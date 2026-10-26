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איראן | סיקור שוטף

חשיפה: עימות בין נתניהו לזמיר סביב פעולה שעלולה להוביל לעימות עם איראן

הרמטכ"ל ביקש דיון מעמיק לפני ביצוע הנחיה שקיבל, וכן אסמכתאות חוקיות וחתימות של הדרג המדיני • גורמים בקיאים בפרטים: בצבא חוששים מניסיון לנצל את הסוגיה האיראנית לתנופה פוליטית • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:28 עודכן: 06:48
ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל אייל זמיר (ארכיון) / צילום: מעיין טואף / לע״מ
ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל אייל זמיר (ארכיון) / צילום: מעיין טואף / לע״מ

עדכונים שוטפים

06:30 - הקואליציה בהובלת סעודיה: פתחנו במבצע שהשמיד 5 מתקני אחסון של טילים בליסטיים ו-4 פלטפורמות לשיגור טילים באזורים שבשליטת החות'ים

05:11 - רויטרס: בכירי מדינות "הסכם מכה" - סעודיה, טורקיה ופקיסטן - צפויים להיפגש ביום שני בטהראן עם נציגים איראנים כדי לדון בתיאום אזורי

04:39 - החות'ים טוענים: תקפנו את תחנות השאיבה של צינור הנפט "מזרח-מערב" בסעודיה ואת נמל התעופה הבין-לאומי בריאד. בסעודיה טרם אישרו את הפרטים

03:14 - הקואליציה בהובלת סעודיה: יירטנו טיל בליסטי ששוגר לעבר הבירה ריאד על ידי החות'ים

00:01 - חשיפה: עימות בין נתניהו לזמיר סביב פעולה שעלולה להוביל לעימות עם איראן

עימות חסר תקדים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לרמטכ"ל אייל זמיר הגיע לשיאו ביממה האחרונה, על רקע חשש בדרג הצבאי מניסיון לנצל את הסוגיה האיראנית לתנופה פוליטית רגע לפני הבחירות, כך נחשף הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" של חדשות 12. גורם ביטחוני מסר כי מדובר בפעולה שעלולה להוביל לעימות בזק מול איראן בעיתוי רגיש ודרמטי, וליצור טעות בהערכת המצב.

בימים האחרונים קיבל זמיר הנחיה מהדרג המדיני, וביקש לקיים דיון מעמיק לפני ביצועה. לצד זאת, ביקש הרמטכ"ל אסמכתאות חוקיות וחתומות של הדרג המדיני על המהלך.

היחסים העכורים והאיבה בין זמיר לנתניהו באו לידי ביטוי גם בדיון שהתקיים היום בפלמחים. שני גורמים אמרו כי האווירה הייתה עכורה מאוד. לפי גורמים בקיאים בפרטים, בדרג הצבאי קיים חשש מפני ניסיון של הדרג המדיני לנצל את הסוגיה האיראנית לתנופה פוליטית. גורמים מדיניים מכחישים וטוענים שמדובר ב"שקר של ממש". לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12