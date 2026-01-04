החל מהיום, משתנה שבוע המסחר בבורסה בתל אביב, והוא עובר לימים שני עד שישי. מדובר בשינוי בקנה מידה היסטורי, שנועד להתאים ככל הניתן את ימי המסחר של הבורסה בתל אביב עם הבורסות המקבילות בעולם, ובעיקר במדינות המערב. ברוב הבורסות המסחר מתנהל בין הימים שני עד שישי.

● "לא אכפת לי ימי הולדת או ימי נישואים, אף אחד לא יוצא": אחד השינויים הגדולים בשוק ההון מגיע

● לקראת שינוי ימי המסחר בת"א: אלה העובדים שיידרשו לעבוד בשישי

עבור שוק ההון בארץ זהו רגע היסטורי. המסחר בניירות ערך התחיל עוד בארץ ישראל המנדטורית. בשנת 1935 הקימו עולים שברחו מגרמניה הנאצית לשכת מסחר לניירות ערך, שתהווה את התשתית לבורסה שתוקם בפועל לאחר קום המדינה (1953). מאז שהוקמה הבורסה המסחר התנהל בה בימים ראשון עד חמישי.

התקווה הגדולה בבורסה, המנוהלת מזה כעשור על ידי איתי בן-זאב, כך גם בצמרת שוק ההון כמו משרד האוצר, רשות ניירות ערך בראשותו של עו"ד ספי זינגר, וגם שר האוצר סמוטריץ' שנתן את האור הירוק למהלך, היא ששינוי ימי המסחר יקל על קבלת הבורסה למדדי מניות בינלאומיים. בהם למשל מדד MSCI Europe .

אז מה צפוי החל מהשבוע?

שבוע המסחר עובר לימים שני עד שישי. כאשר בין הימים שני עד חמישי יתנהל המסחר כסדרו בבורסה, בין 10:00 בבוקר ל-17:35. ביום שישי יתקיים יום מסחר מקוצר בין 10:00 ל-13:50 במניות ורוב ניירות הערך, ובין 10:00 ל-14:00 בנגזרים.

בימים שישי לא ייערכו הנפקות, וחלק מהתהליכים התפעוליים יידחו ליום ראשון. בחגי ישראל לא יתקיים מסחר ביום שישי, כמו שלא מתקיים מסחר בערבי חג כיום.

ימי פקיעת אופציות שהם הימים שבהם נקבעים מחירי אופציות נסגרים בהתאם לשער הפתיחה של אותו היום, והם המועדים שלפיהם סוחרי האופציות נהנים מרווחים או סופגים הפסדים. עד סוף דצמבר הימים הללו היו ראשון, שלישי וחמישי. כעת החל מינואר הזה, הם יהיו שני, רביעי ושישי.

מדוע ביקשו בבורסה לשנות את שבוע המסחר?

ככל שמניות הבורסה בתל אביב ייכנסו בסופו של דבר למדדי מניות גדולים בעולם, המשמעות היא הגדלת מחזורי המסחר בתל אביב, משום שכניסה זו תייצר רכישה ומכירה אוטומטית של מניות בהיקפים משמעותיים. ישראל בעבר נכללה בין השווקים המתעוררים (emerging markets) ועברה להיות מוגדרת כשוק מפותח בשנת 2010. דווקא הגדרה זו שהיא טובה מבחינה כלכלית, פגעה במחזורי המסחר בבורסה.

כעת הכללה אפשרית במדדי המניות הבינלאומיים, בהם כאמור MSCI Europe, צפויה להגדיל את המחזורים. מבחינת הבורסה ככל שמחזורי המסחר גדלים, גדלות גם ההכנסות. יודגש שהכללת ישראל במדדים היא החלטה עם מאפיינים פוליטיים, ובכלל לא בטוח שהיא תקרה בפועל. אך שינוי הימים הוא תנאי הכרחי בכדי להתניע אותו. בין היתר משום שמנהלי קרנות הסל לא רוצים להגיע במיוחד לעבודה כדי לסחור במניות תל אביביות ביום ראשון.

