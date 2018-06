האזינו: ראיון בלעדי עם האיש שחתום על אקזיט המיליארדים

רגע לפני ההודעה על מכירת פרוטרום התראיין המנכ"ל אורי יהודאי ל"כיסא מנהלים" - הפודקאסט החדש של "גלובס", במסגרתו מנכ"לים של חברות ציבוריות מתראיינים על עבודתם, מצב החברות ועתידן.

פרוטרום היא דוגמא מצויינת לחברה שיישמה נכון מדיניות צמיחה באמצעות רכישות. בשנות ה-90 היא החלה את הפעילות שלה עם מחזור של כ-3 מיליון דולר, והיום היא כבר עומדת על 1.3 מיליארד דולר - עם צפי מכירות הגבוה מ-2 מיליארד דולר בעוד כשלוש שנים. את האסטרטגיה המוצלחת הזו הנחיל בחברה אורי יהודאי.

בפודקאסט אנחנו משוחחים על האסטרטגיה המוצהרת, על הסבלנות הנדרשת, על היחס של פרוטרום להנהלות בחברות הנרכשות ועל איך הוא מחליט באילו חברות הוא מתמקד ובאילו לא. בנוסף הוא סיפר לנו על כמה עסקאות מעניינות במיוחד שהחברה ביצעה ועל האסטרטגיה החדשה שהחברה נכנסה אליה בשנים האחרונות.

האזינו:

התמלול המלא

עירא: היום נדבר על אחת החברות הגדולות במשק: פרוטרום. יש משהו דיי מסקרן בחברה הזאת - שהוא גם דיי מפתיע. משקיעים בשוק ההון ככל הנראה יכירו אותה - בכל זאת, היא אחת מעשר החברות הגדולות בבורסה בת״א, אבל מחוץ לגבולות שוק ההון היא לא מוכרת במיוחד וזה למרות שהיא עוקפת במונחי שווי שוק חברות שמקבלות הרבה יותר תשומת לב ממנה: כמו בזק וגם כמה בנקים.. וזה מפתיע - בגלל שתאמינו או לא, אבל כשאנחנו הולכים לסופר, אז חוץ מהבשר הטרי והירקות שאנחנו קונים, לפרוטרום יש יד ברוב המוצרים שבעגלה שלנו. בשר ודגים קפואים, יוגורט בטעמים, עוגות, גלידות, משחת שיניים, תיונים, אבקות מרק - וזו רק רשימה חלקית. למעשה לפרוטרום יש חלק בכ-50% ממוצרי המזון שלנו.

אורי: הצטרפתי לפרוטרום לפני הרבה מאוד שנים - 31 וחצי שנים ועוד מעט 32 שנים. כשהחברה הייתה חברה מאוד. אפילו לא חברה. אלא חטיבה בתוך חברה אחרת עם מחזור מכירות של שלושה וחצי מיליון דולר. ועם מעט אמונה בעצמה. אבל עם הרבה היסטוריה מפוארת שאנחנו מאוד מאוד גאים בה - שמתחילה בשנת 1933 כשפרופסור חיים ויצמן משכנע שני יהודים שבאים מהתחום לעלות לארץ ולפתח פה עסקים שקשורים ב״אמא אדמה״ - בגידולים חקלאיים, שמהם מפיקים מוצרים טבעיים בתחום של טעם, בתחום של בריאות.

עירא: זה אורי יהודאי, מנכ״ל החברה. בעצם אפשר לומר שהחברה פחות או יותר על תחום העיסוק שלה במשך בערך 85 שנים - תמציות טעם. אבל איך בכלל יוצרים טעם?

אורי: בוא נתחיל בעצם עם ״מה זה טעם״ או Flavor בנוצרית - ערבוב של כמה עשרות חומרי גלם מתוך 7,000 חומרי גלם שונים שנמצאים אצלינו. כשאתה מערבב אותם ביחד, אתה יוצר טעם של תפוז, בננה, תה ארל גריי ומשחת שיניים בטעם מנטה. זה בעצם טעם או פלייבור בנוצרית.

