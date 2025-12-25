זהב נחשב כאלטרנטיבה למניות ולאג"ח, שמשקיעים רבים משתמשים בה כמקלט - נכס שיכול לשמור על ערכו בתקופות של תנודתיות בשוק או אי ודאות כלכלית. ישנן מספר דרכים אפשריות להשקיע בזהב, ורבים בוול סטריט ממליצים שתחזיקו במתכת הזהובה לפחות בחלק קטן מתיק ההשקעות שלכם.

לנוכח הזינוק השנה במחיר הזהב, בוול סטריט ג'ורנל מציפים את הסוגיות המרכזיות בשוק, וממליצים למשקיעים כיצד לנהוג.

מדוע מחירי הזהב מאמירים?

הזינוק במחיר המתכת השנה הונע בעיקר מדאגות בנוגע לתחזית האינפלציה ולצפי הביצועים של המטבעות המרכזיים בהובלת הדולר האמריקאי. זה נחלש עקב בין היתר בשל חשש מערעור הסדר הכלכלי העולמי בעקבות צעדי נשיא ארה"ב טראמפ. לצד זאת, סיכונים גיאופוליטיים, כמו המתיחות הגוברת בין ארה"ב לוונצואלה, תורמים גם הם לעלייה בערך הזהב.

מה המשמעות של השקעה בזהב?

החזקה בזהב אצל משקיעים פרטיים בדרך כלל נעשית באמצעות הנכסים האלה: מטילי זהב או מטבעות פיזיים; קרנות סל בתחום; חוזים עתידיים על זהב; או מניות של חברות לכריית זהב. על פי מועצת הזהב העולמית, ישנן מעל 215 אלף טונות של המתכת מעל פני הקרקע בעולם, בשווי של יותר מ-25 טריליון דולר במחירים של היום.

מדוע כדאי לי להשקיע בזהב?

הסיבה העיקרית לשקול קניית זהב היא כדי לצמצם את ההשפעה על תיק ההשקעות שלכם מתנודתיות וחוסר ודאות כלכלית. אך משום שגורמים רבים כל כך מניעים את הסחורה, מחירה לרוב תנודתי באופן מפתיע.

מחירי הזהב נוטים לעלות כשהמשקיעים מודאגים מהתחזית הכלכלית או מזעזועים גיאו-פוליטיים, והם מקזזים ירידות אפשריות במניות בתקופות של סערה בשוק. ניתן גם להשתמש בזהב כדי לגדר מפני אינפלציה עולה. מחירים גבוהים יותר לצרכנים פירושם שיידרשו יותר דולרים כדי לרכוש את אותה כמות זהב, מה שיעלה את מחירו. עלייה באינפלציה משמעותה גם שהדולר ייחלש - ועבור מישהו מחוץ לארה"ב יהיה קל יותר לרכוש נכסים נקובים בדולר, כמו זהב.

זהב יכול לשמש גם כהימור על ירידת ריבית. ריביות נמוכות יותר הופכות את הזהב לאטרקטיבי בשל הפחתת התשואות שהייתם מצפים לקבל מאג"ח ממשלתיות. המתכת היא אלטרנטיבה לאג"ח כאפיק מקלט, אך בניגוד לאג"ח היא אינה מציעה תשלומים קבועים למשקיעים רק על החזקתה.

מסיבות אלה, מי שעוקבים אחרי הזהב עוקבים גם אחר ריביות מותאמות לאינפלציה, כמדד לאופן שבו המחירים ינועו לאורך זמן.

איך קונים זהב פיזי?

ניתן לקנות מטילי זהב ומטבעות פיזיים תקניים (המכונים לעתים "בוליון"), דרך סוחרים בכל רחבי העולם כמו APMEX ו-JM Bullion. רכישות כאלו מתבצעות כיום בעיקר ברשת, דרך אתרים של סוחרים.

