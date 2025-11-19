מינוי חדש בצים: יאיר אבידן, המפקח על הבנקים לשעבר, יכהן כדירקטור

לאחר שבעלי מניות בחברת התובלה הימית צים דרשו למנות שלושה דירקטורים חדשים - החברה הודיעה היום על פרישה של שני דירקטורים מכהנים ועל מינוי שניים אחרים במקומם. הדירקטורים הפורשים הם יאיר כספי שמכהן מ-2019, ויואב זבה שמכהן מ-2011. במקום השניים, צים הודיעה על מינוי יאיר אבידן ויורם טורבוביץ', לכהונה עד לאסיפה הקרובה שתיערך בחודש הבא, והדירקטוריון ממליץ לבעלי המניות לבחור אותם מחדש באסיפה.

● הבנק הבינלאומי מוכר את חלקו בחברת כאל תמורת 1.1 מיליארד שקל

● יותר מבנק: הרווח הנקי של קבוצת דלק ברבעון - 3 מיליארד שקל

צים מציינת כי יאיר אבידן היה המפקח על הבנקים וחבר בהנהלת בנק ישראל בין השנים 2020-2023, וקודם לכן כיהן בתפקידים בכירים בבנק דיסקונט. כיום הוא מכהן בדירקטוריונים שונים, כולל בבנק הפועלים ובמודיעין אנרגיה. על טורבוביץ' מציינים כי כיהן בתפקידי הנהלה בכירים לאורך עשורים, כאשר בין היתר, היה הממונה על ההגבלים העסקיים בשנות ה-90, מנכ"ל דסק"ש וראש לשכת ראש הממשלה.

כזכור, קבוצת בעלי מניות מישראל שמחזיקים במצטבר בכ-8% ממניות צים שלחה בשבוע שעבר מכתב לדירקטוריון צים, שבראשו עומד יאיר סרוסי, והם מבקשים להעלות להצבעה את המועמדים מטעמם: ד"ר-רו"ח קרן בר-חוה - ראש החוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית; רון הדסי - לשעבר יו"ר אלביט הדמיה; ורן גריצרשטיין - דירקטור בשור-טק השקעות. עם זאת, עד כה צים לא פרסמה דיווח בנושא ולא הציגה זימון מעודכן לאסיפה.

את המכתב לדירקטוריון, בראשותו עומד יאיר סרוסי, שלח בשם הקבוצה עו"ד אופיר נאור, שגם הוא בעל מניות בצים. הקבוצה כוללת את מור גמל ופנסיה, רידינג קפיטל בראשות צחי אברהם, ספרטה 24 בראשות אלון גונן ובעלי מניות נוספים. לפי חוק החברות, בעלי מניות המחזיקים מעל 5% מהון המניות של חברה רשאים לבקש כינוס אסיפה ולהציע מועמדים לדירקטוריון.

הקבוצה ציינה במכתבה ששלושה מחברי הדירקטוריון של צים מונו על-ידי בעלת השליטה הקודמת, שכבר מכרה את מניותיה - קנון. היום מסר עו"ד נאור כי "העובדה ששני דירקטורים שביקשנו להחליף התפטרו והבינו שמה שהיה לא יהיה, זה בהחלט חיובי. העובדה שבדירקטוריון ממנים מועמדים בלי להציג אותם ובלי לקבל אישור מבעלי המניות, במיוחד בשעה שיש בקשה שלנו למנות אחרים, זה בעצם מהלך מתגונן של הדירקטוריון, שמנסה לקבוע בעצמו מי ינהל את החברה, בהתעלם מרצון בעלי המניות".

האירועים האחרונים קורים על רקע דיווחים מלפני מספר חודשים, שלא הוכחשו, לפיהם מנכ"ל צים אלי גליקמן בוחן אפשרות לרכוש את השליטה בחברה לצד איש העסקים רמי אונגר. צים נסחרת בבורסת ניו יורק בשווי של כ-2 מיליארד דולר.