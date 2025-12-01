סקטור השבבים הפך לאחד הלהיטים הגדולים בקרב משקיעים בשנים האחרונות. מניות החברות הבולטות בתחום ובראשן אנבידיה TSMC ו־AMD, נסקו במאות אחוזים ולעיתים גם אלפי אחוזים בחסות מהפכת הבינה המלאכותית. זינוק שזלג גם לשוק המניות מקומי, שאמנם לא משופע בחברות בתחום, אך כולל שלוש חברות דואליות גדולות הנסחרות במדד ת"א 35 (קמטק, נובה וטאואר) שהוסיפו בשנים האחרונות מאות אחוזים לערכן.

● כשהוא קנה את השליטה בחברת ההחזקות, היא הייתה שווה בקושי 100 מיליון שקל. היום היא שווה מיליארדים

● מאבק השליטה שמקפיץ את צים, והישראלית שטסה ב-160% תוך חצי שנה

לצד השלוש, נסחרת בשוק המקומי חברה קטנה יותר, קווליטאו , שמניותיה נכללות במדד ת"א 90, בין היתר הודות לשיפור מתמשך בתוצאותיה על רקע הביקוש הגובר למערכות אותן היא מייצרת, המשמשות לבדיקת השבבים של חלק מענקיות התחום.

הגאות בעסקה של קווליטאו באה לידי ביטוי בנסיקה של מעל 100% במניית החברה מתחילת השנה, משקפת לה שווי של כ־2.3 מיליארד שקל. בשלוש שנים זינקה המניה ב־1,600% ובחמש השנים האחרונות במעל 3,000%, שנייה רק ליצרנית המרעומים ארית תעשיות באותה תקופה. מניותיהן של קמטק, נובה וטאואר, רשמו תשואות של 300%־405% באותו זמן.

הרווח כמעט ושולש

את הרבעון השלישי סיימה קוואליטו, המנוהלת על ידי יעקב הרשמן, עם הכנסות של כ־21 מיליון דולר, זינוק של כ־88.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. זאת בין היתר הודות לעלייה בהזמנות ובעיקר מהקדמת אספקה של מערכות מהרבעון הרביעי לרבעון השלישי לבקשת מספר לקוחותיה. בשורה התחתונה הציגה החברה זינוק של כמעט פי 3 ברווח שעמד על כ־10.7 מיליון דולר.

בתשעת החודשים האחרונים עמדו הכנסות קווליטאו על כ־49 מיליון דולר, גידול של כ־55% ובשורה התחתונה הציגה החברה זינוק של 134% ברווח שעמד על כ־22.8 מיליון שקל.

במבט קדימה, צבר ההזמנות של החברה עמד על כ־43.6 מיליון דולר, ירידה ביחס לצבר של כ־49 מיליון דולר ברבעון הקודם (בעקבות הקדמת האספקה), אך הרבה מעל 33.9 מיליון דולר שנרשמו אשתקד.

בד בבד עם הגדלת ההכנסות והצבר הצליח קווליטאו להקטין את חשיפתה לשוק הסיני. אם בסוף שנת 2024 היוו לקוחותיה בסין כ־65% מההכנסות, הרי שכעברו שלושה רבעונים ירד הנתון לכ־38%.

ברבעון השלישי, עמד שיעור המכירות לסין על כ־13%, כשאת מקומה כלקוח המרכזי של קווליטאו תפסה סינגפור (26%). בכך, הצליחה החברה לצמצם את אחד הסיכונים המשמעותיים עבור פעילות הנוגעים ליחסים העדינים שבין שתי המעצמות הגדולות, סין וארה"ב.

הפספוס של המייסד

קווליטאו נוסדה לפני יותר מ־30 שנה והונפקה שבע שנים לאחר מכן (בשנת 2000). החברה עוסקת בפיתוח וייצור של מוצרי בדיקה ייעודיים לתעשיית המוליכים למחצה (שבבים). היא מספקת פתרונות כוללים לבדיקה ואפיון של תופעות פיזיקליות מסוימות הגורמות לירידה באמינות פעולתם של מעגלים משולבים.

כיום מוכרת קווליטאו את המערכות שלה לאתרי ייצור השבבים הגדולים בעולם (Fab) וגם לחברות שמעצבות שבבים אבל לא מייצרות אותם (פאבלס). בין לקוחותיה ענקיות כמו אינטל, אנבידיה, הענקית הטייוואנית TSMC ואחרות. מנועי הצמיחה העיקריים שלה, כפי שמעריכים גורמים בסביבת החברה, עשויים להגיע מבדיקות מארזים, שם היא פיתחה מערכות לבדיקת תפקוד מארז השבבים שהן קריטיות לשבבי הבינה המלאכותית (AI). שוק נוסף הוא בתחום מוצרי הבדיקה האופטית, שלחברה יש בו פתרון ייחודי שפותח במשך למעלה מעשור.

המערכות של קווליטאו פותחו במקור על ידי מייסד החברה, הדוקטור לפיזיקה גדי קריגר, אשר הבין את הצורך במיכון אוטומטי של בדיקות השבבים באמצעות זרמים ומתחים חשמליים.

קריגר מכר בשנת 2021 את יתרת מניותיו בחברה (7%) תמורת 12 מיליון שקל בלבד (שוות כיום 160 מיליון שקל). למרות שמניות החברה נסחרות בת"א, מקום מושבה הוא בקליפורניה, ארה"ב, ויש לה חברות בנות באירופה ובאסיה.

מי שכן נהנו מהזינוק במחיר המניה הם שני בעלי המניות הגדולים בה, בית ההשקעות ילין לפידות (כ־15% מהמניות בשווי של 350 מיליון שקל, וקרן הגידור אלפא, שנוסדה ומנוהלת על ידי גבי דישי) ומיכאל וייס (8% מהמניות בשווי 192.5 מיליון שקל).

מנכ"ל החברה, יעקב הרשמן מחזיק מניות בהיקף של כ־17 מיליון שקל. שכרו עמד אשתקד על כ־1.5 מיליון דולר, אך צפוי לעלות בקרוב לאחר שאספת בעלי המניות אישרה לו תגמול שעשוי להגיע לעד 4 מיליון דולר בשנה.