סוחרים אלה נוקטים צעדים כדי לאמת את האותנטיות של הזהב שהם מוכרים, ולעתים קרובות עובדים עם גופים רשמיים או רשויות של מטבעות, כמו המִטְבָּעָה של ארה"ב קנדה או אוסטרליה. אלו לעתים גם מוכרות את מוצרי הזהב שלהן ישירות לצרכנים.

איך קונים קרנות על זהב?

קרנות סל הן דרך שצוברת פופולריות ברכישת זהב, כשהן מאפשרות להחזיק נכס שעוקב אחר מחיר הזהב מבלי להחזיק חומר פיזי כלשהו. ניתן לרכוש אותן בקלות דרך חשבונות מסחר שונים.

כשקונים מניות של קרן סל כמו SPDR Gold Shares, קרן הזהב הגדולה ביותר, בדרך כלל קונים נתח בקרן נאמנות. הנכסים המוחזקים על ידי אותה קרן הם מטילי זהב, כלומר מחיר קרן הסל עוקב לרוב אחר מחיר הזהב. הקרנות גובות עמלה שנתית עבור החזקתן.

בעוד שרוב קרנות הסל הגדולות בתחום מחזיקות מתכת פיזית, ישנן כאלה המשקיעות בחוזים עתידיים על זהב, המעניקים לקונים את הזכות לקנות את המתכת במחיר מסוים בתאריך מסוים. ישנן גם קרנות המשתמשות בשילוב של חוב ונגזרים כדי לעקוב אחר מחיר הזהב.

מסחר בחוזים עתידיים ואופציות

אפשר לסחור בחוזים עתידיים על זהב - חוזים המחייבים לקנות או למכור את המתכת במחיר מסוים בתאריך מסוים. חוזים עתידיים משמשים בדרך כלל לספקולציות על כיוון המחירים. כורי זהב יכולים להשתמש בהם כדי להיערך לירידות מחירים עתידיות.

כאשר חוזים עתידיים פוקעים, המחזיק נדרש בדרך כלל לקבל בעלות על כמות מסוימת של זהב פיזי. כדי להימנע מתרחיש זה, סוחרים רבים מוכרים חוזים לפני פקיעתם, וקונים חוזים של חודש עתידי, בתהליך הנקרא "גלגול". חלק מהחוזים העתידיים נפרעים גם במזומן במקום בזהב אמיתי.

אופציות דומות לחוזים עתידיים, אך הן מעניקות למחזיק את הבחירה לקנות או למכור זהב במחיר מסוים בתאריך עתידי, מבלי לחייבו לעשות זאת. הן חוזים עתידיים והן אופציות נסחרים בדרך כלל דרך פלטפורמות ברוקראז' ברחבי העולם, כמו צ'ארלס שוואב ופידליטי.

השקעה במניות כריית זהב

ניתן גם לקנות מניות של כורי זהב כמו החברות Newmont ו-Barrick Gold דרך חברות ברוקראז'. מניות הכרייה נוטות לעלות ולרדת עם מחיר הזהב, אך בתנועות קיצוניות יותר.

משמעות הדבר היא שכאשר מחירי הזהב עולים, מניות של כורי זהב נוטות לטפס מהר יותר. וכשהזהב יורד, מניות כרייה לעיתים קרובות מאבדות מערכן מהר יותר. חלק מן המשקיעים קונים גם קרנות סל וקרנות נאמנות להשקעות (mutual funds) המכילות מניות של כורי זהב.

למי זהב עשוי לא להתאים?

כמו נכסים אחרים, זהב יכול להיות תנודתי מאוד, כאשר המסחר בו נעשה צפוף והרבה משקיעים נוהרים אליו כדי לנצל את המומנטום. המשקיעים גם לא מרוויחים ריבית על החזקת זהב, כך שהוא הופך פחות מושך עבור סוחרים רבים אם הם מעריכים שהריביות יעלו או יישארו יציבות.

ולבסוף, ערך הזהב נוטה לרדת כאשר המתחים הגיאו-פוליטיים וחוסר הוודאות הכלכלית בעולם נחלשים.