נפגעתם בפריצה לבייננס? זה יכול להשפיע על חיוב המס שלכם

מתקפת הסייבר על בייננס (Binance), בורסת המטבעות הדיגיטליים הגדולה בעולם, שבמסגרתה נגנבו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-6 מיליארד דולר, יצרה לחץ בקרב משקיעים רבים ברחבי העולם. מדובר בגניבת הקריפטו הגדולה ביותר שתועדה אי פעם, ובאחת ממתקפות הסייבר הגדולות בהיסטוריה, לפי מומחים בתחום, וההפסדים של חלק מהמשקיעים עצומים.

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הבורסה כבר הודיעה שתכסה את ההפסדים, אך השאלות שהפרשה מייצרת ממשיכות להציף את המשקיעים. בין היתר, תוהים המשקיעים מהן השלכות המס של האירוע, האם ניתן להתקזז על הנזק כדי להקטין את חשבון המס, מה צריך לתעד והאם הפיצוי מהבורסה עלול לייצר חוב מס.

"מבחינת רשות המסים, מטבע שנעלם מהמסך הוא עדיין לא הפסד. מה שכדאי לעשות עכשיו הוא לתעד, לא למהר לדרוש הפסד, לבדוק את השלכות המס של כל הצעת פיצוי, ולוודא שהדיווחים משנים קודמות מסודרים. תיעוד נכון היום יכול לחסוך סכומים משמעותיים מחר", מסביר רו"ח (משפטן) אייל סנדו, שותף באלמקייס פתרונות מיסוי, לשעבר מנהל ביחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים ויועץ מקצועי למנהל רשות המסים, וחבר ועדת הקריפטו בלשכת יועצי המס.

המטבעות שלי היו בבייננס. האם יש לי עכשיו הפסד לצורכי מס?

רו"ח סנדו: " כנראה שלא, לפחות לא בשלב זה. מבחינת רשות המסים קריפטו הוא נכס, והפסד נוצר רק כשהנכס אבד סופית. כל עוד היתרה מופיעה בחשבון, המשיכות רק מוקפאות והבורסה מבטיחה לפצות, לא נוצר הפסד. הוא ייווצר רק אם בסוף התהליך חלק מהמטבעות לא יושב".

מתי אפשר לדרוש את ההפסד?

רו"ח סנדו: "כשהוא ודאי וסכומו ידוע, כשהבורסה קבעה סופית מה תפצה, או כשהתברר שלא יישאר מה להשיב. מי שימהר לדרוש הפסד בדוח של 2026 ויקבל פיצוי בהמשך יצטרך להכיר ברווח באותו סכום, והתיק שלו עלול לעורר שאלות. את ההחלטה על העיתוי נכון לקבל סמוך להגשת הדוח, לא היום".

מה צריך לתעד כבר עכשיו?

רו"ח סנדו: "כדי שהפסד יוכר צריך להוכיח שלושה דברים: שהנכס היה שלכם, כמה הוא עלה, ושהוא אבד. לכן כדאי לשמור כבר היום צילום מסך ודוח חשבון עם היתרה האחרונה שנרשמה לפני הפריצה; היסטוריית עסקאות מלאה, כולל מועדי רכישה, מחירים ועמלות; אסמכתאות על העברות הכסף מהבנק לבורסה; ואת כל ההתכתבויות עם התמיכה הטכנית והודעות הבורסה".

את כל אלה, מסביר סנדו, יש לשמור מחוץ לחשבון המייל המקושר לבורסה. "ההמלצה הכללית היא להוריד קובצי עסקאות מהבורסות מדי רבעון, בדיוק למקרה שבורסה נסגרת או קורסת".

מה אם אין לי תיעוד של מחיר הקנייה?

רו"ח סנדו: "זו הבעיה הנפוצה ביותר. בלי תיעוד, פקיד השומה רשאי לקבוע עלות רכישה של אפס. המשמעות כפולה: אין הפסד שניתן לקזז, וכל פיצוי שיתקבל עלול להיחשב רווח מלא. במקרים כאלה עושים עבודת שחזור, למשל על סמך העברות בנקאיות ישנות".

