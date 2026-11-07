נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע הערב (שבת) כי יטיל על יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, את המנדט להרכבת הממשלה הבאה. ההודעה של הנשיא נמסרה אחרי שנפגש בשבוע האחרון עם נציגי סיעות הכנסת, ואחרי שערך "בירורים נוספים במהלך סוף השבוע".

הרצוג הזמין את איזנקוט לבית הנשיא, למעמד הטלת המנדט, שיתקיים מחר בשעה 17:00. בסבב ההתייעצויות בבית הנשיא תמכו באיזנקוט סיעות הכוללות 67 חברי כנסת, לעומת 47 ממליצים בלבד שתמכו בהטלת המנדט על נתניהו.

מרגע הטלת מלאכת הרכבת הממשלה על איזנקוט, יעמדו לרשותו 28 ימים להרכיב ממשלה חדשה. במצב שבו תידרש ארכה לתהליך, בסמכות נשיא המדינה להעניק ארכה של עד 14 ימים נוספים על פי החוק.

ההתייעצויות בימים האחרונים - ונאום נתניהו

במהלך הימים האחרונים קיים הרצוג שיחות עומק עם גורמים במערכת הפוליטית, ונועד בין היתר עם ראש הממשלה נתניהו ועם יו"ר ישר איזנקוט. לפי הודעת הנשיא הוא "מסר להם את כוונתו".

בצאת השבת, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון שבו קרא להקמת ממשלת אחדות לאומית. את הקריאה פרסם נתניהו בעיתוי דרמטי, רגעים לפני הכרעת נשיא המדינה יצחק הרצוג על הטלת המנדט. למרות הקריאה לאחדות - נתניהו ניצל את הבמה כדי לתקוף את מפלגות גוש השינוי.

"זוהי עת לאחדות", אמר נתניהו בסרטון מצולם. "אתם יודעים שקראתי לכך במהלך מערכת הבחירות וחזרתי על כך גם לאחר מכן. זהו רצון העם וזהו צורך השעה. כבר בשבוע הקרוב יש מי שמתכוון להשביע בבהילות ממשלה עם תומכי טרור. להקים ממשלה במדינת ישראל, עם אלה שחותרים לחסל את מדינת ישראל, עם אלה שרוצים להקים על חורבותיה את מדינת פלסטין".

נתניהו המשיך בהאשמות: "ממשלה שתלויה בתומכי חמאס לא תילחם בחמאס. ממשלה שתלויה בשונאי היהדות לא תשמור על ישראל כמדינה יהודית. ממשלה שתלויה באיסלאם הקיצוני לא תילחם באיסלאם הקיצוני. ממשלה כזו לא תסיר את האיום הקיומי של איראן, היא לא תגן על חיילינו בעזה ובלבנון כששליש מחבריה מכנים את חיילי צה"ל פושעי מלחמה ומהללים את מרצחי הנוח'בה וחיזבאללה".

לדברי נתניהו, "ממשלה שתלויה באיסלאמיסטים תפרק את ישראל מבפנים, כפי שקורה במדינות אירופה, והרבה יותר גרוע מזה. האש והלהבות שאנחנו רואים ברחובות פריז ובריסל, יחווירו לעומת האש והלהבות שאנחנו נראה בירושלים, תל אביב, חיפה ושאר ערי ישראל".

מפלגת ישר הגיבה: "זה ספין עלוב ותו לא"

במפלגת ישר הגיבו על נאום נתניהו - ותקפו: "נתניהו בנאום היסטרי. מי שפילג, שיסע וסכסך את החברה הישראלית נשמע אומר את המילה 'אחדות' רק כשהוא מבין שימיו בתפקיד ספורים. אחדות היא ערך חשוב לישראל, נתניהו פעל באופן שיטתי ונחוש נגדה גם בזמן המלחמה הקשה בתולדותינו".

"נתניהו הקים ממשלות אחדות וחירום ותמיד פעל נגדן מבפנים", הם הוסיפו. "הוא מעולם לא עמד בהסכם שהוא חתום עליו עם שותפים פוליטיים והקים את ממשלת 7 באוקטובר עם איתמר בן גביר כשר בכיר, בניגוד להבטחה שלו עצמו".

"כראש ממשלת המחדל שנכשל בפירוק שלטון חמאס והצטיין רק בפירוק החברה הישראלית - הוא ממשיך הערב לזרוע הרס תוך שימוש ציני בערך שתמיד פעל נגדו: אחדות", נכתב. "ממשלת החירום הלאומית שיקים גדי איזנקוט תכלול רק מפלגות וחברי כנסת שתומכים בארבעת העקרונות של ישר! וביניהם הכרה בחמאס כארגון טרור ומחויבות להשמדת כוחו הצבאי-שלטוני".

"נתניהו שנכשל בכך, בוודאי לא יטיף על מחויבות להשמדתו. אם הליכוד וחבריו מעוניינים לפתע ב'אחדות' ובממשלה רחבה, הם יותר ממוזמנים להודיע באופן פומבי על פירוק הברית עם הקיצוניים, על קבלת ארבעת העקרונות של גדי איזנקוט ועל נכונות להיכנס לממשלה תחת ראש הממשלה איזנקוט", הם כתבו. "עד אז - זהו ספין עלוב ותו לא".

פורסם לראשונה ב-N12