מה היקף מחזורי המסחר בבורסה?

מחזורי המסחר בבורסה אשתקד שברו שיאים חדשים. הם הסתכמו בממוצע ב-3.4 מיליארד שקל, עליה של 56% בתוך שנה. עם זאת, למרות התוכניות החגיגיות של מנהלי הבורסה, לא ברור אם הוספת יום שישי כיום מסחר תהיה דרמטית לגידול במחזורים. נזכיר כי יום ראשון נחשב מסורתית ליום חלש מבחינת המחזורים. המחזורים נמוכים בהם בעשרות אחוזים.

בשנה שעברה למשל מחזור ממוצע ביום ראשון עמד על כ-1.5 מיליארד שקל, ובשאר הימים הגיע ל-3.7 בממוצע. לא בטוח שיום שישי החדש "יפצה" ויגדיל את ההיקפים משמעותית. הדרמה ככל שתגיע, תלויה בהצפת כלל השוק בביקושים זרים למניות בארץ. ולגבי זה, כמו שאומרים, ימים יגידו.

מה הרציונל למהלך?

לפני קצת מעל לשנה הגדיר בן זאב, מנכ"ל הבורסה, את השינוי בתור "הדבר הנכון למשק". בראיון לגלובס אמר כי "זה מהלך משותף שלנו עם רשות ניירות ערך ובנק ישראל, שנובע מההבנה שאנחנו חלק מהעולם. כל העולם סוחר משני עד שישי, ואנחנו יודעים ממשקיעים זרים שהעובדה שאנחנו פתוחים בראשון מפריעה להם. בטווח הארוך זה יביא ליותר משקיעים זרים ויגדיל את הסיכוי שנוכל להיכנס למדדים כמו MSCI אירופה. זה יביא כסף פסיבי לשוק, שבתורו מושך אחריו גם קרנות אקטיביות".

גם שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' השתמש בהסברים דומים וטען כי "המהלך יאפשר למשקיעים גלובליים לגשת לשוק ההון הישראלי ביתר קלות, להשקיע בשוק המקומי האטרקטיבי שלנו ללא חסמים מיותרים ומזיקים, ולחזק את הכלכלה הישראלית בטווח הארוך".

אז האם יום שישי יהיה יום התעלולים החדש?

בשוק ההון יש לא מעט "תעלולים" של חברות ציבוריות שמנסות להשכיח או להרחיק גזרות רעות ממחיר המניה. נוהג ידוע למשל הוא שביום האחרון שבו מותר לפרסם את הדוחות הכספיים העונתיים, מתקבצות הרבה חברות שלא רוצות שהמשקיעים יקראו את התוצאות. הן מקוות שעם מבול הפרסומים באותו היום, המשקיעים "יפספסו" את החדשות הרעות. זה כמובן מצליח לפרק זמן מוגבל, אם בכלל. אבל עדיין "תעלול" מוכר בשוק.

נשאלת השאלה האם אחרי שהמולת הפתיחה של יום המסחר החדש תדעך, יהפוך יום שישי ליום שבו חברות ציבוריות מנסות להחביא דיווחים גרועים. על פניו, יום שישי הוא יום שבו הציבור הרחב טרוד בענייניו. רוב המשק עובד בין הימים ראשון עד חמישי, וביום שישי בבוקר זה לרוב יום של "סידורים". למרות שבתי ההשקעות והבנקים נערכו למסחר תקין וחלק ביום זה, ייתכן שהוא יפתה גם חלק מהמנהלים לפרסם חדשות עגומות.

זו הסיבה מדוע לפחות בתחילה יהיה מומלץ למשקיעים דווקא לעקוב אחרי המסחר ביום הזה, לרבות הדיווחים שצפויים להתפרסם באתר ההודעות של הבורסה (מאי"ה) או באתר ההודעות של רשות ניירות ערך (מגנ"א). על כל פנים, לפחות בהתחלה יהיה פתח לדרמות.