קניתי את אותו מטבע כמה פעמים, במחירים שונים. לפי איזו עלות מחשבים?

רו"ח סנדו: "רשות המסים רואה בשיטת 'נכנס ראשון יוצא ראשון' את ברירת המחדל - כלומר היחידות שנקנו ראשונות נחשבות לאלה שאבדו. אצל משקיע ותיק אלה לרוב היחידות הזולות, ולכן ההפסד לצורכי מס עשוי להיות קטן בהרבה ממה שנראה בחשבון. החישוב נעשה בשקלים, לפי השער ביום כל עסקה, והעיקר הוא עקביות".

בייננס הבטיחה לפצות. זה לא פותר את הבעיה?

רו"ח סנדו: "תלוי במה מפצים. אם מוחזרים אותם מטבעות באותה כמות, כלכלית לא קרה דבר. אבל פיצוי במטבע אחר, למשל בדולר-יציב או בכסף במקום בביטקוין, עשוי להיחשב מכירה של המטבע המקורי. מי שקנה ביטקוין לפני שנים ב-30 אלף שקל ויפוצה לפי שווי של 280 אלף שקל, עלול לגלות שנוצר לו רווח הון של רבע מיליון שקל ומס של כ-62 אלף שקל. הוא קורבן של פריצה, ובכל זאת יוצא ממנה עם חוב מס".

ומה אם הפיצוי יהיה חלקי, בתשלומים או באסימוני חוב?

רו"ח סנדו: "בפיצוי חלקי, ההפסד הוא עלות הרכישה פחות שווי מה שהתקבל. כשהעלות נמוכה, גם פיצוי חלקי עלול להסתיים ברווח. כשהפיצוי משולם בשלבים או באסימונים שהבורסה מנפיקה, אין הנחיה מפורשת של רשות המסים. הגישה הזהירה היא לתעד כל תשלום בנפרד ולהכיר בהפסד רק בסוף התהליך".

אני רוצה להעביר את מה שנשאר לארנק פרטי. זה אירוע מס?

רו"ח סנדו: "העברה בין ארנקים של אותו בעלים אינה מכירה, כי לא השתנו הנכס והבעלות. מה שכן יוצר אירוע מס הוא החלפה למטבע אחר בדרך, למשל לדולר-יציב 'ליתר ביטחון'. רשות המסים רואה בכל המרה בין מטבעות מימוש, גם בלי שקל אחד שיצא לבנק".

מול מה אפשר לקזז את ההפסד?

רו"ח סנדו: "הפסד הון מקריפטו מקוזז מול רווחי הון מכל סוג: קריפטו, מניות ואפילו נדל"ן. את מה שלא קוזז אפשר להעביר לשנים הבאות, ללא הגבלת זמן. התנאי הוא לדווח עליו בשנה שבה נוצר, גם למי שבדרך כלל לא מגיש דוח שנתי. בשיעור מס של 25%, מדובר בכסף ממשי".

איך מדווחים בפועל?

רו"ח סנדו: "רווחים והפסדים מסוכמים בנספח רווח הון ומועברים לדוח השנתי, בדרך כלל עד סוף אפריל של השנה שאחרי. מצרפים חישוב מפורט של העסקאות, ובמקרה של הפריצה כדאי לצרף גם הסבר קצר ואת עיקר האסמכתאות. גילוי מלא מראש חוסך ויכוחים בהמשך".

ומה אם הבנק יסרב לקבל את כספי הפיצוי?

סירובם הממושך של הבנקים בישראל לקלוט כספי קריפטו, בעיקר מחשש לקנסות עתק והליכים פליליים סביב איסור הלבנת הון, הוביל את בנק ישראל לפרסם נוהל שאוסר על הבנקים לדחות הפקדות באופן גורף. אלא שבפועל החיכוך נמשך, והשחקנים בשוק טענו כי המערכת הבנקאית עדיין שומרת על עמדה נוקשה.