עירא: עד כאן הכל יחסית פשוט. החברה מזקקת תמציות טעם שונות ויודעת להרכיב מהתמציות האלו שלה טעמים שונים. אבל קודם כל חשוב להבין שגם טעם באוכל מעובד הוא דבר מתוחכם כי הטעמים עצמם מורכבים מהרבה רכיבים. אפילו הטעם ״וניל״, שכביכול הוא זיקוק של צמח ספציפי, מורכב ממספר מרכיבים טבעיים שונים. אז כדי להגיע לטעם המדויק של גלידת וניל שהוא קבוע ולא מתחלף כתלות בספקים, צריך בחירה מדויקת של חומרי הגלם הרלוונטיים ויצירת תמהיל מדויק ביניהם.

אבל אם תחשבו על זה לרגע, לאוכל שאתם אוכלים יש המון תכונות שונות שבכלל לא קשורות לחוש הטעם. כשאנחנו קונים גלידת וניל יש בה הרבה, הרבה, אבל הרבה יותר מטעם. קודם כל יש בה גם צבע. ויש לה מרקם. והיא צריכה להיות מספיק רכה כדי שנוכל לאכול אותה ישר מהמקפיא, אבל לא רכה מדיי כדי שלא תהפוך לנוזלית מהר מדיי. אם זו גלידה עם אוכמניות אז צריך,, לשים בפנים חלקי אוכמניות. ואם זו גלידה עם רוטב מעליה אז גם אותו צריך להכין ואנחנו רוצים שגם לו יהיו תכונות משלו. אנחנו גם רוצים שתהליך החמצון או תהליך הריקבון של הגלידה יהיו איטיים יותר. לפעמים, במאכלים מסוימים, אנחנו גם רוצים להוסיף כל מני תוספים בריאים. ובסוף בסוף צריך גם שהכל יעבוד ביחד מספיק טוב כדי שאנחנו, הלקוחות, נרצה לקנות את זה שוב. וזה רק מה שאני מצליח לדמיין - יכול להיות שיש הרבה יותר תכונות.

אז אחרי שהבנו שתחום המזון המעובד הוא תחום כמעט אין-סופי, בואו נעבור לדבר קצת על החברה. לפרוטרום שני תחומי פעילות מרכזיים וביקשנו מקובי ישעיהו, כתב שוק ההון ב"גלובס", לספר לנו עליהם.

קובי: התחום הראשון הוא תחום הטעמים שבתוכו כלולים הן טעמים מתוקים והן טעמים לא מתוקים. בכל הנוגע לטעמים מתוקים החברה מייצרת את כל הספקטרום הקיים כשמוצרי היעד הם כל מוצר שיש בו מן הטעם המתוק בסופר: גלידות, משקאות, סוכריות, תה ועוד. אם למשל הייצרן רוצה לייצר מים בטעמים או יוגורט עם חתיכות תות? פרוטרום מספקת לו את המרכיבים המדוייקים שהוא צריך. אבל בנוסף החברה גם מייצרת ספקטרום רחב מאוד של טעמים לא מתוקים. החברה נכנסה לתחום הלא מתוקים לפני כ-10 שנים באמצעות מספר רכישות. התחום הזה כולל למשל רטבים שונים, תוספות לבשר קפוא ועוד. בסה״כ, תחום הטעמים אחראי על כ-75% ממכירות החברה.

התחום הזה אחראי על כ-75% מהכנסות החברה והוא חווה צמיחה משמעותית בשנים האחרונות. התחום השני בו מתעסקת החברה הוא תחום הפתרונות או חומרי הגלם היחודיים. בתחום הזה באים לידיי ביטוי כל המאפיינים הנוספים במזון המעובד שאנחנו צורכים. החברה מפתחת מייצרת ומשווקת מוצרים שבעצם נועדו לסייע ללקוחות שלה לייצר את המוצר שהן רוצות לייצר.

התחום הזה אחראי על כ-19% מהכנסות החברה והצמיחה בו הייתה אטית יותר מתחום הטעמים.

