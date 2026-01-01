שנת 2025 מסתיימת, והתקשורת הכלכלית גדושה בסיכומים ובהערכות קדימה ל־2026.

בכל הקשור לסיכומים פיננסיים, מטבע הדברים ההתמקדות היא בשוקי המניות, שהפליאו לעשות ומסכמים כבר שנה נוספת, שלישית במספר, של תשואות חיוביות מרשימות למשקיעים.

אבל, לפעמים מוטב להסיט את המבט הצידה מ'המופע המרכזי', ולאתר אזורים בשוק ונישות קטנות יותר שבהם טמונים אפיקי השקעה הרבה פחות מדוברים, אך כאלה שבחלקם ייצרו עבור המשקיעים תשואות עוד יותר מדהימות משוקי המניות.

מבחינתי, האזור המעניין הוא הסחורות והמטבעות בגילומם של הזהב, הכסף והביטקוין, כשהמנצח הגדול של שנת 2025, ולא רק מקרב השלישיה - הוא הכסף (SILVER).

מי שהשקיע במתכת הכסף בתחילת 2025 - ואין רבים כאלה - הרוויח 140% לעומת 17% במדד הדגל האמריקאי 500 S&P כ־52% במדד ת"א 125.

האמת היא שהפריצה הגדולה של מתכת הכסף אירעה ממש לאחרונה. רק בשלהי אוגוסט מחיר האונקיה נע סביב ה־40 דולר, ומאז תוך פרק זמן קצר מאוד המחיר כמעט הכפיל את עצמו, והשיג תשואה של 100% - כלומר מרבית תשואתו השנתית.

העלייה בכסף משתלבת אמנם עם המגמה במחירי מתכות אחרות הנסחרות, כמו נחושת או פלטיניום, אבל היא חריגה בעוצמתה.

ניסיון להסביר את הנסיקה הזו נתקל בקושי. נכון שמעבר לביקושים הרגילים לתכשיטי כסף ועוד שימושים מסורתיים, יש כיום ביקוש ניכר למתכת הכסף לייצור פאנלים סולאריים ומכוניות חשמליות, אבל קשה להניח שזה יכול להסביר את העלייה העצומה בפרק זמן קצר כל כך. לא אתפלא אם יתברר שמאחוריה עומדת ספקולציה פראית של בעלי הון גדולים, כאשר לראלי הזה הצטרף כרגיל הציבור הרחב.

הבועה של שנות ה-80

מה שקורה כרגע למחיר הכסף, עושה לי דז'ה וו לתקופה שלפני כ־46 שנים, ינואר 1980. הייתי אז ממש בתחילת דרכי בשוק ההון, כאשר הקמתי יחד עם שותפי, שלמה סימנובסקי, את בית ההשקעות מיטב באוקטובר 1979. הימים של סוף שנות ה־70 של המאה הקודמת התאפיינו בזינוק במחירי הנפט, באינפלציה שהגיעה בחלק מהשנים לרמה דו ספרתית, וכך גם הריבית בארה"ב ונפילת הדולר. תקופה של טלטלות כלכליות ופיננסיות.

השנים האלה היוו את הרקע להחלטה של שני מיליארדרים אמריקאים, האחים האנט שירשו ועשו את הונם בתעשיית הנפט, "להבטיח" ולהצמיח את ההון שצברו באמצעות השתלטות על שוק ה־Silver.

הם התחילו בכך ב־1973 "בקטנה" - עם רכישה פיזית של המתכת עצמה, וככל שמחיר הכסף עלה כך גבר ביטחונם ותאבונם והם רכשו כל מה שהזכיר כסף. וכשזה לא הספיק להם הגדילו את ההימור ורכשו כמויות עצומות של חוזים עתידיים על מחיר הכסף, באמצעות נטילת הלוואות מהבנקים ומינוף אדיר. באופן הזה הם הצליחו, על פי הערכות, להגיע לשליטה של מעל מחצית מהאספקה של הכסף בעולם! הספקולציה הגיעה לשיאה בראשית 1980, כשמחיר אונקיית כסף נסק בתוך פחות משנה מ־6 דולר ל־50 דולר.

