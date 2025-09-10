לא בכל יום רואים מניה שמזנקת ביום אחד ב-1,737%, פי 18 על הכסף, אך זה מה שקרה למניית חברת הפרסום הדיגיטלי QMMM מהונג קונג הנסחרת בנאסד"ק ומייצרת גם דמויות וירטואליות (אווטאר). בעקבות הזינוק היומי, שהגיע בשלב מסוים ל-2,300%, החברה סגרה את יום המסחר אתמול (ג') במחיר של 207 דולר למניה, המשקף שווי של 11.8 מיליארד דולר (לעומת פחות מ-650 מיליון דולר טרם הזינוק).

הסיבה לזינוק העצום במניה (16,000% מתחילת השנה) קשור לתחום הקריפטו וכשזה מגיע בשילוב עם בינה מלאכותית כנראה שהחלומות יכולים להגיע בזמן קצר לשמיים. QMMM הודיעה כי בכוונתה להיכנס לתחום פעילות חדש - להיות "חברת אוצר" (Treasury Company), כשהיא מתכננת לרכוש מטבעות קריפטו בשווי של 100 מיליון דולר בביטקוין, אתריום וסולנה.

מאיפה יגיע הכסף?

יותר מכך, היא מעוניינת לשלב בינה מלאכותית עם בלוקצ'יין ולנתח נתונים בתחום הקריפטו כדי "לעבד כמויות גדולות של נתונים", ותחפש להשקיע בפרויקטי תשתית WEB3, שמשמעותו ניסיון לפרק את השליטה של ענקיות הטכנולוגיה באינטרנט, במה שהיא מכנה "מערכת אקולוגית קריפטו-אוטונומית".

מנכ"ל החברה בון קוואי טען ש"האימוץ העולמי של נכסים דיגיטליים וטכנולוגיית בלוקצ'יין מואץ בקצב חסר תקדים. כניסתה של QMMM לתחום זה משקפת את מחויבותנו לחדשנות טכנולוגית ואת חזוננו לגשר בין הכלכלה הדיגיטלית ליישומים בעולם האמיתי".

השאלה הגדולה היא מאיפה החברה תביא את הכסף למימוש התכנית השאפתנית שלה, שכן בקופתה יש רק כמה מאות אלפי דולרים בודדים, והיא מפסידה כסף. לפני חודשיים היא דיווחה כי תצא לגיוס הון של 8 מיליון דולר.

האופנה החדשה: "חברות אוצר"

חברת QMMM היא כמובן לא הראשונה בוול סטריט שהופכת ל"חברת אוצר" ומנייתה מזנקת עקב כך. הטרנד הפך לחם במיוחד בתקופה האחרונה, כשחברות שונות מנסות לחקות את ההצלחה של מיקרוסטרטג'י (כיום סטרטג'י) של מייקל סיילור, שזינקה בעקבות מהלך דומה ביותר מ-3,300% ונסחרת כיום לפי שווי של כ-93 מיליארד דולר.

לפי נתוני האתר Bitcoin Treasuries שעוקב אחרי החברות בתחום, יש כיום יותר מ-180 חברות אוצר ציבוריות שמחזיקות יחד בכמעט 5% מהביטקוין בעולם, בשווי של כמעט 113 מיליארד דולר. סטרטג'י היא המחזיקה הגדולה בפער גדול והיא מחזיקה 3% מכל שוק הביטקוין עם מטבעות בסכום של יותר מ-71 מיליארד דולר.

עוד מחזיקות גדולות יחסית הן חברת MARA Holdings עם 6 מיליארד דולר, חברת XXI עם 5 מיליארד דולר, Bitcoin Standard Treasury עם 3.4 מיליארד דולר. וגם שמות מוכרים כמו טראמפ מדיה (של נשיא ארה"ב) עם 1.7 מיליארד דולר, טסלה של אילון מאסק עם 1.3 מיליארד דולר וכך גם קוינבייס , פלטפורמת המסחר בקריפטו, עם סכום דומה, חברת הפינטק סקוור (לשעבר בלוק) בניהולו של ג'ק דורבי, מנכ"ל טוויטר (X) לשעבר עם כמיליארד דולר וחברת ה"מם" גיימסטופ עם חצי מיליארד דולר.

בין אלו ניתן למצוא גם את Sharplink, חברה מתחום הטכנולוגיה להימורי ספורט באינטרנט, שאחרי שכמעט נמחקה מהנאסד"ק בסוף 2023, מצאה את ביצת הזהב שלה, נכנסה לתחום וזינקה בחודש מאי האחרון למחיר של 79 דולר למניה, מה שנתן לה שווי של 7.9 מיליארד דולר. אלא שההייפ היה קצר מועד והיא התרסקה מאז למחיר של פחות מ-17 דולר כיום ושווי שוק של 3.2 מיליארד דולר.