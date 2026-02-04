לפני שפרש: האם ההימור האחרון של וורן באפט משתלם?

רבות מהחלטותיו והשקעותיו של וורן באפט בברקשייר צפויות להחזיק מעמד עוד זמן רב. אחת מהן שנעשתה אך לפני פרישתו, מתחילה כעת להתממש - באפט וצוות ברקשייר הזרימו לפחות 58 מיליארד דולר לסקטור אחד.

● WSJ | האסטרטגיה שתגמלה חברות על צבירת מטבעות קריפטו - מענישה אותן כעת

● וול סטריט מסכמת את ינואר: אלו הסקטורים שהשאירו אבק למניות הטכנולוגיה

רבים היו פסימיים לגבי דלקים מאובנים לאור ההתחממות הגלובלית והמעבר לאנרגיות מתחדשות. לא באפט. מאז מגפת הקורונה ועד סוף 2025, ברקשייר הזרימה הון לתחום הנפט והגז ורכשה אחזקות גדולות במניות הסקטור באמצעות מספר רכישות.

היא חיזקה את הפוזיציה שלה בשברון לשווי של כמעט 21 מיליארד דולר. שברון זינקה בכ-17% מתחילת השנה. זוהי ההחזקה החמישית בגודלה בתיק המניות של ברקשייר, המייצגת נתח של כ-6% מהחברה. באוקסידנטל פטרוליום עלתה השקעתה לכ-12 מיליארד דולר. זוהי ההחזקה השישית בגודלה בתיק, המייצגת נתח של כ-27% מהחברה. ההחזקה הזאת זינקה בכ-11% מתחילת השנה.

בשנת 2025 רכשה ברקשייר את חטיבת הפטרוכימיה של אוקסידנטל תמורת כ-9.7 מיליארד דולר במזומן. מדובר בעסקה הגדולה ביותר של ברקשייר מאז 2022, אז רכשה את חברת הביטוח Alleghany תמורת 11.6 מיליארד דולר.

אלה לא ההשקעות היחידות של ברקשייר במגזר האנרגיה - במונטי פול מזכירים שבשנת 2020 רכשה ברקשייר את נכסי הגז הטבעי והאחסון של Dominion Energy בעסקה שהסתכמה בכמעט 10 מיליארד דולר (כולל נטילת חובות). ביולי 2023 השקיעה זרוע האנרגיה של ברקשייר 3.3 מיליארד דולר ברכישת 50% ממתקן הגז הנוזלי (LNG) Cove Point.

באוקטובר 2024 שילמה ברקשייר כ-2.4 מיליארד דולר כדי לרכוש את 8% הנותרים ב"ברקשייר האת'אווי אנרג'י" שלא היו בבעלותה. לפי מונטי פול, כל ההשקעות הללו מסתכמות בכ-58 מיליארד דולר.

מדובר במהלכים משמעותיים, במיוחד בהתחשב בכך שברקשייר כמעט ולא רכשה מניות בשנים האחרונות וביצעה מעט מאוד רכישות עצמיות של מניותיה (Buybacks). תחת זאת, החברה בחרה לבנות "הר ענק של מזומנים" בגובה של כ-350 מיליארד דולר.

מעניינת גם העובדה שמתוך עשר ההשקעות הגדולות של באפט, כולן בשווי של 10 מיליארד דולר ויותר, יש רק חברת טכנולוגיה אחת (אפל). כל היתר - שתי חברות אנרגיה, חברות ביטוח ופיננסים ואף שתי חברות מיפן.

כשבאפט מזהה מגמה

ברקשייר אופטימית מאוד לגבי נכסי נפט ואנרגיה, אפילו בתקופות בהן הנפט לא נחשב להשקעה טובה. מסתבר שהיא לא לבד.

מתחילת שנת 2026, תעודת הסל על מניות האנרגיה, XLE רושמת זינוק מרשים (15%) שהופך אותה לאחד המקלטים הבטוחים ביותר בשוק הסוער. העלייה הזו אינה מקרית; היא נובעת משילוב של "סערה מושלמת" המורכבת ממתיחות גיאופוליטית קיצונית במזרח התיכון, הדחתו המפתיעה של נשיא ונצואלה, והביקוש האדיר והבלתי צפוי לאנרגיה זמינה עבור תשתיות ה-AI המתרחבות.

בעוד שסקטור הטכנולוגיה סובל מחוסר יציבות, חברות האנרגיה הגדולות הופכות ליעד המרכזי עבור משקיעים המחפשים נכסים ריאליים עם תזרים מזומנים חזק, כפי שחזה באפט לפני פרישתו.

במקביל למגמה זו, גולדמן זאקס נותנים רוח גבית נוספת לסקטור, עם העלאת מחיר המטרה של נפט מסוג ברנט ל-84 דולר לחבית ברבעון השני. האנליסטים של הבנק מדגישים כי השוק כבר אינו יכול להתעלם מ"פרמיית הסיכון" בעקבות המתיחות עם איראן, ומתריעים כי כל הסלמה נוספת במפרץ עלולה להזניק את המחירים אף מעבר לרף ה-100 דולר. השילוב בין המחסור הזמני באספקה מוונצואלה לבין ה"רצפה" שיוצר הביקוש מצד מרכזי הנתונים של ה-AI, מציב את מניות האנרגיה כמרכיב קריטי בתיק ההשקעות של 2026, כגידור אסטרטגי מפני אינפלציה וזעזועים עולמיים.

גם המעבר למקורות אנרגיה מתחדשת (שבבירור אינו נמצא בעדיפות עליונה תחת ממשל טראמפ) עשוי לקחת זמן. יתרה מכך, לאור הזינוק בבינה מלאכותית, הצורכת כמויות אדירות של נתונים ואנרגיה, נראה שהעולם יזדקק לכל אנרגיה שיוכל להשיג - בין אם ממקורות מתחדשים, דלקים מאובנים או מקורות כוח מתעוררים כמו גרעין והידרו.

לפי דוח של סוכנות המידע לאנרגיה האמריקאית (EIA) משנת 2023, קיימות עתודות נפט וביו-דלק המספיקות לעמידה בביקוש העולמי עד 2050. עם זאת, 2050 אינה רחוקה כל כך, והנפט הוא משאב סופי שיכול לשמש כגורם מגוון ייחודי בתיק ההשקעות, במיוחד כשהמשקיעים חוששים מהיחלשות הדולר.

נראה שברקשייר זיהתה את המגמה הזו מוקדם והצטיידה בהתאם בסקטור.