דיווח: וורן באפט נערך לרכישה הגדולה ביותר מזה 3 שנים

על פי פרסום בוול סטריט ג׳ורנל, משקיע העל שיושב על קופת מזומנים אדירה מתכנן לרכוש חברת פטרוכימיה ב-10 מיליארד דולר • העסקה האחרונה בהיקפים האלה נערכה על ידי ברקשייר האת׳ווי בשנת 2022

שירות גלובס 15:58
וורן באפט / צילום: Shutterstock
וורן באפט / צילום: Shutterstock

המשקיע האגדי וורן באפט נערך לבצע את העסקה הגדולה ביותר של ברקשייר האת'ווי בשלוש השנים האחרונות, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.

על פי הדיווח, ברקשייר האת'ווי מתקרבת לעסקה לרכישת יחידת הפטרוכימיה OxyChem של חברת Occidental Petroleum תמורת כ-10 מיליארד דולר. העסקה הפוטנציאלית, אם תושלם, תהיה הגדולה ביותר של ברקשייר מאז 2022, אז רכשה את חברת הביטוח Alleghany תמורת 11.6 מיליארד דולר.

נזכיר כי חברת האחזקות של באפט יושבת על קופת מזומנים בסכום שיא של 344 מיליארד דולר. באפט, בן ה-95, יפרוש מתפקידו כמנכ"ל ברקשייר בסוף 2025, אך יישאר בחברה כיו"ר. יורשו של באפט, גרג אייבל, שהיה מנכ"ל ברקשייר האת'ווי אנרג'י, ידוע במומחיותו בתעשיית האנרגיה.

באפט מחזיק כבר היום ב- 28.2% מהמניות של אוקסידנטל. החטיבה הכימית של אוקסידנטל מייצרת ומוכרת כימיקלים המשמשים בין השאר לכלורציה של מים, מחזור סוללות וייצור נייר. המכירות שלה מוערכות בכ-5 מיליארד דולר בשנה.