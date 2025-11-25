ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות מאבק השליטה בצים יוצא לדרך: המנכ"ל הגיש הצעת רכישה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
צים שירותי ספנות

מאבק השליטה בצים יוצא לדרך: המנכ"ל הגיש הצעת רכישה

דירקטוריון החברה הודיע כי הוא בוחן חלופות אסטרטגיות לחברה • לפי הודעת צים, "הבחינה, אשר מתקיימת מזה חודשים אחדים, כוללת שקילה ובחינה של חלופות פוטנציאליות להשאת ערך, לרבות מכירת החברה והזדמנויות להקצאת הון והחזר הון, במטרה למקסם ערך לבעלי המניות"

שירי חביב ולדהורן 14:09
אלי גליקמן, מנכ''ל צים / צילום: צים
אלי גליקמן, מנכ''ל צים / צילום: צים

דירקטוריון צים מדווח היום על כך שהוא בוחן "מזה חודשים אחדים" חלופות אסטרטגיות לחברה, לאחר שמנכ"ל צים אלי גליקמן, יחד עם איש העסקים רמי אונגר, הגישו הצעה מקדמית ולא מחייבת לרכישת כל המניות של צים. בעבר, פורסמו הערכות על כך שגליקמן מגבש הצעה כזו יחד עם אונגר, והדיווחים לא הוכחשו, אך גם לא אושרו רשמית.

בעקבות ההצעה, דירקטוריון צים החל בבחינה אסטרטגית של חלופות. הדירקטוריון מינה את בנק Evercore כיועץ הפיננסי שלו ואת משרד עורכי הדין מיתר ומשרד Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP כיועצים המשפטיים שלו.

לפי הודעת צים, "הבחינה, אשר מתקיימת מזה חודשים אחדים, כוללת שקילה ובחינה של חלופות פוטנציאליות להשאת ערך, לרבות מכירת החברה והזדמנויות להקצאת הון והחזר הון, במטרה למקסם ערך לבעלי המניות. במסגרת בחינה זו, דירקטוריון צים קיבל הבעות עניין מצדדים רבים, לרבות עניין אסטרטגי, אותן הוא בוחן בקפידה". צים מוסיפה בהודעתה כי "אין כל וודאות שעסקה כלשהי תתרחש כתוצאה מבחינת החלופות האמורות ודירקטוריון צים אינו צפוי ליתן עדכונים בנוגע לבחינה זו עד שיושג הסכם או עד שהבחינה תושלם בדרך אחרת".

הרחבה מיד.