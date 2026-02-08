40 מיליון שקל על נחלה ברשפון: עסקת הענק של אסף רפפורט

אסף רפפורט, מייסד WIZ, רוכש נחלה במושב רשפון בסכום של 40 מיליון שקל.

נזכיר כי WIZ נמכרה בשנה שעברה לגוגל תמורת 32 מיליארד דולר - האקזיט הגדול ביותר בישראל אי-פעם. רפפורט, כמו שלושת יזמי וויז האחרים - ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק - ממתינים בציפייה לאישור עסקת הרכישה הגדולה על-ידי האיחוד האירופי ביום שלישי הקרוב. העסקה תהפוך כל אחד מהם למולטי-מיליארדר, עם מעל ל-2 מיליארד דולר לפני מס לכל אחד מהיזמים.

בעבר סיפר רפפורט כי הוא מתגורר בתל אביב בדירה שכורה. לאחר שהפך לאיש משפחה ונולדו לו תאומים בשנה שעברה, הוא חיפש תנאי מגורים חדשים. כעת ייתכן כי בכוונתו לעבור למושב היוקרתי בשרון, מדרום להרצליה.

ברשפון נרשמו בשנים האחרונות מעט מאוד עסקאות נדל"ן, אך גם ביחס לעסקאות המעטות ביישוב המחיר נראה חריג כלפי מעלה. לפי נתוני רשות המסים, בכל שנת 2025 נחתמה ברשפון עסקה אחת, לרכישת בית ב-11 מיליון שקל.