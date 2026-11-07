S&P הותירה את דירוג האשראי של ישראל ללא שינוי

סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית S&P עדכנה כי הדירוג של ישראל נשאר ללא שינוי - ברמה A עם תחזית יציבה. בכך נמנעה החברה משינוי בהערכת סיכון האשראי של ישראל, על רקע ההתפתחויות הביטחוניות והכלכליות בחודשים האחרונים.

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כזכור, במאי האחרון אישרה S&P מחדש את דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית יציבה. בהחלטתה אז הסבירה החברה כי הסכמי הפסקת האש צפויים להפחית את הסיכונים הביטחוניים המיידיים, וכי בהיעדר הסלמה צבאית נרחבת נוספת, ההשלכות על המשק צפויות להיות מוגבלות. עם זאת, בחברה הזהירו כי הידרדרות משמעותית בביצועים הכלכליים או במצב הפיסקלי, בין היתר בעקבות הסלמה ביטחונית, עלולה להוביל לפעולת דירוג שלילית.

בדוח ממאי העריכה S&P כי המשק הישראלי יצמח ב־5.9% בשנת 2027, אך הזהירה מפני המשך הלחץ על תקציב המדינה. החברה צפתה אז כי הגירעון הממשלתי הרחב יעמוד על 6% מהתוצר בשנת 2026, וכי יחס החוב הממשלתי נטו לתוצר יגיע ל־68% עד שנת 2029.

בנובמבר 2025 העלתה S&P את תחזית הדירוג של ישראל מ"שלילית" ל"יציבה", תוך הותרת הדירוג עצמו ברמה A . ההחלטה התקבלה בעקבות הפסקת האש בעזה, שלפי הערכת החברה הפחיתה את הסיכון להסלמה צבאית נרחבת ואת הלחצים על הכלכלה, שוק העבודה והכספים הציבוריים.