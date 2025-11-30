שבוע המסחר המקוצר בוול סטריט בעקבות חג ההודיה הסתיים בעליות שערים של כ-0.6%-0.8% ביום שישי (בחמישי לא התקיים מסחר). בסיכום שבועי, ה-S&P 500 רשם קפיצה של 3.7% והנאסד"ק 4.9%, מה שהביא את ה-S&P 500 לנעילה חודשית חיובית קלה של 0.1%, והנאסד"ק סיים את החודש בירידה של 1.5%.

אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

מומנטום חיובי בצים

מי שהמשיכה לבלוט לטובה גם בסוף השבוע היא מניית צים , שקפצה בעוד 3.6% ביום שישי ומשלימה זינוק של כ-20% מאז פורסם מאבק השליטה הרשמי על החברה. נזכיר כי אלי גליקמן, מנכ"ל החברה מאז 2017, הגיש הצעה יחד עם איל הספנות רמי אונגר, אך דירקטוריון החברה החליט בינתיים לבחון גם חלופות אחרות. הדירקטוריון אישר כי הוא בוחן "מזה חודשים אחדים" את האפשרויות.

האפשרות לרכישת השליטה עלתה לאחר שבעל השליטה הקודם, עידן עופר, דרך חברת קנון, מכר את החזקותיו בצים.

צים הונפקה לפני כמעט חמש שנים, לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר (אחרי הכסף). השיבושים בשרשראות האספקה בעולם בעקבות מגיפת הקורונה, הזניקה את שווי המניה לשיא של כ-10 מיליארד דולר, כשהחברה רשמה שנתיים פנומינליות עם רווחים של יותר מ-4.5 מיליארד דולר לשנה וחילקה דיבדינדים גדולים. בהמשך, איבדה את רוב שוויה ונסחרה תמורת פחות ממיליארד דולר. כעת, החברה נסחרת לפי שווי של קרוב ל-2.5 מיליארד דולר.

לפי וול סטריט ג'ורנל, מחיר המניה של צים כרגע יקר. היא נסחרת בשער של 20.5 דולר למניה והאנליסטים מעריכים שהמחיר צריך לרדת בכמעט 30% למחיר של 14.3 דולר למניה. מתוך שבעה אנליסטים שמסקרים אותה, אחד ממליץ לקנות, עוד שלושה ממליצים על "החזק" ועוד 3 ממליצים למכור אותה. עם זאת, הם פחות שליליים עליה ביחס ללפני שלושה חודשים.

אבן קיסר הודיעה על התייעלות, והמניה המריאה

המשקיעים ביצרנית המשטחים למשטחים ולחדרי אמבטיה אבן קיסר , אוהבים לפחות בטווח הקצר, את מהלכי ההתייעלות שפרסמה לפני כשלושה שבועות החברה בניהולו של יוס שירן, עם פרסום הדוחות האחרונים. ביום שישי, זינקה המניה ב-10% והשלימה עלייה של 70% בתוך שבוע (ו-50% מאז פרסום הדוחות). אך כדי לשמור על פרופורציות, מניית החברה נסחרת גם לאחר הזינוק במחיר של 1.5 דולר למניה ולפי שווי של 52 מיליון דולר בלבד (לעומת 2.5 מיליארד דולר בשיא).

כזכור, בעקבות המשבר הגדול, החברה הודיעה על סגירת המפעל באזור התעשייה בר-לב בצפון ועל פיטורים של 200 עובדים. המהלך הזה מגיע כהמשך לכך שלפני יותר משנתיים, החברה כבר סגרה מפעל ותיק אחר שלה, בקיבוץ שדות ים, ופיטרה 150 עובדים. מדובר באותו מפעל בו החלה את דרכה לפני יותר מ-30 שנה.

בסוף שנת 2024 העסיקה אבן קיסר 1,532 עובדים, מהם 371 בישראל.

טאואר זינקה בכ-160% תוך חודש

מניית יצרנית השבבים האנלוגיים טאואר ממגדל העמק לא עוצרת בתקופה האחרונה. גם בסוף השבוע האחרון, מניית החברה, בהובלתו של ראסל אלוונגר, טיפסה בעוד 4.5% והשלימה זינוק של 18% בשבוע האחרון. בתוך שישה חודשים בלבד, המניה השלימה זינוק של 160% (108% מתחילת השנה) לשווי של 12.1 מיליארד דולר - מה שהופך אותה לישראלית החמישית בגודלה מבחינת שווי שוק מבין המניות הישראליות הנסחרות בוול סטריט.

החברה נהנית בתקופה האחרונה "בדלת האחורית" מהמשך מהפכת ה-AI. השבבים שלה אמנם לא נחשבים מתקדמים במיוחד, אך היא נהנית מהגידול המתמשך בצורך בדאטה סנטרס, ומייצרת שבבים עם רכיבים רלוונטיים עבורם. החלק של ה-AI במכירות של טאואר כבר עומד על כ-30%.

על פי וול סטריט ג'ורנל, האנליסטים ממשיכים להיות אופטימיים לגביה גם להמשך, כאשר מתוך חמישה אנליסטים, ארבעה ממליצים לקנות את המניה ואחד נותן המלצת "החזק". הם מעריכים שהמניה צפויה להמשיך לעלות בעוד כ-14% למחיר ממוצע של 122.8 דולר למניה (לעומת 108 דולר למניה כעת).

כזכור, אינטל רצתה לרכוש בשנת 2022 את טאואר במחיר של 53 דולר למניה ותמורת 5.4 מיליארד דולר. אלא שבעקבות קשיים רגולטוריים, בעיקר מצד סין, הרכישה נפלה. בהתחלה מניית טאואר נפלה למחיר של 22 דולר בלבד למניה אז מאז טאואר לא עוצרת והיא נסחרת כאמור במחיר של יותר מ-100 דולר ולפי שווי של 12.1 מיליארד דולר.