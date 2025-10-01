דיווח: וורן באפט נערך לרכישה הגדולה ביותר מזה 3 שנים

המשקיע האגדי וורן באפט נערך לבצע את העסקה הגדולה ביותר של ברקשייר האת'ווי בשלוש השנים האחרונות, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.

אפילו עוזרת הבית קיבלה חלק בירושה: המיליונר שחילק את כספו עוד בחייו. בתנאי אחד

חשבון נפש עובדתי: הטעויות החוזרות שהגיע הזמן להשאיר מאחור

על פי הדיווח, ברקשייר האת'ווי מתקרבת לעסקה לרכישת יחידת הפטרוכימיה OxyChem של חברת Occidental Petroleum תמורת כ-10 מיליארד דולר. העסקה הפוטנציאלית, אם תושלם, תהיה הגדולה ביותר של ברקשייר מאז 2022, אז רכשה את חברת הביטוח Alleghany תמורת 11.6 מיליארד דולר.

נזכיר כי חברת האחזקות של באפט יושבת על קופת מזומנים בסכום שיא של 344 מיליארד דולר. באפט, בן ה-95, יפרוש מתפקידו כמנכ"ל ברקשייר בסוף 2025, אך יישאר בחברה כיו"ר. יורשו של באפט, גרג אייבל, שהיה מנכ"ל ברקשייר האת'ווי אנרג'י, ידוע במומחיותו בתעשיית האנרגיה.

באפט מחזיק כבר היום ב- 28.2% מהמניות של אוקסידנטל. החטיבה הכימית של אוקסידנטל מייצרת ומוכרת כימיקלים המשמשים בין השאר לכלורציה של מים, מחזור סוללות וייצור נייר. המכירות שלה מוערכות בכ-5 מיליארד דולר בשנה.