איטליה מחזיקה בעתודות הזהב הלאומיות השלישיות בגודלן בעולם, אחרי ארה"ב וגרמניה. השווי שלהן מוערך ב־280 מיליארד אירו, והן נצברו ברובן בתקופת הבום הכלכלי האירופי, שלפני ביטול הסכם ברטון־וודס (1971), בשנים בהן נקבע מחיר קבוע לאונקייה ועודף יצוא איטלקי היתרגם לטונות רבות של המתכת הנדירה. 2,452 טונות של זהב (רובו במטילים, מיעוטו במטבעות), מוחזקים באיטליה, אך גם בלונדון, בברן ומעבר לים - בכספות של פורט נוקס בארה"ב.

בימים האחרונים שבו עתודות הזהב לככב בכותרות באיטליה. תיקון לחוק שעבר במסגרת דיוני ועדת התקציב לשנת 2026 בפרלמנט האיטלקי מבהיר לראשונה - מסיבות לא ברורות לחלוטין - כי הזהב שייך לעם האיטלקי ולמדינה. התיקון נוסח והוגש על ידי חבר מפלגתה של ראש הממשלה ג'ורג'ה מלוני, צלח את הקריאה הראשונה בוועדה, וכעת מעורר סערה במדינה בעקבות השאלה אם הממשלה מתכוונת להשתלט על עתודות הזהב, ולפגוע בעצמאות הבנק המרכזי האיטלקי.

הבנק המרכזי יאבד שליטה בעתודות הזהב?

נכון להיום, עתודות המט"ח והמתכות היקרות של הבנק המרכזי האיטלקי - כמו אלו של בנקים מרכזיים ברחבי האיחוד האירופי (וגם בישראל) - נמצאות בשליטת ובאחריות ניהולית של הבנק. "העתודות הן חלק אינטגרלי מחיזוק האמון ביציבות המערכת הפיננסית האיטלקית ובמטבע המשותף", נכתב באתר הבנק.

המקרה האיטלקי קצת מיוחד, בהשוואה לישראל, מכיוון שהאירו הנהוג באיטליה הוא מטבע המשותף ל־20 כלכלות בתוך האיחוד האירופי, ולא מטבע לאומי. עדיין, הניהול והאחריות על העתודות נמצאים ללא ספק בתחום הפעולה המוניטרי של הבנק, בתיאום ובאישור עם הבנק המרכזי האירופי.

כעת, החשש הוא שהממשלה האיטלקית תנסה להרחיב מבחינה חוקית את תחום הפעולה הפיסקלי שלה, כך ש"יבלע" גם את עתודות הזהב ויאפשר שימוש אפשרי בהן. "עתודות הזהב המנוהלות ומוחזקות על ידי בנק איטליה שייכות למדינה, המייצגת את העם האיטלקי" נכתב בתיקון לחוק שנדון בשבוע שעבר בפרלמנט האיטלקי. התיקון מעורר תהיות לגבי הכוונות של הממשלה האיטלקית, שנאבקת להעביר תקציב מקוצץ, אחראי פיסקלית, שיקטין את החוב המשתולל של הכלכלה השלישית בגודלה באיחוד האירופי.

הבנק המרכזי האיטלקי מנהל את עתודות הזהב כחלק מהרזרבות הכלליות של כל מדינות גוש האירו. הוא עושה זאת בתיאום עם הבנק המרכזי האירופי (ECB) בפרנקפורט, ושומר על עצמאות מול הממשלה האיטלקית. עתודות הזהב של איטליה, כמו אלו של גרמניה ויתר המדינות החברות בגוש, נחשבות לחלק מהבטוחות שעומדות מאחורי האירו. השימוש בהן עשוי להיות חלק ממדיניות מוניטרית, למשל השפעה על שער האירו מול מטבעות זרים, אך הן אינן "משאב פיסקלי" שממשלה - כל ממשלה - יכולה להשתמש בו.

