"תהדקו חגורות": בנק ההשקעות שמזהיר - הטלטלה טרם הסתיימה

לאחר שהתאוששו ביום שישי וכמעט מחקו את הירידות החדות של אמצע השבוע, המניות בארה"ב עומדות בפני גל מכירות נוסף השבוע. כך לפי דסק המסחר של גולדמן זאקס.

לפי הבנק, קרנות גידור שסוחרות במניות טכנולוגיה חוו ב-4 בפברואר את היום הגרוע ביותר שלהן מזה קרוב לשנה. הקרנות רשמו ירידות של כ-2.8%, מה שאילץ אותן להתחיל בתהליך של "מכירה כפויה" כדי לצמצם חשיפה.

המכירות הובלו על ידי חשש כבד מסקטור התוכנה. השקת כלי AI חדשים (כמו אלו של Anthropic) עוררה פאניקה בקרב משקיעים, שחוששים שחברות תוכנה מסורתיות יאבדו את הרלוונטיות שלהן. מדד התוכנה של ה-S&P 500 איבד כ- טריליון דולר משוויו תוך שבוע אחד בלבד.

מאיפה תיפתח הרעה?

בן סניידר, האסטרטג הראשי של גולדמן, ציין כי למרות שהירידות עשויות להיראות כהזדמנות קנייה, חוסר הוודאות סביב השפעת ה-AI על הרווחים לטווח ארוך מקשה על השוק למצוא "תחתית" יציבה כרגע.

המכירות יגיעו לפי גולדמן סאקס מצד בלתי צפוי - קרנות אלגוריתמיות העוקבות אחר מגמות, (CTAs - Commodity Trading Advisors). אלו הן סוג של "רובוטי השקעות" שלא מתעניינים בכלל אם החברה מרוויחה, מי המנכ"ל שלה או מה המצב הפוליטי.

הקרנות האלו מתנהגות כמו "עדר דיגיטלי". כשהן מחליטות לצאת, הן יוצרות לחץ כבד על השוק שקשה מאוד לעצור רק בעזרת משקיעים אנושיים שקונים את השפל. האלגוריתמים שלהן מחפשים מומנטום. הם משתמשים במדדים טכניים (כמו ממוצעים נעים) כדי לזהות לאן נושבת הרוח, אם השוק עולה: הן קונות עוד כדי לרכוב על הגל. אם השוק יורד, הן מוכרות.

בגולדמן זאקס אומרים שה-S&P 500 חצה את הטריגר הזה. וכשקרנות אלגוריתמיות מתחילות למכור כי ה"טריגר" נלחץ, הן מורידות את מחיר המניה עוד יותר. הירידה הזו לוחצת על הטריגר של קרנות אחרות, ונוצר גל מכירות שמעצים את עצמו - גם אם אין שום סיבה כלכלית אמיתית לירידה. לכן גם אם השוק ינסה לעלות קצת ביום שני, הן ינצלו את העלייה הזו כדי להמשיך ולמכור את הסחורה שהן מחזיקות, כדי להקטין חשיפה.

בגולדמן מצפים כי האסטרטגיות הסיסטמטיות הללו יישארו "מוכרות נטו" במהלך השבוע הקרוב, ללא קשר לכיוון שאליו יפנה השוק - חידוש של מגמת הירידה עלול להפעיל השבוע מכירות בהיקף של כ-33 מיליארד דולר. אם הלחץ יימשך ומדד ה-S&P 500 ירד מתחת לרמת ה-6,707, הדבר עלול לשחרר גל נוסף של מכירות סיסטמטיות (אוטומטיות) בהיקף של עד 80 מיליארד דולר במהלך החודש הקרוב. "גם בתרחיש של שוק ללא שינוי, קרנות ה-CTA צפויות להיפטר ממניות אמריקאיות בשווי של כ-15.4 מיליארד דולר השבוע, ואפילו אם המניות יעלו - הקרנות צפויות למכור כ-8.7 מיליארד דולר".

פגישה עם שוק ריק מקונים

נוסף על מכירות ה-CTA, נזילות דלה והצורך בניהול סיכונים מצד עושי השוק ("מיצוב של שורט גמא, Short Gamma") ישמרו על השוק תנודתי, ועלולים להעצים תנודות לכל כיוון, כאשר עושי שוק קונים בתוך עליות ומוכרים בתוך ירידות כדי לאזן את הפוזיציות שלהם. בנוסף, אם המכירות המאסיביות של עושי השוק יפגשו שוק "ריק" מקונים, התוצאה עלולה להיות נפילות מהירות ואלימות או לתנודות פראיות תוך דקות, כי אז לא יהיה מי שיעמוד בפרץ ויספוג את המכירות.

בגולדמן סאקס מציינים שהנזילות ב-S&P 500 ("הנפח הזמין בשכבה העליונה של ספר הפקודות") הידרדרה בחדות. "חוסר היכולת להעביר סיכונים במהירות תורם למסחר יומי תנודתי יותר ומעכב התייצבות בפעולת המחיר הכללית", כתבו צוות דסק המסחר של גולדמן, במזכר ללקוחות ביום שישי.

הצורך של עושי השוק באופציות לנהל את הסיכונים שלהם עלול להחריף תנועות מחיר. לאחר ששהו באזור בטוח (של "לונג גמא", Long Gamma) שעזר למנוע פריצה מעל רמת ה-7,000 נקודות, מוערך כעת כי עושי השוק נמצאים בפוזיציה נייטרלית עד "שורט גמא" - דינמיקה שהופכת בולטת יותר כאשר הנזילות דלה.

"תחגרו חגורות", הוסיפו בגולדמן סאקס. ("שורט גמא" הוא מצב שמתאר את עושי השוק, הבנקים שמוכרים אופציות ללקוחות, נאלצים לגדר את עצמם כנגד הסיכון ובכך אף להעצים את הירידות בשוק).

גם התנהגות המשקיעים הקמעונאיים מראה סימני עייפות.

לאחר שנה של רכישות בלתי פוסקות בכל ירידה, נתונים ביומיים האחרונים הראו מכירות של כ-690 מיליון דולר בשבוע שעבר, מה שמדגים נכונות פחותה 'לקנות כל שפל'. "עסקאות קמעונאיות פופולריות הקשורות לקריפטו ולמניות המקושרות לקריפטו נפגעו קשה במיוחד, מה שמעלה את הסיכון שכל רוטציה רחבה יותר החוצה ממניות ארה"ב תסמן שינוי בולט מדפוסי המסחר של השנה שעברה".