עופר-אבניר, יבואנית אופנועי הים Sea-Doo, מציגה דגמים חדשים מבוססי מחשב המאפשרים בלימה וריכוך זעזועי גלים

הטכנולוגיה עושה גלים: מערכות מחשב חדשות שהוטמעו בתוך אופנועי הים, הצליחו להפוך את השליטה בהם לקלה (גם פיזית) ופשוטה הרבה יותר. עופר-אבניר, יבואנית מותג אופנועי הים Sea-Doo של חברת בומברדייה מקנדה, הציגה השבוע בראשונה דגמים חדשים של אופנועי-ים מבוססי מחשב. המחשב מפעיל מערכת מתלים חדשנית שמרככת את פגיעת הגלים, ומערכת בלימה אלקטרונית. הפיתוח החדש נועד לספק רכיבה בטוחה ונוחה יותר, גם במטרה לחזק את נתח השוק בקהל היעד הפחות צעיר או ספורטיבי.

דגמי ה-iS החדשים של Sea-Doo מצוידים בידית בלימה, דומה לזו של אופנוע "יבש", המופעלת אלקטרונית. לחיצה על ידית הבלם מנתקת את המצערת, ומורידה במקביל כוס מכנית על נחיר פליטת המים בתחתית הדופן האחורית של הכלי. ההתקן עוצר את סילון המים (שגורם להאצת האופנוע), ובמקביל מזרים סילוני מים למעלה ולמטה, כדי להשאיר את הכלי במצב יציב ככל האפשר בעת הבלימה. הבלימה היא פרוגרסיבית: לחיצה קלה על המעצור תניב בלימה מתונה, ו"סחיטת" הידית תניב בלימה מהירה.

מערכת המתלים מבוססת אף היא על מחשב, ומורכבת משני בולמים קדמיים ומבולם אחורי גדול. המחשב מחשב את הצורך בהתנגדות של הבולמים בהתאם למהירות הנוכחית ולחוזק ה"מכה" של הגל, ומאפשר מהלך מתלים של עד 15 ס"מ.

ענף אופנועי הים צבר תאוצה בשנים האחרונות. לפי הערכות, חולשת עופר-אבניר עם המותגSea-Doo על כ-60% מהשוק, כאשר שאר השוק נחלק בין ימאהה וקוואסקי. בשנתיים האחרונות נרשמה מגמה של קניית אופנועי-ים ביבוא אישי, שהגיעה לפי ההערכות לכ-15% מסך אופנועי הים שנמכרו בישראל. גם כאן יובאו בעיקר דגמי Sea-Doo. אולם, בהיעדר אישור יבואן (כמו שמקובל בענף הרכב) - עובדה שגרמה להסרת אחריות היצרן מכלי ביבוא אישי; ובעקבות עליית שערי המטבע וצמצום ההפרש הכספי בין רכישה ביבוא אישי לקנייה מיבואן לזניח - הצטמק שוק היבוא האישי. בנוסף, מבצעי מכירות אגרסיביים והפניית הפוקוס לפעילות מועדון הלקוחות שמפעילה עופר-אבניר לרוכשי Sea-Doo, צמצם עוד יותר את נתח היבוא האישי.

יצוין, כי רכיבה על אופנוע-ים דורשת קורס קצר בכדי לקבל רישיון, בעלות של 1,200-1,500 שקל. דגמי iS מוצעים ב-103,950 שקל לדגם RXT iS ו-109,950 שקלים לדגם GTX LTD iS המפואר יותר. האופנועים מגיעים עם מנוע בנפח 1,500 סמ"ק המייצר 255 כוחות סוס, מערכת מתלים בפיקוד מחשב, מערכת בלימה, מצערת אלקטרונית והילוך אחורי.

