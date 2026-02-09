מדד הדאו ג'ונס חצה ביום שישי האחרון, לראשונה בתולדותיו, את רף ה-50,000 נקודות, ורשם שיא חדש נוסף. זה מביא לכך שכבר מספר חודשים המדד הוותיק של וול סטריט מאפיל על הביצועים של מדד מניות הטכנולוגיה נאסד"ק ושל המדד הרחב של השוק S&P 500.

● החפיר של המניות הללו בסכנה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

● הישראלית שזינקה עקב שת"פ עם אנבידיה, וזו שמתקרבת לשיא חדש

ובכל זאת, מבין המדדים הגדולים בארה"ב הדאו הוא הפחות מדובר. המשקיעים בעולם, ובפרט בארה"ב, התאהבו בטכנולוגיה ואפשר להבין מדוע כשמסתכלים על יצירת התשואה למשקיעים לאורך זמן. אולם בחצי השנה האחרונה מדד הדאו, "הסבא" של וול סטריט אם תרצו, מצליח לתת פייט לאחיו הצעירים. בתקופה זו הוא הניב תשואה של כמעט 15%, לעומת 9% במדד S&P 500 ופחות מ-8% בנאסד"ק 100.

מי הוא המדד, אילו מניות נסחרות בו, מדוע הוא "מנצח" כעת ואיך נחשפים אליו?

נחזור להתחלה. מדד דאו ג'ונס פורסם לראשונה בשנת 1896, לפני 130 שנה, כעשור לאחר שצ'ארלס דאו, המייסד והעורך הראשון של מגזין וול סטריט ג'ורנל, התחיל לפרסם רשימה של מניות שנסחרו בבורסה האמריקאית. מדד S&P 500, אגב, פורסם לראשונה רק יותר מחצי מאה לאחר מכן, ב-1957.

המדד כולל היום 30 מניות (בניגוד ל-500 מניות ב-S&P), אך במשך שנים הוא נחשב לברומטר של הכלכלה האמריקאית הקלאסית, כשהכיל בעיקר מניות תעשייה גדולות. בשנים האחרונות התמונה השתנתה חלקית, כאשר נסחרות בו גם 4 מענקיות הטכנולוגיה (מיקרוסופט, אפל, אמזון ואנבידיה).

אלא שהמשקל שלהן בו קטן יחסית, שכן הבדל מהותי בינו לבין המדדים האחרים הוא שבדאו המשקל נובע ממחיר המניה ולא משווי השוק של החברה. כך, ארבע הענקיות הללו מהוות רק 13.2% מהמשקל במדד. הסקטור עם המשקל הגבוה בדאו הוא הפיננסים עם כמעט 28%; הטכנולוגיה מהווה 18.6%; ואחר כך התעשייה עם 16%.

יש הרואים בכך עיוות, שכן מחיר המניה גורם לכך שחברות בעלות שווי נמוך יותר מקבלות משקל גבוה מזה של ענקיות, עם מחיר מניה נמוך יותר. כך למשל, נכון להיום בנק גולדמן זאקס נהנה ממשקל עצום של 11.4% במדד, מאחר שמחיר המניה שלו עומד על 929 דולר. במקום השני בהיבט משקל במדד נמצאת חברת הציוד המכני קטרפילר, עם כמעט 9%. שתיהן עם פער עצום משאר המניות, למרות שמבחינת שווי השוק שלהן הן תופסות את המקומות ה-54 ו-35 בעולם בהתאמה.

פיננסים, תעשייה, והטכנולוגיה הרחק למטה

בניגוד לכך, אנבידיה, החברה הגדולה בעולם מבחינת שווי שוק, תופסת רק את המקום ה-20 במדד הדאו (עם משקל של 2.3% בלבד), שכן מחיר המניה שלה עומד על 185 דולר. אפל, החברה השנייה בשווי השוק בעולם, נמצאת רק במקום ה-13 בדאו (משקל של 3.4%) ומיקרוסופט, הרביעית בשווי, היא נציגת הטכנולוגיה היחידה בעשירייה הראשונה של דאו ג'ונס (מקום שלישי עם משקל של 4.9%). מצד שני, יש הרואים יתרון בכך שהמדד מוטה פחות לטכנולוגיה, ולכן מושפע פחות כשענקיות התחום נפגעות או מתפקדות פחות טוב.

אלא שבפועל, משקיעי הדאו פספסו פעמיים עליות חדות בשתיים מענקיות הטכנולוגיה. פעם אחת עם אנבידיה, שהצטרפה למדד רק לפני שנה וחצי, אחרי זינוק של 900% מאז תקופת הקורונה, ומאז הספיקה לעלות ב-37% "בלבד". אנבידיה החליפה את אינטל שיצאה מהמדד - לאחר שהדאו ספג נפילה של 70% במניה טרם יציאתה, וגם כאן המשקיעים לא נהנו מהפירות של עלייה ביותר מ-100% במניית אינטל מאז נפלטה ממנו.

