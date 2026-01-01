חודש דצמבר המשיך את המגמה החזקה של השנה האחרונה, ובזכות המשך עליות חדות בישראל (יותר מ-5%) הוא צפוי להוסיף 1% לתשואות המסלול הכללי (טווח של 0.7%-1.3%). המסלול המנייתי צפוי לעלות ב-1.4% (טווח רחב של 1%-2%). מנגד, החוסכים במסלולי ה-S&P 500 סבלו מחודש שלילי, עם ירידה של 2.3%, בעיקר בגלל התחזקות השקל מול הדולר גם החודש, כך על פי תחזית אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב גמל פנסיה.

בעקבות כך, שנת 2025 הופכת באופן רשמי לשנה הכי חזקה לחוסכים בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה מאז שנת 2009 - כלומר, שיא של 16 שנים, בהתאם לכיוון שהסתמן ונכתב בגלובס כבר לפני מספר חודשים. התשואה מתחילת השנה במסלולים הכלליים צפויה להיות כ-15%. ברקוביץ מציין כי התחזקות השקל לאורך השנה פגעה ב-3% מהתשואה.

מדובר בתוצאה פנומינלית. לשם השוואה, התשואה הממוצעת במסלולים הכלליים בעשור האחרון (2015 ועד 2024) עמדה על 5.5%. התוצאה השנה עד כדי כך חריגה, שלפי ברקוביץ היא מקפיצה את הממוצע הרב שנתי ל-6.3% לשנה.

עוד מעריך ברקוביץ, כי התשואה במסלולי המניות בשנה כולה תגיע ל-25%. מנגד, התשואה של מסלולי ה- S&P 500 מנגד הייתה חלשה בגלל התחזקות השקל מול הדולר (12.5%) והסתכמה רק ב-3.9%. גם במסלול לבני 50 ומעלה בפנסיה החוסכים יכולים להיות מרוצים במיוחד עם תשואה של 17.5%.

"מה שבולט מאוד הוא שנטילת סיכון מוגבר ב-2025 השתלמה. הדבר ניכר במדרג התשואות שהושגו במסלולי הפנסיה. ככל ששיעור המניות היה גבוה יותר (לבני עד 50), כך התשואה הייתה גבוהה יותר", אומר ברקוביץ.

התשואות החיוביות הללו מגיעות בזכות עשרה חודשים חיוביים לאורך השנה. רק בפברואר ובמרץ נרשמו חודשים שליליים. צריך גם לזכור כי בתחילת השנה התמונה הייתה הרבה פחות ורודה. המדדים בארה"ב נפלו ב-20%, בעקבות תוכנית המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אך מהר מאוד התאוששו. במקביל, ישראל הציגה תשואות יוצאות־דופן (תשואה של 52%) ומספר שיאים חדשים (63) שלא נראו כאן עשרות שנים.

גם השווקים הגלובליים עקפו בביצועים את וול סטריט

כאמור, התשואה השנה היא החזקה ביותר מאז שנת 2009, בה התשואה לחוסכים הסתכמה ב-31.1%, אך זאת בעיקר עקב היציאה ממשבר הסאב-פריים של שנת 2008, כאשר בשנה ההיא הקופות סבלו מנפילה של 19.4%, אותה מגדיר ברקוביץ כ"שנת האימים" לחוסכים.

כאמור, בשנה כולה, השוק הישראלי זינק. מדד ת"א 35 טס ב-51.6%, מדד ת"א 125 זינק ב-51% ומדד ת"א 90 הצטרף לחגיגה עם 46.6%. גם באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות נרשמו עליות של יותר מ-6%.

באשר לחו"ל, בארה"ב מדד ה-S&P 500 עלה ב-16.4%, והנאסד"ק ב-20.4%. הדאו ג'ונס עלה ב-13%. בכך, השווקים בארה"ב משלימים עלייה דו־ספרתית במשך שלוש שנים ברציפות. אם כי צריך לומר - זו לא תופעה יוצאת־דופן במיוחד, שכן הדבר קרה במספר הזדמנויות בשני העשורים האחרונים.

באירופה נרשמו עליות חדות יותר מאשר בארה"ב, כאשר הדאקס הגרמני קפץ ב-23% ויורוסטוקס 50 עלה ב-18.3%. מנגד, הקאק הצרפתי עלה רק ב-10%. השווקים במזרח עלו יותר מאירופה ומארה"ב. כך, ביפן מדד הניקיי קפץ ב-26.2% ומדד השווקים המתפתחים זינק בכמעט 31%.