עירא: תחום חומרי הגלם מורכב מהמון תתי תחומים שונים ובין היתר כלולים בו כל מה שקשור לתזונת תינוקות, תזונת מבוגרים, צבעיים טבעיים, נוגדי חמצון ומגני מזון טבעיים. התחום הזה אחראי על כ-20% ממכירות החברה.

בשנת 2007 מכירות תחום הטעמים עמדו על כ-250 מיליון דולר והשנה הן עמדו כבר על כמיליארד דולר - צמיחה של כ-400%. הרווח התפעולי בתחום השנה עמדו על כ-177 מיליון דולר לעומת 125 מיליון בשנה שעברה.

בשנת 2007 מכירות תחום הפתרונות עמדו על כ-115 מיליון דולר והשנה על כ-260 מיליון - מדובר בצמיחה אטית יותר מתחום הטעמים, אבל עם זאת יש לציין את צמיחת הרווח התפעולי בתחום השנה שצמח מ-21 מיליון דולר ל-31 מיליון - כ-50%.

בהערת שוליים נגיד שהצמיחה של החברה באמת מרשימה, וכמו שנסביר בהמשך היא לא נובעת מצמיחה אורגנית כמו שהיא נובעת ממיזוגים ורכישות.

אורי: כשאתה הולך לעולמות של הפתרונות הרחבים יותר, אז ההתמקצעות שלנו והמובילות שוק שאנחנו בנינו ובונים מחברת מגוון נוסף של חומרי גלם שאת רובם אנחנו מייצרים בעצמינו. כמו שאמרתי קודם - נכנסו לצבעים טבעיים שמחליפים צבעים סינטטים שהם חלק מאותם פתרונות, אנטי אוקסידנטים שמאריכים חיי מדף ומגנים על איכות המזון, חיבור עם מונצרים פונקציונליים שיכולים ליצור את אותו מוצר מזון שאנחנו רוצים לראות ואם אתה רוצה דוגמאות אתה יכול לראות ארוחות מוכנות למשל, שאנחנו נותנים את כל פתרון הטעם ללקוח והוא לוקח ומחבר אותו עם בשר, או הזכרתי קודם את תחום היוגורטים שאנחנו נותנים לו את פתרון הטעם, עם הפרי, עם מוצרים אחרים. או את תחום פתרונות הגלידות שאנחנו יודעים לתת פתרון כולל שהלקוח מוסיף חלב מים ואת כל הרכיבים האחרים אנחנו יכולים לספק לו בין אם זה בתוך הגלידה או מחוץ לגלידה בתור Toping או כל מוצר אחר שאתה יכול לחשוב עליו בעולם שבו צריכת מוצרים מעובדים הולך וצומח גם בעולם המפותח אבל עוד יותר בעולם המתפתח עקב עליית רמת החיים, המעבר לעבודה מחוץ לבית וכו׳

קובי: צריך להוסיף שלאחרונה פרוטרום רכשה מפעל המתמחה בריחות. ריחות וטעמים הם תחומים משיקים. למען האמת, בשנות ה-90׳ לחברה הייתה פעילות ריחות קטנה שהיא זנחה עם השנים. לאחרונה החברה מנסה להיכנס בשנית גם לשוק הזה - ונראה איך זה יתפתח.

עירא: חשוב להבין ש-75% מהמוצרים שהחברה מוכרת הם טבעיים - וזה לא סתם. בחברת IFF למשל, שזו החברה השניה בגדולה בתחום הטעמים והריחות בעולם, רק 50% מהמוצרים הנם מוצרים טבעיים. אורי מספר לנו שזה חלק מהחלטה שהתקבלה בחברה לפני למעלה מעשור.

אורי: אנחנו לא רוצים להיות ספק גלם לכל מוצר רלוונטי בתחום המזון או הקוסמטיקה או התרופות הטבעיות או התחומים הרלוונטיים. אבל באמת תחת גג אחד לדעת לפתור את כל הבעיות שמחברים את עולמות הטעם עם עולמות הבריאות, עם העולמות של מוצרים טבעיים שאותם רוצים לצרוך מיליארדים של צרכנים בעולם במעבר המוץ שהולך ונהיה מואץ יותר של לצרוךף מוצרים סינטטייים ללצרוך מוצרים טבעיים שנחשבים בריאים יותר. כל הטרנד של החיבור של טעם, בריאות, לחזור למקורות, לאוכל הבסיסי, לחזור לטבע, לחזור לחומרים הטבעיים שממנו אנחנו רוצים לראות את המזון שלו ולא כל מני -E-Numbers, כימיכליים וכל מני מוצרים אחרים שנכנסו בהרבה עשרות מוצרי השנים האחרונות למוצרי המזון שלנו.

