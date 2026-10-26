פנינו לכל המפלגות שעברו את אחוז החסימה בלפחות סקר אחד. התשובות מסודרות לפי סדר א'-ב' של שם המפלגה. לא השיבו: הליכוד, ש"ס, יהדות התורה ורע"ם

ביחד

יו"ר: נפתלי בנט

החוק הכלכלי הראשון: הכנסת החברה החרדית לאוהל הישראלי, החל מחינוך, גיוס והרחבת בסיס המס. ביטול הכספים שמעודדים אי־שירות ואי־השתלבות. ביטול כספים קואליציוניים, ביטול קצבאות אברך, ביטול הנחות בביטוח לאומי, ביטול מעמד אברך=סטודנט, ביטול הנחות בארנונה, ביטול סבסוד מעונות ילדים למי שלא משרת ועובד. הקמת מערכת חינוך אחת שתכלול 60% לימודי ליבה ו־40% לבחירת המוסד. הקמת ישיבות הסדר חרדיות.

תיקים כלכליים־חברתיים: לא ננהל מו"מ קואליציוני בעיתון.

הדמוקרטים

יו"ר: יאיר גולן

החוק הכלכלי הראשון: נחוקק את חוק יסוד: זכויות חברתיות, שיגדיר ויעגן את הזכויות החברתיות להם זכאים כלל האזרחים ויחייב אספקה שוויונית, בלי הבדלי מגזר, דת, גזע ומין.

נשלים את חקיקת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) - חוק רן כהן, ונחדש את זכותם של דיירים זכאים לרכוש בהנחה את הדירה שבה הם מתגוררים ונפעל להגדלת מלאי הדיור הציבורי.

תיקים כלכליים־חברתיים: המשפטים, ביטחון פנים, חינוך ותקשורת.

המילואימניקים והכלכלית

יו"ר: יועז הנדל

החוק הכלכלי הראשון: החוק שמונופולים לא יכולים לגבות מחירים מופרזים. זהו חוק שמיושם בכל העולם המערבי, שקובע שמי שמוגדר בחוק כמונופול - לא יכול לגבות מחיר מעבר לעלות + רווח סביר (שגם לזה יש הגדרות בחוק). עד אפריל 2023 החוק הזה היה תקף גם כאן, עד שהמערכת המשפטית, בחיבוק ידיים של פוליטיקאים מהקואליציה ומהאופוזיציה, הלכה למעשה רוקנה אותו מתוכן.

תיקים כלכליים־חברתיים: שר האוצר בלבד.

הציונות הדתית וזהות

יו"ר: בצלאל סמוטריץ'

החוק הכלכלי הראשון: פירוק המונופולים בשוק המזון.

תיקים כלכליים־חברתיים: השר סמוטריץ' מאמין כי יש לו עוד הרבה מה לתרום בתפקידו כשר האוצר. הדגש המרכזי מבחינתו לקדנציה הבאה יהיה הטיפול באתגר הגדול ביותר של הכלכלה הישראלית כיום - התאמת שוק התעסוקה בישראל לעולם הבינה המלאכותית.

הרשימה המשותפת

יו"ר: יוסף ג'בארין

החוק הכלכלי הראשון: תיקון לחוק יסודות התקציב שיעגן את ערך השוויון בהקצאת תקציב המדינה. השוואת התקציבים המופנים לכלל האזרחים והשוואת רמת השירותים החברתיים, החינוך, הדיור והרווחה. הפסקת העברת יתרות הביטוח הלאומי למשרד האוצר. הצמדת שכר המינימום בחוק לשיעור של 70% מהשכר הממוצע במשק והעלאת הקצבה הבסיסית ל־25% מהשכר הממוצע במשק.

תיקים כלכליים־חברתיים: משרד הכלכלה ומשרד הרווחה והעבודה (איחוד משרדים).

ישר

יו"ר: גדי איזנקוט

החוק הכלכלי הראשון: חוק התקציב שיפעל לאור עיקרון העל: מי שמשרת ומי שעובד - מתועדף ומתוגמל. המשאבים יועברו אל המשרתים, אל מעמד הביניים העובד ואל הצעירים, ויילקחו מהמשתמטים וממנגנוני הכספים הקואליציוניים. במסגרתו יבוטלו הכספים הקואליציוניים המגזריים, ייסגרו משרדים מיותרים, ההטבות, הסבסודים והקצבאות יותנו במיצוי כושר השתכרות, ונקודות הזיכוי יתגמלו את מי שנושא בנטל.

תיקים כלכליים־חברתיים: לא צוינו תיקים סצפציפיים.

ישראל ביתנו

יו"ר: אביגדור ליברמן

החוק הכלכלי הראשון: ביטול כל ההטבות שניתנות היום למשתמטים והעברתם למשרתי הסדיר והמילואים.

תיקים כלכליים־חברתיים: לא צוינו תיקים סצפיפיים.

עוצמה יהודית

יו"ר: איתמר בן גביר

החוק הכלכלי הראשון: העלאת שכר לחיילים, וקרקעות חינם בפריפריה (נגב וגליל) לחיילים משוחררים.

תיקים כלכליים־חברתיים: משרד הרווחה והביטחון החברתי (כולל ביטוח לאומי).

עמך ישראל

יו"ר: עופר וינטר

החוק הכלכלי הראשון: חיזוק רשות הרגולציה: חיזוק הרשות שנועדה לבחון כל רגולציה וטיבה, התאמת הרגולציות הקיימות לשנות האלפיים ומחיקת רגולציות לא רלוונטיות. זאת משום שרגולציה זה למעשה המס הנסתר הגדול ביותר על העסקים ועל הצרכנים, והיא גם הדרך הזולה ביותר להפחית את הנטל בלי עלות תקציבית.

תיקים כלכליים־חברתיים: יבקשו את ראשות ועדת הכספים בלבד.