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כוחות השוק | פודקאסט

הקרן שהשיגה תשואה של 130% - מהשקעה בחשמל ומים


עסקת ענק של כמעט 4.5 מיליארד שקל לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה עומדת לפני המשוכה של רשות התחרות, אבל מנכ"ל ומייסד הרוכשת, ג'נריישן קפיטל, לא מודאג • בשיחה לפודקאסט "כוחות השוק", ארז בלשה משרטט את חזון התשתיות הלאומיות, מזהיר מתרחיש העלטה ("נזכה לשקט רק ב־2032") ומבטיח שהפקקים עוד יחמירו לפני שישתפרו • האזינו

עידן ארץ 14:34

קרן ג'נריישן מבטיחה שני דברים שלא תמיד הולכים יחד: נכסים יציבים וסולידיים לצד תשואות גבוהות. שוויה כ-5.5 מיליארד שקל, ובשנה האחרונה מחיר המניה שלה עלה ב-140%. היא מחזיקה בתשתיות שמאפשרות את החיים כאן: חשמל, מים, תחבורה ופסולת. וכעת, עומדת על הפרק עסקת ענק לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה, אחת מחברות ייצור החשמל המשמעותיות בישראל, תמורת 4.45 מיליארד שקל.

רשות החשמל חוששת מריכוזיות-יתר, אך מנכ"ל ג'נריישן ארז בלשה מבטיח: "אני מתחייב שתהיה עסקה". האם זה יקרה, ובאיזה מחיר? מה עושים כשאצות מהנילוס משביתות מתקני התפלה? ומדוע דווקא בכבישים בלשה מבטיח ש"יהיה יותר גרוע"?