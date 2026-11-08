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שוק ההון והשקעות "משקיעי בובת הלבובו הרוויחו או הפסידו, מה שקבע זה תזמון הטרנד"
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כנס לראות מעבר לטרנד

אלונה בר און, מו"ל גלובס: "משקיעי בובת הלבובו הרוויחו 700% או הפסידו 30%, מה שקבע זה התזמון בתוך הטרנד"

מו״ל גלובס פתחה את כנס "לראות מעבר לטרנד" והמחישה באמצעות הסקווישי ולבובו את חשיבות מועד הכניסה להשקעה • עוד התייחסה לשאלת הבועה בבינה המלאכותית, לייצוג נשים בכנס ולתפקידה של העיתונות

צלי אהרון 11:06
אלונה בר-און, מו''ל גלובס, בכנס לראות מעבר לטרנד / צילום: כדיה לוי
אלונה בר-און, מו''ל גלובס, בכנס לראות מעבר לטרנד / צילום: כדיה לוי

מו"ל גלובס, אלונה בר און, פתחה הבוקר (א') את כנס "לראות מעבר לטרנד" של גלובס בשיתוף אלטשולר פיננסים, והתייחסה לחשיבות של תזמון השקעות גם כשמדובר במוצרים ובתחומים שנהנים מפופולריות רבה. את הפער בין כניסה מוקדמת להשקעה לבין הצטרפות מאוחרת המחישה באמצעות בובת לבובו.

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"הכול זה שאלה של תזמון"

"מי שהשקיע בלבובו (נסחרת בבורסת הונג-קונג) ב-2023 עשה תשואה של 700 אחוז ומי שהשקיע ב-2025, מינוס 30%. הכול זה שאלה של תזמון ובזה אין חדש".

את הדיון בשאלה מהו טרנד פתחה בר און בצעצועי הסקווישי שניתנו לבאי הכנס: "אבל האם הסקווישי הוא טרנד? מסתבר שלא. סקווישי כבר משנות ה-2000 איתנו", אמרה. לדבריה, הצעצועים חוזרים בגלים: ב-2014 בצורות של לחם ועוגות, ב-2017 התפשטו מחוץ ליפן, ובשנתיים האחרונות התחדשה הפופולריות שלהם בעקבות טיקטוק ותרבות ה-ASMR. "כי אם טרנד קיים כבר משנות ה-2000 אז הוא טרנד?", שאלה.

בר און הזכירה מותג סקווישי המייצר במסצ'וסטס, שלדבריה מכר 100 מיליון יחידות מאז 2017 ורשם צמיחה דו-ספרתית בשנתיים האחרונות: "הם מכרו לאחרונה מלאי של 6 חודשים ב-3 שבועות ולא מגדילים קווי ייצור, שזו שאלה טובה של טרנד והגדלת קווי ייצור".

בהתייחסה לנושאי הכנס הזכירה בר און את שוק ההון, הריביות והחוב, את השפעת הגיאופוליטיקה על ההשקעות ואת השאלה אם ההתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית הן טרנד או בועה.

בר און התייחסה גם ליחס בין גברים לנשים בכנס: "מצב הגברים נשים אינו להיט הפעם ואנחנו צריכים להודות גם בלא-להיט". היא ציינה כי רצתה לשנות את היחס, והוסיפה: "אבל לא במחיר של עיוות המציאות ולא במחיר של הזמנת אנשים לא רלוונטיים, או אי הזמנת אנשים רלוונטיים".

בר און הודתה לשותפי הכנס, ואמרה כי קידום שיח ועיתונות המבוססת על עובדות ונתונים מחייב שותפים שמצטרפים לדרך ומתמידים בה.

את דבריה חתמה באיחול לקהל: "שיהיה לנו כנס פורה ושוק שורי ותשתדלו בניגוד ללבובו לזהות ב-2023 ולא ב-2025".

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף אלטשולר שחם פיננסים ובחסות בנק מזרחי טפחות, בזק וקבוצת הפיננסים פרופיט.