבר ביחסים בין ישראל לבריטניה, והן הובילו להורדת דרג הייצוג של הקונסוליה הבריטית ולגירוש רוב אנשי הסגל הבריטים.

השינוי בעמדה הישראלית מתרחש בנקודת זמן רגישה בנוגע לריבונות הבריטית על האיים, בעוד ארגנטינה מגבירה את מאמציה הדיפלומטיים לקידום תביעתה במקום - וזאת אחרי דברים שדונלד טראמפ אמר בחודש ספטמבר, מהם השתמע כי לא יתמוך בבריטניה במקרה של עימות עתידי סביב סוגיה זו.

במקביל, ארגנטינה פתחה בהליכים משפטיים במטרה לעצור את החיפושים אחר שדות נפט וגז מצפון לאיי פוקלנד.

"נוסח ההצהרה עצמו אושר על ידי הדרגים הגבוהים ביותר בממשלת ישראל", אמר אחד הגורמים בנוגע לעמדה שהתקבלה בירושלים. "זו הפעם הראשונה שישראל מעורבת בסכסוך זה".

המתיחות סביב האיים

לפני כשבוע וחצי דווח כי צבא בריטניה ערך באיי פוקלנד תרגיל צבאי המדמה את כיבושם מחדש מידי כוחות ארגנטיניים, לראשונה אחרי שנים, על רקע האיומים שמשמיע נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי בנוגע לריבונות על האיים.

בתרגיל השתתפו כ-150 חיילים בריטים וכ-100 אנשי מילואים מקומיים, שביצעו נחיתה מהים, מסעות רגליים ממושכים וקרבות מטווח קצר בשטח ההררי והסלעי של האיים. התרגיל שחזר חלק מהפעולות שביצע הצבא הבריטי במלחמת פוקלנד ב-1982, כאשר בריטניה יצאה למבצע להחזרת השליטה באיים לאחר פלישת ארגנטינה.

לפי הדיווח, התרגיל נערך החודש ונמשך שישה ימים, בהשתתפות חיילי פלוגה ב' של הגדוד השני של הצנחנים הבריטים, לצד אנשי כוח ההגנה המקומי של איי פוקלנד. אף שהצבא הבריטי מקיים אימונים באיים באופן קבוע, לפי הטיימס מדובר בפעם הראשונה אחרי שנים שבה נערך תרגיל המדמה נחיתה מהים והשתלטות מחדש על שטחים, בדומה למבצע סאטון שנפתח במאי 1982.

התרגיל מתקיים על רקע החרפה בהתבטאויותיו של נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, שהזהיר בחודש שעבר כי ארצו עשויה "לפעול במהירות" כדי "להשיב" לידיה את איי פוקלנד. מיליי טען כי האיים נמצאים תחת "כיבוש זר בלתי חוקי" של בריטניה. בהמשך, בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, איים כי ארגנטינה עשויה "לקחת את העניינים לידיים" כדי לממש את ריבונותה, אף שהבהיר כי הוא מעוניין לפעול בדרכי שלום.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12