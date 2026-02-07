ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
השבוע בשווקים / צילום: Shutterstock
מנכ"ל אנבידיה מנסה להרגיע את השווקים - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

הכלי החדש שעליו הכריזה חברת אנתרופיק הצית סערה מושלמת בוול סטריט ובת"א • על רקע ההתלהבות מ־AI והביקוש הגובר לשבבי זיכרון, מניית סנדיסק זינקה לשווי שיא • מנהל ההשקעות שמעריך מה יקרה השנה בת"א • הגופים המוסדיים בישראל מצמצמים בהדרגה את חשיפתם למטבע חוץ • וגם: האם ההימור האחרון של וורן באפט משתלם?

מניות התוכנה יורדות אל מול האיום החדש / אילוסטרציה: Shutterstock
טכנולוגיה: בינה מלאכותית

מנכ"ל אנבידיה מרגיע, אבל השוק בטוח: "החפיר של המניות נפרץ"
בר לביא 04.02.2026
דיוויד גוקלר, מנכ''ל סנדיסק / צילום: ap, Don Feria
טכנולוגיה: שבבים

זינוק של 1,500% בשנה: הכוכבת של ה־S&P 500 לא עוצרת
שירי חביב-ולדהורן 02.02.2026
יובל באר אבן, מגדל / צילום: גל חרמוני
נדל"ן: נדל"ן מניב

מנהל ההשקעות שמעריך: מה יקרה השנה בת"א ועד לאן יגיע השקל?
נתנאל אריאל 03.02.2026
המוסדיים מעריכים שהשקל ימשיך להתחזק / אילוסטרציה: Shutterstock
משקיעים מוסדיים

המהלך שתומך בהתחזקות השקל ומסמן - השיא כנראה עוד לפניו
אסף זגריזק 03.02.2026
וורן באפט / צילום: ap, Richard Drew
וורן באפט

לפני שפרש: האם ההימור האחרון של וורן באפט משתלם?
בועז בן נון 04.02.2026