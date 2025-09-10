לקראת שינוי ימי המסחר בת"א: אלה העובדים שיידרשו לעבוד בשישי

השינוי בימי המסחר בבורסה בת"א הולך ומתקרב. בתחילת השנה הבאה (ב-6 בינואר 2026) צפוי המהלך להיכנס לתוקף, כאשר במקום הימים ראשון-חמישי, הבורסה תפעל בימים שני עד שישי (עד לשעה 14:00). כיצד אמורים הגופים המוסדיים לנהוג לנוכח השינוי? רשות שוק ההון שיגרה ביום רביעי מכתב לגופים מנהלי הגמל והפנסיה, שמנחה אותם כיצד להיערך לשינוי בימי המסחר.

"שוק ההון בישראל מצוי בפתחו של שינוי משמעותי", פותח את המכתב מנהל חטיבת השקעות ורישוי ברשות, אסף נחמני. בהמשך הוא מפרט את הסוגיות המרכזיות שעלו בבדיקת רשות שוק ההון, ואת צעדי ההיערכות הנדרשים כעת מהמוסדיים.

הדגש הראשון הוא ש"יום העסקים" לא ישתנה. בישראל שבוע העסקים מוגדר בימים ראשון עד חמישי, כאשר יום שישי, שיהפוך ליום מסחר חדש בבורסה (במקום ראשון) "אינו נחשב ליום עסקים", מציין נחמני.

"לאחר בחינת החלופות שהוצעו, לרבות הוספת יום שישי כיום עסקים, או התאמה מלאה בין ימי המסחר במתכונת החדשה לימי העסקים, עמדת הרשות היא שאין מקום לשינוי ההגדרה הקבועה בהוראות הדין החלות על הגופים המוסדיים. זאת גם בהתאם לעמדת הממונה, בהתחשב באיזון הנדרש בין השיקולים התפעוליים של הגופים המוסדיים לשיקולים של שמירה על העמיתים והחוסכים", מצוין במכתב. כך שלפי רשות שוק ההון, יום ראשון ימשיך להיחשב כיום עסקים ויום שישי לא.

לא יוארכו זמני הטיפול

סוגייה נוספת במכתב הרשות נוגעת לפרק הזמן לפעולות שנקבעו בחוק בגופים המוסדיים, כמו ניוד כספים בין קרנות פנסיה, פדיון כספים מסוגי החסכונות השונים, ניהול הנזילות ועוד. הללו נדרשים לביצוע של שלושה עד עשרה ימי עסקים (בניוד כספים בין גופים), בהתאם לסוג הפעולה.

במכתב מצוין כי כחלק מהבחינה של הנושא, "נטען כי ביטול יום ראשון כיום מסחר יקשה על עמידה בלוחות זמנים אלה, שכן בקשות עמיתים המתקבלות ביום ראשון אינן ניתנות לביצוע במסחר בפועל עד יום שני".

עם זאת, לאחר הבחינה של רשות שוק ההון הוחלט שלא יחול שינוי בפרקי הזמן שנקבעו לביצוע פעולות של ניוד כספים או פדיונם. הסיבה היא שמאז קביעת הזמנים, נרשמה התפתחות טכנולוגית שבפועל מקצרת את הזמן מעבר להוראות הקיימות כיום. לפיכך "לא נמצאה הצדקה לפגיעה בשירות לעמיתים עקב השינוי בימי המסחר".

בנוסף, רשות שוק ההון דורשת מהגופים המוסדיים לבצע היערכות פנימית מקיפה לקראת שבוע המסחר החדש, לרבות גיבוש תוכנית סדורה, שתאושר על ידי הדירקטוריון וועדת ההשקעות בכל גוף. על זו להתייחס לפעילות המסחר וההשקעות בשבוע החדש, עדכון נהלי עבודה קיימים וקביעת נהלים חדשים ככל שיידרשו. כמו כן ניהול הנזילות ותזרימי המזומנים, כך שיהיו מספקים ביחס למועדי המסחר החדשים וצורכי הסליקה.

הגופים המוסדיים גם יידרשו ל"קביעת מערך עבודה ייעודי ליום שישי, זיהוי עובדים חיוניים ושיבוצם, ותיאום מול הסכמי עבודה והסכמים קיבוציים". עוד נקבע שעל הגופים המוסדיים להציג את התוכנית בתוך חודשיים (עד 9 בנובמבר), ובנוסף גם לשלוח את הפרוטוקול בדירקטוריון שבו אושרה אותה תוכנית.