רק הצעדים הפיסקליים נותרו באחריות הממשלות של המדינות החברות בגוש, שהוא מקרה מיוחד של איחוד מוניטרי אך לא פיסקלי. כעת, החשש באירופה הוא שאיטליה תנסה "לשנות את הכללים", וליצור מצב משפטי שבו עתודות הזהב יהפכו לנכס לאומי. אחרת, קשה להבין את שינוי החוק הסמלי במועד הנוכחי. "זה תיקון מוזר משום שהזהב כבר שייך למדינה, והוא כבר משרת את האינטרסים של העם האיטלקי", כתב העיתון האיטלקי "איל פוסט" השבוע. "בנק איטליה הוא לא ארגון פיראטי, אלא ארגון ציבורי, אבל שומר את עצמו מחוץ לפוליטיקה".

לפי העיתון, המהלך הוא חלק מהאידיאולוגיה של מפלגת "אחיי איטליה" ושל הימין באיטליה "להעביר את השליטה" בעתודות הזהב לממשלה, במקום לגוף מקצועי שלא נבחר ישירות על ידי העם. קריאות דומות נשמעו גם בחוגי הימין הקיצוני הגרמני (מפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה"), שדרשה בין היתר להשיב את כל הזהב הגרמני למשמורת במדינה עצמה.

הכלכלה בקיפאון והוויכוח על התקציב טעון במיוחד

הסערה שעורר הצעד באיטליה בימים האחרונים מסמלת גם עד כמה הוויכוח על התקציב של השנה הבאה טעון, בעקבות המצב הרעוע של הכלכלה האיטלקית. הצמיחה השנה צפויה להסתכם ב־0.4% בלבד, ואיטליה כבר לא תיהנה בשנים הבאות מיותר מ־125 מיליארד אירו שהועברו לה על ידי האיחוד האירופי לשיקום ולפיצוי על השלכות מגיפת הקורונה. הממשלה תיכננה להשקיע חלק מהכסף בבניית גשר עצום שיחבר את סיציליה ליבשת, אך הצעד נדחה בשבועות האחרונים על ידי בית משפט חוקתי. המהלך עורר שוב את המתחים בין הממשלה לבין הדרגים המקצועיים. על הכוונת כעת, כך נראה, ניצב גם הבנק המרכזי.

"בכל מקרה זה יהיה צעד גרוע", נכתב בעיתון האיטלקי על האפשרות לממן את התקציב הנוכחי ממכירת זהב, "זה שקול לכך שמשפחה תמכור את הבית שלה כדי לקנות מצרכים או לצאת לחופשה". העיתון הזכיר לקוראים האיטלקים את שנות הדפסת הכסף, החילוצים הבינלאומיים, ההלוואות של קרן המטבע, האינפלציה והאי־יציבות שאיפיינו את איטליה ואת הלירה האיטלקית בשנים שבהן הבנק המרכזי היה נתון לשליטה פוליטית של הממשלה, לפני ההצטרפות לגוש האירו. "מאז הדברים הללו לא אפשריים יותר".

הבנק המרכזי האיטלקי במילאנו / צילום: Shutterstock

ראש הממשלה מלוני נמנעת מלהתבטא בסוגיה

מומחים משפטיים בבריסל הצביעו על העובדה כי החוק החדש מנוגד לאמנות העומדות בבסיס האיחוד האירופי וגוש האירו, המחייבות ממשלות להתייעץ עם הבנק המרכזי האירופי במקרים המשפיעים על התנהלותו. גם אם החוק החדש יאושר בפרלמנט לפני סוף השנה, כמתוכנן, הוא צפוי "להיתקע" במשרד הנשיאות, שצריך לאשרר את החוקים בהתאם לתאימות שלהם עם המחויבות של איטליה לאמנות האיחוד האירופי.

מלוני עצמה נמנעה מלהתבטא בסוגיה. בעבר, כשהייתה מנהיגת "אחיי איטליה" באופוזיציה, היא הביעה תמיכה בשימוש באוצרות הזהב האיטלקיים למימון התקציב השוטף, אך העמדות הללו השתנו מאז שנבחרה להרכיב את הקואליציה לפני כשלוש שנים. מאז, היא מנסה לפעול בתיאום עם בריסל, בין היתר בשל המענק העצום שהאיחוד העביר לאיטליה בשנים האחרונות.

"ההצעה מעלה את האפשרות שהזהב יהפוך לקורבן להחלטות פוליטיות", סיכם ה"קוריירה דלה סרה" את המהלך המתוכנן, "שינוי כזה בפעילות הוא עניין רציני".