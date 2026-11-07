מאחורי הקלעים: ואנס פועל להשגת הסכם עם איראן

עדכונים שוטפים

08:44 - סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די. ואנס היה מעורב אישית בשבועיים האחרונים במגעים העקיפים עם איראן, שמטרתם להגיע להפסקת אש חדשה ולחדש את המשא ומתן על תוכנית הגרעין, כך לפי שני מקורות המעורים בנושא

01:12 - צבא איראן טוען: הפלנו כטב"ם אמריקני מסוג MQ-9 מעל האי קשם

03:05 - נשיא ארה"ב טראמפ: "אנחנו מדברים עם האיראנים, נראה איך זה יתפתח"

04:27 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנאום במרכז החלל קנדי: "אם הייתי מאפשר לאיראנים להשיג נשק גרעיני, ישראל לא הייתה היום. היא הייתה נמחקת מעל פני האדמה"

פורסם לראשונה ב-N12.