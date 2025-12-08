השקל מתחזק היום בחדות מול הדולר. אלו הסיבות

השקל מתחזק היום במעל 0.6% מול הדולר ונסחר בכ-3.21 שקלים. המטבע הישראלי משלים זינוק של 1.5% בשבוע, ומעל 11% מתחילת השנה.

יוני פנינג, האסטרטג ראשי של חדר עסקאות במזרחי טפחות, מסביר את התחזקות השקל בכמה גורמים, ובהם "הדיווחים על מגעים בארה"ב". לפי דיווחים בבלומברג, גורמים אמריקאים, ישראלים וקטארים קיימו ביום ראשון פגישה בניו יורק בניסיון לשקם את היחסים לאחר התקיפה האווירית שביצעה ישראל בדוחא בספטמבר נגד בכירי חמאס.

השיחות מתקיימות בזמן שהממשל של טראמפ מנסה לשכנע את בעלות בריתו באזור, בהן קטאר וערב הסעודית, לכונן יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל. מהלך כזה עשוי לקדם את תוכנית השלום של טראמפ לרצועת עזה ומן הסתם להוריד את פרמיית הסיכון של ישראל.

סיבות נוספת הן פערי הריביות מול ארה"ב והעליות בוול סטריט. "מבחינת השוק", אומר פנינג, "הצפי להורדת ריבית בארה"ב, מחד, אל מול היציבות היחסית פה ממשיכה להביא לפער ריביות שהופך את השקל ליותר אטרקטיבי. במקביל לזה, ברמת הנזילות השקלית, המשך העליות בוול סטריט, אל תוך הסופ"ש מביאות להתמתנות בעליויות הנזילות הדולרית, גם לטווחים של מספר חודשים, אשר תומכים גם הם בשער השקל".

פערי הריביות צפויים לגדול

נזכיר שלעומת הורדת הריבית הצפויה בארה"ב, אצלנו זו בסימן שאלה.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק הפועלים אמר לגלובס ש"שער השקל חוזר להתחזק בימים האחרונים בחדות, בתמיכת העלייה המחודשת במדדי המניות בארה"ב (קרובים לרמות שיא), הכוחות הבסיסיים התומכים ב'שקל חזק' (ראו גם הידיעות הרבות על עלייה משמעותית בהיקף ההשקעות של קרנות הון סיכון זרות בחברות סטארט אפ מקומיות, וכן גידול ניכר (וצפוי) בהיקף הייצוא הבטחוני), וככל הנראה גם בשל גידול בהיקף גידורים של הגופים המוסדיים המקומיים".

בסקירתו השבועית כתב שפריר שהוא מעריך שבנק ישראל לא יוריד את הריבית בהחלטה הקרובה בינואר וכי קצב הורדות הריבית בהמשך השנה יהיה מדוד מאוד, זאת "לאור הצמיחה הנאה הצפויה בשנת 2026, שוק העבודה ה'הדוק מאוד' המוביל לעליית לחצי שכר, והנימה ה'ניצית' בה נוקטים בכירי בנק ישראל - השוק מתמחר רמת ריבית של כ- 3.57% בסוף אוקטובר 2026, בדומה להערכתנו לריבית כ-3.50-3.75% בסוף 2026".

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות, רואה את התחזקות השקל כהמשך מגמה מהימים האחרונים - "המגמה מתחזקת היום על רקע נתוני הגירעון הממשלתי, שהפתיעו לטובה, ומהווים אינדיקציה לאיתנות המשק בצד ההכנסות. זה מסביר את התחזקות השקל גם מול האירו". השקל מתחזק היום מול האירו ב-0.5% ל-3.74 שקלים.

מנחם מציין גם את הסמיכות להורדת ריבית משוערת של רבע אחוז בארה"ב ביום רביעי הקרוב. "בעוד בישראל הסבירות להורדת ריבית בחודש הבא נמוכה יותר והעליות שרושמים החוזים העתידיים בארה"ב, מה שגורר המרת מט"ח לשקלים של גופים מקומיים בעלי חשיפה למט"ח ומניות חו"ל".

פנינג מוסיף ש"המשך ההתחזקות בשקל צפויה כמובן למתן בהמשך את האינפלציה. הציפיות בשוק הבין בנקאי התמתנו לאחרונה לסביבת 1.66% אינפלציה בשנה הקרובה - נמוך משמעותית ממרכז יעד האינפלציה. מעבר לזה, ההתחזקות היום מביאה להערכתנו את (מדד) שער החליפין הנומינלי-אפקטיבי לסביבת 66.5. זה גבוה, עדין, בקרוב לאחוז מהשפל שנרשם בתחילת החודש".

אך התערבות בנק ישראל בשוק המטבע עדיין לא נראית באופק. "לאור ההצהרות מלפני מספר שבועות, אני לא חושב שבנק ישראל יעשה משהו ברמת השוק (התערבות)", אומר פנינג. "אבל תיסוף מהותי יותר בהחלט יכול להצדיק רטוריקה שונה. וזה די מהותי כרגע כי הציפיות של השוק הן לתהליך הורדות ריבית מתון מאוד. בשלב מסוים, אם הגורמים לתיסוף בשקל יימשכו, זה יכול להצדיק מהלכים ישירים יותר".