קובי: בואו נסתכל על שוק המזון המעובד קצת מלמעלה. 60% מהאוכל המעובד שאנחנו אוכלים מיוצר על-ידי יצרנים שמחזור המכירות שלהם קטן ממיליארד דולר בשנה. בישראל למשל יש רק שלושה שעוברים את הרף הזה. וגם, רוב הצמיחה בעולם בתחום המזון המעובד מגיעה דווקא מהיצרנים האלו. אחת הדוגמאות לכך היא שוק הפרייבט לייבל שאנחנו רואים היום בכל סופר שאנחנו נכנסים אליו, שרובו בעולם מיוצר במפעלים קטנים או בינוניים.

עירא: ולגבי פרוטרום, כ-70% מהלקוחות של החברה מוגדרים ככאלו. חשוב להבין את זה בגלל שזה אלמנט שמשפיע מאוד על מכירות החברה. מצד אחד, אורי אומר שהלקוחות האלה הרבה פעמים מחפשים פתרונות שהם Custom Made ולא מוצר מדף, אבל מצד שני הם רוצים זמני אספקה מהירים יחסית. ופרוטרום, אומר אורי, יכולה להעניק להם את שני אלו.

אורי: הלקוחות הקטנים הקטנים והבינוניים, צריכים מאוד את אותם Full Solution שפרוטרום מספקת. הם הרבה יותר מעוניינים בספק שיספק מגוון פתרונות, בספק שיכול לתת להם עזרה טכנולוגית, לספק להם מוצרים, לעזור להם במרקטינג גלובלי, לעזור בהרבה תחומים שפרוטרום יכולה לעזור להם אבל מה שנסטלה, קוקה קולה או יוניליבר לא צריכים מפרוטרום.

עירא: אם כ-70% ממכירות החברה הם ללקוחות קטנים ובינוניים, היתרה הולכת לגדולים ולענקיות. אבל שם העיסוק של החברה הוא מעט אחר: אורי אומר שפרוטרום לא מהווה ספק מרכזי עבורם, אלא מה שהוא מגדיר:Nisch Added Value. פרוטרום היא אמנם חברה ענקית, אבל אורי אומר שביחס למתחרות שלה, היא גמישה מבחינה טכנולוגית ויכולה לייצר פתרונות יחודיים שהמתחרות יתקשו לספק. ואז כשהלקוח הענק, נגיד יונילבר, צריכים פתרון מדוייק וספציפי למוצר שלם וגמור - הם מקבלים את הפתרון הזה מפרוטרום. דוגמא לפתרון כזה הוא הממתיקים הטבעיים שהחברה מייצרת מציטרוס, כלומר, מפירות הדר. הממתיקים האלה די יחודיים והחברה מוכרת אותם ליצרניות המשקאות הגדולות בעולם.

עירא: אי אפשר לדבר על פרוטרום בלי לדבר על העובדה שהחברה מפרסמת, בממוצע פעם בחודש, שהיא רוכשת מפעל בהודו, חברה בברזיל או מתחרה בספרד. בחמש השנים האחרונות פרוטרום רכשה כ-40 מפעלים וחברות. השנה החברה ביצעה שתי רכישות, והשיא היה בדצמבר שהחברה הודיעה ביום אחד על שתי רכישות שונות. אורי סיפר לנו שבשורטליסט של הרכישות שלהם יש כ-200 חברות ומפעלים שונים ובכל רגע נתון מתנהל משא ומתן של ממש עם לפחות 20 מהם, כשכמובן לא כולם יוצאים אל הפועל בסוף. מדובר במדיניות צמיחה מכוונת שמעלה הרבה שאלות שונות כמו: למה מלכתחילה? איך עושים את זה מוצלח? אילו חברות הן Big no no? האם יש לזה גבול?