עוד מניות מוכרות שנסחרות בעשירייה הראשונה של הדאו ג'ונס הן רשת כלי הבית וחומרי הבניין הום דיפו, חברת התרופות AMGEN, חברות כרטיסי האשראי ויזה ואמריקן אקספרס, רשת המזון המהיר מקדונלד'ס, בנק ג'יי. פי מורגן ויצרנית הצבעים Sherwin-Williams.

115 דולר ב־S&P על כל דולר בדאו

מדד הדאו כאמור הרבה פחות פופולרי בקרב משקיעים, בוודאי הצעירים. על פי נתוני חברת S&P Global, בסוף שנת 2024 עקבו אחר המדד 113 מיליארד דולר, סכום שהוא כמעט אפסי בהשוואה ל-13 טריליון דולר שעקבו אחר מדד S&P 500 בצורה פסיבית (כולל כספים שמנוהלים בצורה אקטיבית, מדובר על כ-20 טריליון דולר). כלומר, על כל דולר שמושקע ב-S&P 500 מושקע במדד הדאו פחות מסנט בודד אחד. בצורה הפוכה, על כל 1 דולר שמושקע במדד הדאו מושקעים 115 דולר במדד S&P 500.

ניתן להבין מדוע הפך האחרון ללהיט: בחמש השנים האחרונות הניב ה-S&P 500 תשואה של 92% (כולל דיבידנדים) בעוד הדאו סיפק 61% בלבד. ובכל זאת, בחצי השנה האחרונה כאמור הדאו מנצח בצורה משמעותית. ההסבר לכך מיוחס ל"רוטציה" בשוק כאשר המשקיעים עוברים כעת ממניות התוכנה לסקטורים כמו אנרגיה, חומרי גלם וצריכה בסיסית, כך מציין מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי של בנק הפועלים.

שי יונה, מנהל פעילות אינבסקו בישראל, סבור אמנם שהמשקיעים עוברים בעיקר למדד ה-S&P 500 במשקל שווה, אך ההסבר שלו רלוונטי גם לדאו: "ככל שיש ביטחון בהתרחבות בכלכלה האמריקאית, גם שאר המניות יתפקדו טוב יותר משנים עברו, ומשקיעים יתבצרו פחות בחברות מגה-קאפ".

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של חברת הביטוח הפניקס, מוסיף כי ה"ירידות החדות בחברות תוכנה מגיעות על רקע הופעתם המהירה של כלי AI, סימני שאלה סביב הזינוק בהשקעות ההוניות (Capex) של ענקיות הטכנולוגיה, והיחלשות התיאבון לסיכון בנכסים ספקולטיביים (קריפטו וסחורות).

"החולשה בשבוע החולף התמקדה בעיקר במניות הצמיחה, בעוד שמניות ערך הציגו ביצועים חיוביים. כעת יש בעיקר תמחור מחדש ושינוי הנהגה, ולא הרעה גורפת ביסודות הכלכליים", מוסיף שטרית. "הכסף שיוצא מחלק ממניות הצמיחה חוזר לענפים 'מסורתיים' יותר - סקטורים שנהנים מסביבה של צמיחה סבירה והתחזקות המחזור התעשייתי". ובכל זאת, הוא מדגיש כי מדד S&P 500 נמוך בפחות מ-1% משיא כל הזמנים.

מנגד, גורם בשוק מסרב להיסחף בהתלהבות ומציין כי הדאו ג'ונס הוא "סתם מדד של פעם. מדד היסטורי בשביל סטטיסטיקה, לא בשביל להשקיע. המתודולוגיה שלו נכתבה לפני 100 שנה, והעולם התקדם ולא נמצא שם. המשקיעים לא מסתכלים עליו".

"שינוי בהעדפות המשקיעים"

דוד שם טוב, מנכ"ל קבוצת אינטרקטיב ישראל, מוסיף כי "הפער בביצועים בין הדאו ג’ונס למדד S&P 500 בחצי השנה האחרונה לא מעיד על שינוי מהותי בכיוון הכלכלה, אלא בעיקר על שינוי בהעדפות של משקיעים. בתקופה האחרונה ניכרת רגישות גבוהה יותר לשאלת המחיר, ויש חזרה מדודה לשיקולים בסיסיים כמו רווחיות, תזרים ועמידות עסקית. מדד הדאו, שמורכב מחברות מבוססות עם חשיפה גבוהה יותר לתעשייה, פיננסים וצריכה, נהנה מהמאפיינים הללו".

ואיך ניתן להיחשף לדאו? קרן הסל הפופולרית ביותר על המדד היא DIA של SPDR מבית חברת סטייט סטריט, שמנהלת 44 מיליארד דולר. אחריה ניתן למצוא גם קרנות של אינבסקו (סימול SXRU) וגם של אמונדי (סימול DJAM). בנוסף, ישנה קרן סל על הדאו במשקל שווה (EDOW) וגם קרנות ממונפות.