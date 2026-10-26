לואיז אינאסיו לולה דה סילבה זכה בכהונה רביעית חסרת תקדים כנשיא ברזיל, לאחר שהפך את הפיגור שבו היה בסיבוב הראשון - וניצח את הסנאטור פלביו בולסונרו בסיבוב שני.

לתוצאות יש משמעות היסטורית: זו הפעם הראשונה מאז חזרתה של ברזיל לבחירות ישירות ב־1989, שבה מועמד מנצח בסיבוב השני והמכריע, לאחר שהפסיד בסיבוב הראשון.

בולסונרו סירב להכיר בהפסד ואמר כי יפעל לביטול תוצאות הבחירות, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. עוד אמר כי החלטתו של שופט בית המשפט העליון להאריך את ההצבעה בשעתיים היא "בלתי מתקבלת על הדעת", לפי הדיווח .

הליך הבחירות לווה בטענות לדיכוי מצביעים. מטה הבחירות של לולה דיווח על השבתת התחבורה הציבורית באזורים מרכזיים מסוימים, ובעקבות זאת האריך בית המשפט את שעות ההצבעה בשעתיים. גם מטה הבחירות של בולסונרו ביקש הארכה, בטענה שגשמים כבדים השביתו קלפיות בדרום המדינה - אזור הנחשב למעוז של הימין

ניצחונו של איש השמאל בן ה־80, שפיגר בסיבוב הראשון, מונע תפנית ימינה באמריקה הלטינית - תפנית שבה תמך נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

לולה , שהתעמת בפומבי עם טראמפ, צפוי לכהן בשנים 2027-2030. הוא יידרש להתמודד עם קונגרס שבו מפלגת הליברלים של בולסונרו מחזיקה בסיעה הגדולה ביותר שלה זה עשרות שנים, וכן עם חוב ציבורי משמעותי שיהיה עליו לייצב.

תגובה חריפה בשווקים

ניצחונו של לולה בבחירות לנשיאות ברזיל צפוי להגביר את התנודתיות בשווקים הפיננסיים במדינה , מאחר שהמשקיעים ראו ביריבו מהימין ,בולסונרו, מועמד שסביר יותר שיקדם צמצום הוצאות ממשלתיות והסרת רגולציה.

בהתאם לכך, קרן הסל iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) צנחה בכמעט 20% במסחר הלילי לאחר פרסום התוצאות.

האתגר המרכזי של לולה יהיה לשכנע את המשקיעים שברזיל מסוגלת לייצב את החוב הציבורי שלה , על רקע מצבה הפיסקלי המידרדר, שיעורי הריבית הגבוהים והוצאות הריבית הכבדות. ההערכות הן שממשלתו תמשיך במדיניות פיסקלית הדרגתית, תוך ניסיון לשמר השקעות ציבוריות והוצאות חברתיות

במקביל, אנליסטים בגולדמן זאקס צופים צעדים מתונים לריסון הגידול בהוצאות הממשלה והעלאות מס נוספות, אך אינם צופים רפורמות מבניות משמעותיות. לפיכך, כיוון השווקים יהיה תלוי במידה רבה ביכולתו של לולה לאזן בין התחייבויותיו החברתיות לבין הצורך לשמור על אמון המשקיעים ולייצב את החוב.