קודם כל, בואו נבין למה זו המדיניות של החברה.

אורי: הנטייה היום היא לעשות כל מאמץ להיכנס דרך רכישה. כי זה מקצר לנו ב-5-10 שנים את זמן החדירה לשוק. כי הגורם הכי משמעותי מבחינת צמיחה בחברה כמו שלנו הוא שיהיה לך נוכחות מקומית ולקוחות מקומייןם. כי חדירה ללקוחות מ-0 לוקחת לך 5-10 שנים. זה עולם מאוד קונסרבטיבי, לקוחות לא משנים את הספקים שלהם, שזה טוב כמובן גם לצד השני - כשאתה ספק שלהם הם לא עוזבים אותך והולכים לספקים אחרים. אבל זה מחייב אותך לעשות רכישות כדי לקנות, במרחאות, נתח שוק ולקוחות.

עירא: חלק מהעניין ברכישות של פרוטרום הוא שלמרות שהיא מתעסקת בהמון תתי-תחומים בפועל מדובר בשווקים משלימים שבהם הלקוחות הם אותם הלקוחות. ניקח לדוגמא את תחום התזונה לפעוטות: לאחרונה פרוטרום רכשה את אנזימוטק ממגדל העמק שמתמחה בתחום לפי שווי שוק של כ-290 מיליון דולר. חלק מהלקוחות של פרוטרום בסין, למשל, רוכשים ממנה מוצרים בתחום הטעם או בתחומים מסוימים, אבל רוכשים מחברות אחרות מוצרי תזונת פעוטות. מאחר ולפרוטרום יש כבר "רגל בדלת" במפעלים הללו, היא יכולה לנסות להגדיל את מכירותיה באמצעות המוצרים המשלימים של אנזימוטק.

אורי: שיש הרבה מאוד Cross Selling שהוא בצעם חלק חשוב מאוד מהצמיחה הפנימית שלנו - כל האפשרויות בעצם לחבר בין מוצרים חדשים ללקוחות קיימים ללקוחות חדשים ולטכנולוגיות חדשות וחוזר חלילה. מה שבעצם מהווה חלק חשוב מאוד בצמיחה הפנימית שלנו, שהיא בקצב כפול מצמיחת השווקים שאנחנו נמצאים בהם. חלק גדול מהצמיחה הפנימית הזאת בא בעקבות ה-Cross Selling - בעקבות הרכישות שעשינו.

עירא: עניין חשוב ומעניין נוסף באסטרטגיית הרכישות של פרוטרום זה המקום שהיא נותנת להנהלה הקודמת בחברות הנרכשות, גם אחרי הרכישה

אורי: ואם אתה מסתכל על מתווה הרכישות שלנו ומבנה הרכישות שלנו, אנחנו מאוד מאמינים בשותפויות עם בעלים מצליחים של חברות מצליחות מקומיות במקומות רלוונטיים בעולם, שנשארים שותפים שלנו, ממשיכים לנהל את העסק לשנתיים, שלוש, ארבע, חמש ובד״כ גם אחרי זה - אחרי שנגמר מנגנון ה-Earned out. מה שנותן לנו בעצם מיידית חיבור להנהלה, מה שנותן לנו Sustainability של לקוחות - שזה הדבר הכי חושב - כוח אדם לקוחות זה הדבר הכי חשוב בעיניי לשימור השווי של רכישה

קובי: מאפיין נוסף של הרכישות של החברה הוא סוג החברות הנרכשות. כדי לדבר על זה, בואו נבין בקצרה איך נראה השוק של יצרניות הטעמים. בשוק הכללי יש ארבעה שחקנים שנחשבים למובילי התחום שמחזור המכירות שלהן נע בין 2.5 ל-6 מיליארד דולר. אחרי זה יש כ-7 שחקנים בינוניים שהמחזור שלהן נע בין 400 מיליון ל-1.5 מיליארד דולר.

