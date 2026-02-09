שוק ההנפקות הראשוניות בבורסה בת"א נערך לעוד שנה חזקה, לאחר שבשנת 2025 הצטרפו לזירת המסחר 20 חברות חדשות. מי שמסתמנת כהנפקה הגדולה השנייה של 2026 בת"א (לאחר רמי לוי נדל"ן) היא חברת פרודלים, שהגישה תשקיף ומבקשת לגייס על פי ההערכות כ-400-500 מיליון שקל לפי שווי חברה של 2-2.5 מיליארד שקל לפני הכסף. את ההנפקה יובילו אי.בי.אי חיתום וברק לאומי חתמים.

● אחרי הטלטלה במניות התוכנה. על מי האנליסטים בכל זאת מהמרים לחיוב?

● רשות המסים מאיימת בשומות של עשרות אלפי שקלים על רוכשי דירות

ההנפקה לא כוללת הצעת מכר מצד הבעלים, משפחת ברזובסקי - משפחתו של ראש השב"כ לשעבר, רונן בר. פרודלים הוקמה על-ידי אביו של בר, ד"ר נח ברזובסקי, 85, שהוא יו"ר ונשיא החברה ומחזיק כיום ב-28.5% מהמניות. בנו צחי ברק מכהן כמנכ"ל ומנהל מכירות ראשי ומחזיק ב-27.1% ואילו בתו רעות ברזובסקי-גוטמן מחזיקה 6.9% מההון .

בעלי מניות נוספים כוללים את החברה לישראל של עידן עופר שנכנסה להשקעה בפרודלים בשנה שעברה ומחזיקה 29% מהמניות, ואת קבוצת הביטוח הראל (8.6%). את ההנפקה מובילים החתמים אי.בי.אי חיתום והנפקות וברק לאומי חתמים .

פרודלים שהוקמה ב-1991 עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של פתרונות טבעיים לתעשיות המזון והמשקאות, הטעם והריח (תחום בו פועלת תורפז הציבורית). לפי התשקיף שהגישה, היא מתמחה בעיבוד חומרי גלם שמקורם בצומח ובהפקת רכיבים טבעיים מחומרי הגלם, לרבות מיצים מרוכזים, שמנים אתריים, תמציות טעם וריח, ארומות, סיבים תזונתיים, צבעי מאכל טבעיים ועוד .

הכנסות החברה ב-2025 היו כ-341 מיליון דולר, עלייה של 2.5% לעומת 2024, וה -EBITDA שלה (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב-36 מיליון דולר. הרווח התפעולי ב-2024 עמד על 24.8 מיליון דולר, עלייה של 18% לעומת 2024.

עיקר הפעילות של פרודלים מתבצע באירופה - 41.5% מהמכירות בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 מגיעות מאירופה למעט גרמניה, ו-27.2% מגרמניה. 28.9% מהמכירות היו בארה"ב.

פרודלים מייעדת את התמורה מההנפקה, יחד עם מקורותיה העצמיים ומקורות מימון שלה, למימון פעילותה העסקית השוטפת ויישום האסטרטגיה שלה - כולל ביצוע רכישות אסטרטגיות להתרחבות בתחומי הפעילות הקיימים, לפיתוח מוצרים חדשים, להשקעה במחקר ופיתוח ועוד.

החברה פועלת במספר תחומי פעילות. בתחום פתרונות המיץ היא מתמקדת בעיבוד פירות וייצור מיצים ורכזים. זהו התחום המרכזי שלה עם הכנסות של 222 מיליון דולר ו -EBITDA של 28 מיליון דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025.

תחום נוסף הוא פתרונות רכיבים ייחודיים (SIS), שמהווה מנוע צמיחה עבורה וכולל פיתוח, ייצור ושיווק של חומרי גלם ופתרונות ייחודיים לתעשיות המזון, המשקאות, הריחות, הטעמים ותוספי התזונה.

