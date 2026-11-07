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בארץ מאחורי הקלעים: ואנס פועל להשגת הסכם עם איראן
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איראן | סיקור שוטף

מאחורי הקלעים: ואנס פועל להשגת הסכם עם איראן

המעורבות האינטנסיבית של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די. ואנס, מעידה כי הוא לקח על עצמו לפעול לחילוץ ארה"ב מהמלחמה, שאותה האשים בתבוסה הכבדה שספגה המפלגה הרפובליקנית בבחירות השבוע • בכירים אמריקנים ומקורות באזור אומרים כי לעת עתה טראמפ מוכן לאפשר למאמצים הדיפלומטיים להתקדם ולראות אם ניתן להגיע להסכם כלשהו • צבא איראן טוען: הפלנו כטב"ם אמריקני מעל האי קשם • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 08:00 עודכן: 08:44
סגן הנשיא ג'יי די ואנס / צילום: Shutterstock
סגן הנשיא ג'יי די ואנס / צילום: Shutterstock

עדכונים שוטפים

08:44 - סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די. ואנס היה מעורב אישית בשבועיים האחרונים במגעים העקיפים עם איראן, שמטרתם להגיע להפסקת אש חדשה ולחדש את המשא ומתן על תוכנית הגרעין, כך לפי שני מקורות המעורים בנושא

01:12 - צבא איראן טוען: הפלנו כטב"ם אמריקני מסוג MQ-9 מעל האי קשם

03:05 - נשיא ארה"ב טראמפ: "אנחנו מדברים עם האיראנים, נראה איך זה יתפתח"

04:27 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנאום במרכז החלל קנדי: "אם הייתי מאפשר לאיראנים להשיג נשק גרעיני, ישראל לא הייתה היום. היא הייתה נמחקת מעל פני האדמה"

פורסם לראשונה ב-N12.