עירא: מתחת לזה יש כ-800 מפעלים קטנים ובינוניים, שרובם פרטיים. ובנוסף, לזה יש בעולם עוד כ-400 מפעלים שהם פריפריאליים או משיקים לפעילויות החברה. פרוטרום נמצאת בקצה העליון של השחקנים הבינוניים עם מכירות, נכון להיום, של כ-1.3 מיליארד דולר בשנה. ולכן אפשר לדבר בעצם על לונג ליסט של כ-1,200 רכישות אפשריות ומתוכן יש שורטליסט של 200. אבל דווקא מה שמעניין ברשימה הזו זה להבין מבין השורות למה דווקא את ה-200 האלו.

אורי: אני חושב שהאפשרויות של חברות, בעיקר של חברות טקנות ובינוניות, הן יותר קטנות ממה שהן היו לפני 5 ו-10 שנים, גם בעקבות הגיל המתבגר של חלק מהבעלים שהתחילו את העסק לפני כמה עשרות שנים, חלקם דור שני או שלישי. מה ש, עוד פעם, פותח אפשרויות לבחינת שיתופי פעולה בינינו לבין אותם בעלים. הרבה מאוד Imarged Comapny בעיקר בתחום של מוצרים טבעיין, לא בתחום התמציות, קרו ב-10-20 שנה האחרונות. ושוב, הבעלים עובר פאזה ולא בהכרח יש לו דור שממשיך את אותן הרכישות. לחצים מצד לקוחות, ממשלות, בתחום הרגולציה ובתחומים אחרים, מוסיפים עוד לחץ על מפעלים קטנים ובינוניים שקשה להם לעמוד בעלויות שנדרשות כדי לספק היום מוצרים באיכות הרצויה ותחת והתקנות המקובלות. כל אלה מביאים לזה שיש יותר אופציות לרכישה היום ממה שהיה בעבר. ולכן הביטחון שלנו שאנחנו נמשיך לעשות רכישות בקצב לא יותר נמוך, אני מקווה יותר גבוה, מהקצב בו עשינו רכישות עד כה.

קובי: בגלל שהחברה רכשה באמת הרבה מאוד חברות בשנים האחרונות, ביקשנו מאורי שיספר לנו על אחת מהן. הוא סיפר לנו על הרכישה של ויברג ב-130 מיליון דולר בדצמבר 2015.

אורי: ויברג היא חברה מעניינת שנוסדה מיד אחרי מלחמת העולם השניה. ע״י הסבא של זה שמכר לנו את העסק. אותו דוד, עבד בחברה אחרת שרכשנו לפני כ-10 שנים שקראו לה גיוורץ-מילר. אחרי מלחמת העולם השניה, כשהופרדו הגבולות בין גרמניה לאוסטריה, הוא התחיל עסק מתחרה באוסטריה. פיתח את העסק. הבת שלו, האמא של מרקוס שמכר לנו את העסק, המשיכה את העסק. מרקוס המשיך את העסק בצורה שונה משני הדורות הקודמים. לי היה איתו קשר במשך 6-7 שנים. היו לנו לפחות שלוש פעמים שבהן כמעט עשינו עסקה, אחרי שלחצנו יד ואחרי שכמעט קרובים לחתימה, בסוף היא לא קרתה. בסוף היא כן קרתה - כשמרקוס החליט שהוא לא רוצה לנהל ולהיות בעלים של עסק מורכב ותחרותי שכזה והוא רוצה לנוח ולעשות דברים אחרים בעולמות אחרים, רובם בענייני נופש ומכוניות ודברים אחרים.

עירא: אם נסכם את החלק הזה, אז מבין השורות ניתן להבין כמה דברים מרכזיים: קודם כל, שחלק ניכר מהרכישות של פרוטרום הן בעצם רכישה של נתח שוק, ולא של טכנולוגיה או פטנטים. פרוטרום בוחנת כיצד היא יכולה לשלב את נתח השוק החדש עם הפעילות הקיימת שלה, למשל באמצעות הגדלת ספקטרום המוצרים שהיא מוכרת לאותם הלקוחות החדשים. בכדי לוודא שהלקוחות החדשים, פרוטרום לא עושה שינויים דרסטיים בחברות שהיא רוכשת ומשאירה במקומה את ההנהלה הקיימת שלהן. בהרבה מקרים החברות שמעניינות את פרוטרום הן חברות קטנות ובינוניות , מה שדורש סבלנות מאוד גדולה בניהול מערכת יחסים ארוכות שנים עם בעלים שונים של חברות שונות עד שהעסקה יוצאת אל לפועל.

