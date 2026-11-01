הקרן שהשיגה תשואה של 130% - מהשקעה בחשמל ומים

קרן ג'נריישן מבטיחה שני דברים שלא תמיד הולכים יחד: נכסים יציבים וסולידיים לצד תשואות גבוהות. שוויה כ-5.5 מיליארד שקל, ובשנה האחרונה מחיר המניה שלה עלה ב-140%. היא מחזיקה בתשתיות שמאפשרות את החיים כאן: חשמל, מים, תחבורה ופסולת. וכעת, עומדת על הפרק עסקת ענק לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה, אחת מחברות ייצור החשמל המשמעותיות בישראל, תמורת 4.45 מיליארד שקל.

רשות החשמל חוששת מריכוזיות-יתר, אך מנכ"ל ג'נריישן ארז בלשה מבטיח: "אני מתחייב שתהיה עסקה". האם זה יקרה, ובאיזה מחיר? מה עושים כשאצות מהנילוס משביתות מתקני התפלה? ומדוע דווקא בכבישים בלשה מבטיח ש"יהיה יותר גרוע"?