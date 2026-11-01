מו"ל גלובס, אלונה בר און, פתחה הבוקר (א') את כנס צמיחת הקיבוצים של גלובס, בשיתוף בנק דיסקונט והתנועה הקיבוצית, שהתקיים בקיבוץ שפיים, והציגה את התהליכים, האתגרים והשינויים שעוברת החברה הקיבוצית.

"על כל שער של גלובס מתחרים הרבה סיפורים, והיכולת להעלות סיפורים שאינם צהובים ושליליים ונושאים שלא בנויים להתקפת ציוצים בטוויטר, אינה טריוויאלית, וקשה לעשות אותה", ציינה בר און בפתח דבריה. "בשביל זה צריך שותפים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד".

לדברי בר און, "הסיפור של הקיבוצים מלא וגדוש, אבל כשמדברים על צמיחה יש כמה תהליכים ואתגרים. אנחנו ברגע משמעותי, שוב, לתנועה הקיבוצית, ועומדים בפני המון שינויים שבהם יעסוק הכנס". דוגמה ראשונה לשינויים - חמישה קיבוצים עומדים לעלות על הקרקע (אחד מהם - שלהבית בתל ערד - כבר בהקמה), לראשונה זה 40 שנה.

בר און הציגה עוד שורה של נתונים הקשורים לצמיחת הקיבוצים: בקיבוץ הדתי עברו למודל "הבית המשותף", אחרי 90 שנות קיום נפרד, וכ-76% מהקיבוצים עברו למודל הקיבוץ המתחדש (רק 12% נשארו בשיתופי). בתחום ביטחון המזון הזכירה בר און כי "כ-60% מהחלב בישראל מגיעים מהקיבוצים".

הקיבוצים מהווים 10% ממכירות התעשייה

במבט דמוגרפי, בין 2020 ל-2023 נרשם גידול במספר התושבים בקיבוצים, מ-115 אלף ל-205 אלף. כ-70% מהאוכלוסייה הקיבוצית נמצאת בצפון ובדרום. בסך הכל מהווים הקיבוצים 2.5% מהאוכלוסייה, אך 10% ממכירות התעשייה, "וזה סיפור ששווה לדון בו".

"מנועי הצמיחה אינם רק מנועים של חזון והתחדשות, אלא קשורים לנושא הכלכלי, שהוא ליבת הדיון שלנו פה", ציינה בר און והזכירה כי "148 סטארט-אפים חדשים קמו בקיבוצים בשנת 2022, ו-77 בשנת 2023. זו קפיצה מדהימה, שאגב, לא אפיינה את שאר המדינה". בנוסף, "ב-2025, 52% מהקיבוצים חתמו על הסכמים אגרו-וולטאים".

נושא משמעותי נוסף שהזכירה בר און, הוא העברה בין דורית. "הסיפור הזה קורה עכשיו בכל העולם. אנחנו דור שלישי אחרי מלחמת העולם השנייה, ואנחנו חווים כעת את העברת ההון הגדולה בהיסטוריה, כפי שאנו מכירים אותה. בקיבוץ זה מגיע לידי ביטוי בעצימות מאוד גבוהה, מהמון כיוונים של נכסים, הון, ערכים, זהות, אחריות ומודל. מעניין לעקוב אחר זה, ובינתיים נראה שזה קורה בצורה מרשימה, וכל הכבוד על כך - הלוואי שכל מקום שהיינו מסתכלים עליו, היה נראה כך".

בר און דיברה על מנועי הצמיחה ומנועי החזון של התנועה הקיבוצית, והזכירה כי "בדרום עברו קושי נוראי, אבל קיבלו תמיכה שסייעה, ואילו הצפון נמצא במצוקה נמשכת". לסיום איחלה לקיבוצים "המשך צמיחה מפוארת, ואיחולי בית משותף, כפי שנעשה בקיבוצים".

גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק דיסקונט, דוראל, חברת נדב ב. לוגיסטיקה, התנועה הקיבוצית, איגוד התעשייה הקיבוצית, קרן קמע ובהשתתפות חברת חשמל