מאבק השליטה בצים יוצא לדרך: המנכ"ל הגיש הצעת רכישה

דירקטוריון צים מדווח היום על כך שהוא בוחן "מזה חודשים אחדים" חלופות אסטרטגיות לחברה, לאחר שמנכ"ל צים אלי גליקמן, יחד עם איש העסקים רמי אונגר, הגישו הצעה מקדמית ולא מחייבת לרכישת כל המניות של צים. בעבר, פורסמו הערכות על כך שגליקמן מגבש הצעה כזו יחד עם אונגר, והדיווחים לא הוכחשו, אך גם לא אושרו רשמית.

בעקבות ההצעה, דירקטוריון צים החל בבחינה אסטרטגית של חלופות. הדירקטוריון מינה את בנק Evercore כיועץ הפיננסי שלו ואת משרד עורכי הדין מיתר ומשרד Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP כיועצים המשפטיים שלו.

לפי הודעת צים, "הבחינה, אשר מתקיימת מזה חודשים אחדים, כוללת שקילה ובחינה של חלופות פוטנציאליות להשאת ערך, לרבות מכירת החברה והזדמנויות להקצאת הון והחזר הון, במטרה למקסם ערך לבעלי המניות. במסגרת בחינה זו, דירקטוריון צים קיבל הבעות עניין מצדדים רבים, לרבות עניין אסטרטגי, אותן הוא בוחן בקפידה". צים מוסיפה בהודעתה כי "אין כל וודאות שעסקה כלשהי תתרחש כתוצאה מבחינת החלופות האמורות ודירקטוריון צים אינו צפוי ליתן עדכונים בנוגע לבחינה זו עד שיושג הסכם או עד שהבחינה תושלם בדרך אחרת".