אבל מצד שני אפשר לומר שמדיניות הרכישות הסלחנית-יחסית הזו, באופן צפוי, לא יעילה במיוחד. מה שהוביל את פרוטרום לצאת לאחרונה לתכנית התייעלות אשר תמזג פעילויות שונות ותחסוך בעלויות.

אורי: שלושה מפעלים סגרנו בניו-ג׳רזי, שהיו פחות תחרותיים, פחות יעילים ויותר יקרים לתפעול. העברנו את מפעלי הטעמים בעיקר למפעל אמה האמריקאי שלנו בסינסנטי. העברנו את מפעל המיצויים הטבעיים לרכישות שעשינו באירופה, שהזכרתי קודם, 2 בספרד, 1 בגרמניה, 1 בסלובניה. אולי עוד דוגמא משמעותית, הרכישה הכי גדולה שעשינו מבחינת מחזור פעילות, של ויברג הגרמנית-אוסטרית, לפני שנתיים בדיוק. בעצם הייתה רכישה של מתחרה מהותי בתחום הסייבורי. שהיה ברור שפה אנחנו הולכים למהלך של מיזוג מוחלט של שתי הפעילויות. סגרנו את המפעל הכי גדול שלנו בשטוטגרט לערבוב של תערובות טעם סייבורי, העברנו אותו למפעל החדיש והמודרני של ויברג בגרמניה, חיברנו הנהלה אחת, מערך מופ אחד, מערך מכירות אחד, מערך רכש אחד.

קובי: אסטרטגיית הרכישות המוצלחת הזאת, יחד עם תוכנית ההתייעלות מביאות את החברה להחזר יחסית מהיר של ההשקעות שלה. את ההשקעה בויברג, למשל, החברה תחזיר תוך 4 שנים.

עירא: בגלל שהרכישות לרוב ממומנות באמצעות חוב, נשאלת השאלה מה רמת החוב שעשויה להיות מסוכנת. להבנתנו יש שתי אפשרויות מרכזיות שעשויות להפוך את האסטרטגייה לבעייתית. האפשרות הראשונה היא שהחברה תיכנס לחוב גדול מדיי. אם אנחנו מדברים על זה במונחי חוב ל-Ebitda, אורי אומר שהמצב הסטטי והנוח עבור החברה הוא פעמיים חוב ל-Ebitda. וכך גם היה ברוב השנים. החריגות המובהקות היחידות מיחס של 2 חוב ל-EBIDTA התרחשו אחרי רכישות גדולות במיוחד כמו הרכישה של ויברג ואנזימוטק שנעשו בסכומים גדולים - ואז החברה עברה ליחס של 2.5.

אורי: אמרנו תמיד ואנחנו חוזרים ואומרים: אנחנו לא רואים שום בעיה לפרוטרום להיות עם חוב 3 פעמים Ebitda. כך שיש לנו אפשרות למנף את המאזן החזק שלנו בלי בעיה לרכישות יותר משמעותיות ממה שעשינו, לא ייקרה גם שום אסון אם נהיה 3.5 לאיזו שהיא תקופה קצרה, אבל לא נרגיש בנוח להיות ממונפים יותר מזה

קובי: אפשרות השניה תלויה בכל סוגיית הריביות. כידוע אסטרטגיית רכישות מוצלחת בעיקר בתקופה של ריבית נמוכה. זמן ועלות הכניסה לשווקים חדשים ויצירת שם בהם הן ארוכות ושוות כסף. וכשהכסף זול יותר - האסטרטגיה כדאית יותר. והריבית הממוצעת שפרוטרום משלמת גם יחסית זולה - 1.3%. אז בסה״כ נראה שהאסטרטגייה הגיונית. אבל מצד שני צריך לזכור שרכישות היא אסטרטגיה והיא לא אידיאל. אם התנאי הבסיסי שלה, ריבית, משתנה, אז גם הכדאיות שלה משתנה - וצריך לקחת את זה בחשבון.

