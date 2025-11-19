ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות יותר מבנק: הרווח הנקי של קבוצת דלק ברבעון – 3 מיליארד שקל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קבוצת דלק

יותר מבנק: הרווח הנקי של קבוצת דלק ברבעון – 3 מיליארד שקל

הרווח הנקי של הקבוצה זינק במעל ל-640% ביחס לרבעון המקביל אשתקד • עיקר הגידול נבע אמנם מרישום חשבונאי אבל הוא מייצג את השווי העצום במאגרי הנפט בים הצפוני שבשליטת דלק דרך חברת איתקה

חזי שטרנליכט 09:34
עידן וולס / צילום: יח''צ
עידן וולס / צילום: יח''צ

יום אחרי דוחות בנק לאומי, הבנק הגדול במשק, מתברר שגם עסקי האנרגיה יכולים תת פייט. קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של עידן וולס מדווחת הבוקר על רווח נקי של 3 מיליארד שקל זינוק של מעל ל-640% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

הבנקים מציגים רווחי שיא ומגדילים דיבידנדים, אז למה המניות שלהם יורדות?
סרצ'לייט ופורר חיסלו את ההחזקה בבזק ב־2.7 מיליארד שקל

עיקר הגידול נבע אמנם מרישום חשבונאי אבל הוא מייצג את השווי העצום במאגרי הנפט בים הצפוני שבשליטת דלק דרך חברת איתקה.


הזינוק בשווי האחזקה באיתקה נבבע משינוי במבנה השליטה בה ומדרך המדידה מחדש של ההשקעה בה, וזאת לאור העלייה המשמעותית שחלה בשווי השוק של איתקה, שעמד נכון לסוף הרבעון השלישי על כ- 4.4 מיליארד דולר. מאז עלה שווי איתקה בכ- 15% נוספים, לשווי של מעל ל-5 מיליארד דולר, נכון למועד פרסום הדוחות. יצוין כי בנטרול הרווח כאמור, הרווח הנקי ברבעון עמד על כ-405 מיליון שקל.

הרחבה מיד.