החברה מציינת בתשקיף שהתחום הוערך ב-142.5 מיליארד דולר ב-2023 וצפוי לגדול ל-215.8 מיליארד דולר ב-2030, שיעור צמיחה שנתי ממוצע של 6.1%, כשהחברה פונה לשוק המזון שמהווה כ-2/3 מסך השוק. תחום זה ייצר לה הכנסות של 36.9 מיליון דולר ו -EBITDA של 6.2 מיליון דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025.

תחום הטעמים והריחות בו פועלת פרודלים הוא גם זה שבו פועלת חברת תורפז, בראשות בעלת השליטה קרן כהן-חזון, שנסחרת בבורסה לפי שווי נוכחי של 8.3 מיליארד שקל. תורפז היא אחת מההנפקות המוצלחות של גל ההנפקות מ-2021 - היא הונפקה אז לפי שווי של 883 מיליון שקל אחרי הכסף, כך שמאז מנייתה קפצה במאות אחוזים. בעבר היותר רחוק נסחרה בבורסה בת"א חברה אחרת מהתחום - פרוטרום שהוביל אורי יהודאי, שלימים נרכשה על-ידי IFF מארה"ב בכ-7 מיליארד דולר.

עוד תחום פעילות הוא Solos - פתרונות להפחתה והסרת אלכוהול, והחברה מגדירה אותו כמנוע צמיחה חדשני ומשלים לפעילותה. התחום מתמקד בטכנולוגיות ושירותים להפרדת אלכוהול ממשקאות תוך שמירה על מאפייני הטעם והארומה שלהם, בטכנולוגיה ייחודית של חברה שנרכשה ב-2022.

לדברי החברה יש מגמה של ירידה משמעותית במכירת אלכוהול בשל מודעת גוברת לבריאות וטרנדים של אורח חיים בריא, כשמנגד שוק המשקאות ללא אלכוהול או מופחתי אלכוהול נמצא בצמיחה מואצת (מ-170.7 מיליון דולר ב-2019 ל-509.6 מיליון דולר ב-2023 וצפויים לעבור השנה את רף מיליארד הדולר). פרודלים מעוניינת להתרחב בתחום ומקימה מרכזי שירות ומפעלים בארה"ב ובאירופה. נכון להיום זהו תחום הפעילות הקטן יותר בחברה, עם הכנסות של פחות ממיליון דולר ו-EBITDA שלילי של 491 אלף דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025.

הצפת הערך של החברה לישראל

כאמור בין בעלי המניות הבולטים בחברה נמצאת חברה לישראל, של עידן עופר. היא נכנסה להשקעה בפרודלים לפני כשנה בהשקעה של 42 מיליון דולר במניות חדשות שהונפקו לה - כלומר לפי שווי של 370 מיליון דולר לפרודלים לפני הכסף, ובמקביל רכשה עוד מניות . בסה"כ היא השקיעה סכום של כ-116 מיליון דולר (400 מיליון שקל לפי שער החליפין באותה עת). בהנחה שההנפקה תושלם לפי שווי של 2 מיליארד שקל, חברה לישראל תחזיק במניות בשווי של 580 מיליון שקל - הצפת ערך יפה תוך שנה (שהייתה יכולה להיות גדולה יותר אלמלא היחלשות הדולר ביחס לשקל).

לפי התשקיף, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 הסתכמו התגמולים של מנכ"ל פרודלים ברק ב-672 אלף דולר, ואילו המייסד נח ברזובסקי, קיבל תגמולים בעלות של 449 אלף דולר.

תנאי ההעסקה של ברק יעודכנו לאחר ההנפקה ויישארו במשך 5 שנים כך שהוא יהיה זכאי לשכר חודשי ברוטו של 120 אלף שקל עם תוספת שנתית של 5% החל מ-2027, ובכפוף לעמידה ביעד EBITDA מתואם הוא יהיה זכאי למענק שנתי בשיעור 1.25% מה -EBITDA (עד גובה של 12 משכורות חודשיות).

תנאי ההעסקה של נח ברזובסקי יעודכנו כך שיהיה זכאי לשכר חודשי ברוטו של 90 אלף שקל עם תוספת שנתית של 5% מ-2027, ומענק של 0.95% מה -EBITDA המתואם המינימלי שנקבע (עד גובה של 6 משכורות חודשיות).