ההתנפצות לא איחרה להגיע. הזינוק המדהים הזה שיבש את מחירי כל התעשיות שעשו שימוש במתכת הזו, והכניס ממד של חוסר יציבות לשווקים הפיננסיים. עד שבורסת הסחורות נקטה בהחלטה פשוטה אחת שפוצצה את הבועה - היא הגבילה מאוד את רכישת החוזים העתידיים על הכסף.

מכאן, הדרך לקריסה הייתה מהירה מאוד. בתוך כחודשיים, בין ינואר למרץ 1980 מחיר הכסף עשה את כל הדרך חזרה מ־50 ל־10 דולר. האחים האנט נדרשו בידי הבנקים המלווים להשלים להם את הביטחונות ונאלצו למכור נכסים רבים לשם כך. האחים נעשו פחות עשירים, והציבור הרחב שהצטרף לספקולציה בשלביה המאוחרים, הפסיד כמעט את כל מה שהשקיע, לעיתים גם את הבית.

מחיר מתכת הכסף הגיע 20 שנה לאחר מכן, בסוף שנת 1999, ל־5.5 דולר, כשבדרך ביקר ברמה של 3.5 דולר ב־1991.

המאכזב הגדול: ביטקוין

והנה לפני כמה ימים הגיע מחיר הכסף לשיא של 79 דולר לאונקיה, ומאז הוא נסוג "בברוטליות" לכיוון 71 דולר לאונקייה.

"לשיא" אמרנו? לא מדויק. ברור ש־79 דולר זה יותר מהשיא הקודם של 50, אלא שזה היה לפני 46 שנה וברור שהדולר של אז אינו הדולר של היום. במונחים ריאליים דולר אחד של אז שווה לכ־4 דולר היום, לפיכך 50 דולר הם בפועל 200 דולר, כך שהשיא של אז לא באמת נשבר.

ייתכן שיהיה מי שיאמר שאם כך, הרי שיש למחיר הכסף עוד דרך ארוכה למעלה. אבל אני לא סבור כך - הספקולציה הזו תיגמר כנראה לפני שמחיר אונקיה יגיע ל־200 דולר.

מי שלא משתכנע ורוצה בכל זאת "לגלוש" על הגל הזה, יש לו כמה דרכים לעשות זאת, לרבות רכישת קרנות סל בישראל או בחו"ל שעוקבות אחרי מחיר הכסף.

ומהמנצח הגדול למפסיד הגדול - הביטקוין. מחירו ירד השנה ב־6%, ל־87,500 למטבע. בדרך הוא ממש לא הוכיח את עצמו כמגן מאף אחת מהסערות שהתרחשו בשווקים הפיננסיים.

הזהב: מקום טוב באמצע

מי שכן הוכיח את עצמו כמגן כזה הוא הזהב. כל מי שעוקב אחרי הכתבות שלי לאורך השנים בגלובס, יודע שאני חסיד גדול של השקעה במתכת הזהובה. ומדוע? כי מבין שלוש אפשרויות ההשקעה האלה, הזהב הוא היחיד שיכול להיות משקל שכנגד לסערות בשוק ההון, וכאלה לא יחסרו אף פעם. הכלכלן הראשי של מיטב, אלכס זבז'ינסקי, מראה בדוח השבועי שלו ששילוב של פוזיציות זהב בתיק מניות משפר בו זמנית את התשואה ומקטין את סטיית התקן, קרי התנודתיות.

לזהב יש כמובן גם חסרונות. למשל הוא לא נותן ריבית למשקיעים, והחיסרון הזה בולט כשהריבית גבוהה והחזקה בזהב פירושה הפסד של ריבית אלטרנטיבית. אבל, עדיין יש סיבות טובות לרכוש פוזיציה בזהב. ובעניין הזה אני יכול להיתלות באילנות גבוהים - בבנקים המרכזיים שרוכשים בהתמדה טונות של זהב, ולא רק הם.

מבחינת התשואה שהזהב העניק למשקיעים, יש לו מקום טוב מאוד באמצע בין הכסף לבין הביטקוין. הוא סיפק תשואה של כ־66% השנה, לכ־4,340 דולר לאונקיה בתום 2025 - הרבה יותר מכל אפיק מרכזי אחר בשוק ההון. בשלוש שנים תשואת הזהב מגיעה ל־138% (לעומת 196% בכסף).