רו"ח סנדו: "זה קורה לא מעט עם כסף שמקורו בקריפטו. רשות המסים מאפשרת מסלול ייעודי, טופס 909, לדיווח ותשלום המס גם כשהבנק מסרב, אבל הצלחתו מוגבלת. התיעוד מהפריצה הוא גם מה שיוכיח לבנק שמקור הכסף תקין".

המחירים ירדו אחרי הפריצה. זה נחשב הפסד?

רו"ח סנדו: "לא. ירידת ערך של מטבע שלא נמכר אינה אירוע מס. מצד שני, מי שמכר בבהלה צריך לזכור שגם מכירה ביום ירידה יכולה ליצור רווח חייב, אם המטבע נקנה בזול. על רווח כזה מדווחים ומשלמים מקדמה בתוך כ-30 יום".

לא דיווחתי בעבר על הקריפטו. כדאי לי לדרוש עכשיו הפסד?

רו"ח סנדו: "כאן צריך להיזהר. כדי להוכיח הפסד צריך לחשוף את עלות הרכישה ואת מסלול הכסף, והחשיפה הזו עלולה להצביע על רווחים משנים קודמות שלא דווחו. בקשת הקיזוז פותחת את כל התיק. במקרים כאלה נכון קודם להסדיר את העבר, למשל בהליך גילוי מרצון, ורק אחר כך לדרוש את ההפסד".

נזכיר כי נוהל הגילוי מרצון האחרון של רשות המסים הסתיים ב-31 באוגוסט 2026, לאחר שנה שבה התאפשר לאזרחים לדווח מיוזמתם על הכנסות והון שלא דווחו, לשלם את המסים המתחייבים כדין ולהימנע מהליכים פליליים. במסגרת הנוהל נחשף סך של כ-1.89 מיליארד שקל מכספים שלא דווחו בעבר, וצפי ההכנסות ממסים עומד על כ-152.6 מיליון שקל בלבד. כשהתפרסם הנוהל החדש באוגוסט 2025, המדינה צפתה אז הכנסות של 3-2 מיליארד שקל, בעיקר ממיסוי רווחי קריפטו. האכזבה מהנוהל היתה כפולה: ההכנסות לא עמדו בציפיות וגם שחקני זירת הקריפטו לא בלעו את "הפיתיון" ובחרו להמשיך להסתיר את הונם. 203 בקשות הוגשו בגין רווחים מנכסים דיגיטליים, בהן דווח על הון בהיקף של כ-482.5 מיליון שקל בלבד ומס משוער בסך של כ-51 מיליון שקל בלבד.

כעת עומדת בפני השחקנים בזירה האפשרות להכנס להליך גילוי מרצון הקבוע בחוק ללא נוהל זמני מקל, וללא הבטחה כי לא יעמדו לדין פלילי בסיום ההליך.

רשות המסים בכלל יודעת על החשבון שלי בבייננס?

רו"ח סנדו: "הסבירות גבוהה. ישראל מקבלת מידע על חשבונות של תושבים בחו"ל במסגרת הסכמי חילופי מידע אוטומטיים, והבנקים מבקשים אישור על מקור הכסף. פריצה בהיקף כזה רק מגבירה את תשומת הלב למחזיקים ישראלים בבורסה".

ואם אני סוחר יומי. הכללים שונים אצלי?

רו"ח סנדו: "ייתכן. כשהמסחר תדיר ושיטתי, הפעילות עלולה להיחשב עסק. אז הרווח ממוסה במס שולי של עד כ-50% ובדמי ביטוח לאומי, וההפסד מהפריצה הופך להפסד עסקי, עם כללי קיזוז אחרים. הסיווג נבחן לפי נסיבות המקרה".

חלק מהמטבעות היו במוצר סטייקינג בבורסה. זה משנה?

רו"ח סנדו: "התגמולים שכבר התקבלו הם הכנסה חייבת במועד קבלתם, ושוויים אז הוא עלות הרכישה שלהם. אם גם הם נגנבו, ההפסד מחושב מול העלות הזו. אבל לעמדת רשות המסים, הפסד הון כנראה לא מקוזז מול הכנסות הסטייקינג עצמן".