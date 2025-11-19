יותר מבנק: הרווח הנקי של קבוצת דלק ברבעון – 3 מיליארד שקל

יום אחרי דוחות בנק לאומי, הבנק הגדול במשק, מתברר שגם עסקי האנרגיה יכולים תת פייט. קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של עידן וולס מדווחת הבוקר על רווח נקי של 3 מיליארד שקל זינוק של מעל ל-640% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

עיקר הגידול נבע אמנם מרישום חשבונאי אבל הוא מייצג את השווי העצום במאגרי הנפט בים הצפוני שבשליטת דלק דרך חברת איתקה.



הזינוק בשווי האחזקה באיתקה נבבע משינוי במבנה השליטה בה ומדרך המדידה מחדש של ההשקעה בה, וזאת לאור העלייה המשמעותית שחלה בשווי השוק של איתקה, שעמד נכון לסוף הרבעון השלישי על כ- 4.4 מיליארד דולר. מאז עלה שווי איתקה בכ- 15% נוספים, לשווי של מעל ל-5 מיליארד דולר, נכון למועד פרסום הדוחות. יצוין כי בנטרול הרווח כאמור, הרווח הנקי ברבעון עמד על כ-405 מיליון שקל.

