במשך כעשור, בכל פעם שג'יי מורר רצה להוסיף משהו לתיק ההשקעות שלו, הוא פתח את האפליקציה בטלפון שלו כדי לקנות מניות או מטבעות קריפטוגרפיים. כעת, הוא רק נכנס למכונית. מנהל ההובלה במשאיות בן ה־33, המתגורר באריזונה, החל לבקר בחנויות מקומיות של מטבעות כדי לקנות את מתכת הכסף עצמה לפני כחודשיים, בהשראתם של סרטוני יוטיוב ושל המחיר העולה של המתכת. הרכישה הראשונית שלו הסתכמה בשלוש אונקיות, בעלות של כ־150 דולר. מאז, הוא השתמש במזומן פנוי כדי לאסוף כ־60 אונקיות של חפצים קטנים ומטבעות, שאותם הוא מאחסן בכספת ביתית. "אני יודע שהמחיר מרקיע שחקים כרגע, אבל אין לי תוכניות למכור", אמר.

מורר אינו היחיד. ראלי המתכות היקרות השנה התרחב מעבר לזהב בלבד, שהגיע למספר שיאים חדשים הן במונחים נומינליים והן במונחים מותאמים לאינפלציה. גם הכסף זינק, וסחף עמו גדודי משקיעים חובבים, החל מאספנים חדשים ועד לספקולנטים בהשראת רדיט (פלטפורמת המסחר והרשת החברתית) הסוחרים בקרנות סל שמציעות חשיפה למתכת מבלי שיידרשו להחזיק בה פיזית.

חוזים עתידיים על כסף טיפסו ב־164% השנה לכ־76 דולר לאונקיה, חצו שיא של 45 שנה באוקטובר ומשם רק צברו תאוצה. בתוך כך נרשמה ביום שישי בלבד קפיצה של 5.46 דולר (7.7%), העלייה היומית והשבועית הגדולות ביותר במונחים דולריים אי פעם.

עליות אלו עקפו את העלייה בזהב, שעלה ב־72% לכ־4,500 דולר לאונקיה. גם השווי של מניות של חברות לכריית מתכות יקרות, כמו Hochschild Mining ו־Coeur Mining, יותר מהוכפל.

יש יותר מקום לעליות בהשוואה לזהב?

מחירי הכסף עלו בין היתר בגלל היצע מוגבל, מאחר שרוב מרבצי הכסף הטהור בעולם הולכים ואוזלים. הביקוש מצד קונים מתחום התעשייה הוא גבוה, במיוחד בקרב יצרנים גלובליים של פאנלים סולאריים. משקיעים יחידים מסייעים בהנעת העלייה באמצעות אגירת מתכות, שאלמלא כן היו מגיעות לשימושים תעשייתיים.

המאמינים בהשקעה בכסף מציינים כי תידרש עלייה של מעל ל־200 דולר לאונקיה במחירי המתכת כדי להגיע לשיא המתואם לאינפלציה של 1980, מה שמצביע על כך שייתכן שיש מקום לעליות נוספות. הספקנים מציינים כי שוק הכסף קטן יותר מזה של הזהב, עובדה ההופכת אותו לחשוף במיוחד למחזורי גאות ושפל. "כסף נוטה להיות מוצר שעולה בצורה פרבולית (מהירה וחדה) ואז קורס", ​​אמר ברנט דונלי, נשיא ספקטרה מרקטס, חברת מחקרי שוק.

דצמבר שבר שיאים בשוק הכסף

בדומה לזהב, כסף נאגר זה זמן על ידי משקיעים המודאגים מאינפלציה, מחוב ממשלתי ומהביטחון הכולל של המערכת הפיננסית המודרנית. ירידת הריביות בשוק איגרות החוב והתייקרות המניות נתנו למשקיעים סיבה נוספת לקנות מתכות יקרות השנה.

ישנם גם סימנים לפעילות ספקולטיבית, כאשר משקיעים קונים כסף פשוט משום שמחירו זינק. נפח המסחר בחוזי אופציות הקשורים ל־iShares Silver Trust, קרן סל פופולרית למתכת הכסף, זינק לרמה הגבוהה ביותר מאז ההשתוללות בשנת 2021 שהונעה על ידי רדיט.

כריס פולוק, מייסד ושותף מנהל של Canada Gold, רשת קמעונאית שקונה ומוכרת מתכות יקרות בקנדה ובצפון מערב ארה"ב, אמר כי מחיר אונקיות הכסף שנמכרו בדצמבר היה גבוה בכ־150% מזה של השנה הקודמת. המכירות ביום שני האחרון היו הגדולות ביותר שנרשמו ברשת, לדבריו, ועברו את יום המכירות השני בגודלו בכ־50%.

"רוצה משהו מוחשי ליום שאמות"

מורר, קונה הכסף מאריזונה, אמר שהוא עושה זאת בשביל הטווח הארוך. בניגוד למניות או קרנות סל, הוא רואה במתכת פיזית משהו שניתן לאחסן, לאמת ולהעביר הלאה, גם אם השווקים הפיננסיים יהפכו לתנודתיים או הגישה למערכות דיגיטליות תשתבש. בדצמבר הוא קנה את אונקיית הזהב הראשונה שלו, מאותה הסיבה. "אני רק רוצה שיהיה לי משהו מוחשי שאוכל לבטוח בו ושיעזור למשפחתי אחרי שכבר לא אהיה", אמר.

קניית כסף פיזי דורשת בדיקות נאותות רבות יותר מאשר קניית קרן סל. מאחר שמכשירי אימות מתכות מתקדמים אינם זמינים במלאי ברשת, מורר מסתמך על חנויות מטבעות המצוידות בכלי בדיקה ונושא מגנט קטן על מחזיק המפתחות שלו כדי לערוך בדיקות אותנטיוּת בסיסיות בעצמו.

המוטיבציה של קוני כסף עשויה להגיע משילוב של גורמים. עבור מייקל דה־קריין, בן 46 מאינדיאנפוליס, איסוף מטבעות הוא תחביב שאותו הוא חולק עם בנו בן ה־7. דה־קריין, שעובד כמנהל תפעול בחברת וידאו קונפרנסינג, אמר שהוא עצר לאחרונה בחמש או שש חנויות של מטבעות במדינות שונות בטיול ברכב עם בנו לוושינגטון די. סי. "זה פשוט כיף לראות מה יש להם, ולהוסיף מטבע כסף פה ושם", אמר.

נוסף על כך, דה־קריין רואה בכסף השקעה רצינית, והוא קנה מטבעות ומטילים בשווי של כ־60 אלף דולר בשמונה השנים האחרונות. אף שהוא משקיע גם במניות ובאג"ח, דה־קריין אמר שהוא רואה בכסף אמצעי הגנה מפני אינפלציה, ומוצאת חן בעיניו העובדה שיש למתכת יישומים תעשייתיים.

באפריל האחרון, הוא קנה יותר כסף מאחר שהזהב נסחר במחיר של פי 100 מכסף, יחס גבוה יותר מהממוצע ההיסטורי. לאחרונה הוא מכר כמחצית מן האוסף שלו, כאשר מחירי הכסף זינקו ויחס המחירים בין המתכות ירד. הוא העריך שהמכירות הניבו רווח של כ־20 אלף דולר.