עירא: בכל מקרה, בשורה התחתונה אורי אומר שהוא לא מצפה שבזמן הקרוב אסטרטגיית הרכישות תיעצר או תואט ויותר מזה - הוא מקווה שהיא רק תתגבר.

אחרי שדיברנו על אסטרטגיית הרכישות, בואו נדבר על אסטרטגיה נוספת וחדשה של החברה: אחד הדברים החשובים ביותר ליצרני מזון ממקורות טבעיים זה ליצור תזרים קבוע של חומרי גל זהים ובמחיר וידוע מראש. יהיה הכי קל להסביר את החשיבות של זה באמצעות דוגמא מעולם שמן הזית: בישראל מגדלים מספר זנים שונים של זיתים: סורי, ברנע, קורנייקי ועוד. הקורנייקי למשל הוא לא כ״כ מריר, הסורי הוא קצת מריר והברנע מעט חריף. היצרניות הגדולות לא מייצרות שמן מזן אחד. יש להן טעם מסוים שהן רוצות להגיע אליו ובשביל לעשות את זה הן צריכות להרכיב את השמן ממספר זנים שונים. הן לא יכולות להרשות לעצמן לסטות יותר מדי, כי אז הלקוחות ישימו לב לשינוי ולא בטוח שיאהבו אותו. אז נניח לרגע שאתם מייצרים שמן זית מתמהיל של 50% סורי, 25% ברנע ו-25% קורנייקי. אתם צריכים לדאוג לאספקה במספרים זהים של זיתים. עכשיו נניח ולספק הקורנייקי שלכם יש בעיה במטע השנה. אבל אתם עדיין צריכים את אותה האספקה - ולכן תצטרכו ספקים אחרים, ולעתים אפילו תייבאו מחו״ל. ככה יש למשל סכנה שהמחיר שתשלמו יעלה - ואז תצטרכו להעלות גם את המחיר ללקוחות או ששולי הרווח יפגעו. לכן, היצרנים צריכים תזרים קבוע של חומרי גלם זהים ובמחיר ידוע מראש.

אורי: חשוב לי לספר על מהלך שאנחנו פועלים בו כבר למעלה משנתיים אבל לא דיברנו עליו עד התקופה המאוד אחרונה. מעבר לפיתוח זנים ייחודיים, הרבה ביחד עם מכון וולקני בישראל ועם מכונים אחרים בעולם. זנים שמכילים כמויות משמעותיות יותר משבטבע של חומרים פעילים שאותם אנחנו מחפשים. אם זה מוצרי טעם, אם זה צבעים טבעיים, אם זה אנטיאוקסידנטים טבעיים, אם זה מוצרי בריאות.

עירא: מבחינה מטאפורית אפשר לומר שהחברה מתקרבת כמה שניתן לתחילת שרשרת הייצור והיא מכניסה פנימה גם חדשנות ויצירתיות שבאה לידי ביטוי באמצעות השבחת זנים (וחשוב לומר שמדובר בהשבחה טבעית ולא בהנדסה גנטית). את אותם הזנים המושבחים מגדלים חקלאים בכל העולם שהחברה חותמת איתם על חוזי שיתוף פעולה. פרוטרום מספקת להם זרעים והם מגדלים עבור מחירים מוסכמים מראש, שלפי אורי גם נמוכים ממחיר השוק. המטרה של החברה היא שבתוך שנתיים כמחצית מחומרי הגלם שהחברה תשתמש בהם תהיה מאותם השדות שבשיתוף פעולה איתה.

לסיכום, חשוב לומר שהחברה העלתה לאחרונה את תחזית הרווח שלה לשנת 2020 ל-2.25 מיליארד דולר. השנה, כמו שאמרנו, היא עמדה על 1.3 מיליארד דולר. מדובר ביעד שאפתני מאוד וחובת ההוכחה על החברה.

