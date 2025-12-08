חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:12

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח היום במגמה חיובית בהתאם למגמה הבוקר בעולם.

מניית סוגת תחל להיסחר הבוקר בת"א לאחר שיצרנית המזון גייסה בשבוע שעבר 360 מיליון שקל לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל אחרי הכסף, הרבה יותר ממה שהתכוונה לגייס במקור.

סוגת, אחת מחברות המזון הבולטות במשק הישראלי, מחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר בשורה ארוכה של מוצרים ובראשם מלח - תחום בו היא מוגדרת כמונופול עם נתח שוק של כ-91% במלח מיוחד, ונתח של כ-76% במלח באריזות נייר (סלית).

החברה היא למעשה פרי של מיזוג בין שתיים מחברות המזון הוותיקות במשק - מלח הארץ וסוגת. בתחילת שנת 2019 רכשה קרן פורטיסימו את מלח הארץ, הפועלת מאז שנת 1922 בתחום הייצור והיבוא של מלח, מידי שרי אריסון. בהמשך אותה שנה רכשה פורטיסימו באמצעות מלח הארץ את סוגת.

אתמול ננעלה הבורסה בשיאים חדשים במדדים המובילים - ת"א 35 עלה ב-1%, והגיע לשיא של 3,540 נקודות. ת"א 125 עלה ב-0.9% וגם כן לשיא חדש, מדד ת"א 90 עלה ב-0.7%. העליות האלו מצטרפות לשנה פנומנלית בתל אביב עם עלייה של יותר מ־45% במדדים המובילים.

את העליות ביום ראשון הובילו מדדי הביטוח והפיננסים, שהתחזקו בכ־2.5% ובכ־2% בהתאמה. שני מדדים אלו הם שיאני התשואות של הבורסה השנה עד כה: מדד הביטוח עלה מתחילת השנה בכ־146% ומדד הפיננסים קפץ בכ־95%. מנגד, המדד הענפי החלש ביותר עד כה הוא ת"א מניב־חו"ל, עם תשואה שלילית של כ־4%.

מניית יצרנית המרעומים ארית תעשיות זינקה בכ-9%, לאחר שדיווחה על השהיית תהליך הנפקת המניות של החברה הבת שלה רשף טכנולוגיות. כך, מחקה החברה הביטחונית חלק מהירידות שנרשמו במחיר המניה ביום חמישי האחרון, אז הודיעה על תוכניותיה להנפקה.

● WSJ | מדינות שהטילו סנקציות על ישראל - רוכשות ממנה נשק כעת

אלביט מערכות ננעלה ללא שינוי למרות שביום שישי דווח ברויטרס כי החברה הביטחונית חתמה על עסקת ענק מול יוון, זאת, בהמשך לעסקת הענק בהיקף של 2.3 מיליארד דולר עליה הכריזה לאחרונה ועסקאות נוספות. המניה רשמה עלייה של כ-65% מתחילת השנה.

חברת האנרגיה המתחדשת דוראל הודיעה אתמול על רכישת פאנלים סולאריים ב-650 מיליון דולר לפרויקטי Sands Vista ו-Creek Cold, את הרכישה מימנה החברה באמצעות גיוס הון של כ-590 מיליון שקל בהנפקה פרטית למוסדיים, ביניהם בית ההשקעות מור שהפך לבעל עניין בחברה.

פוםוום , שעוסקת בתיעוד דיגיטלי לפארקי שעשועים, חתמה על הסכם עם לקוח חדש באירופה המפעיל חמישה אתרים בבלגיה, בגרמניה ובהולנד, מניית החברה זינקה אתמול בכ-15%.

● לקנות את המזומן ולקבל את המטוסים בחינם: האנומליה במניית אל על

באסיה מגמה מעורבת הבוקר - טוקיו בירידה קלה, שנגחאי עולה ב-0.6% בעוד הונג קונג יורדת ב-1%, דרום קוריאה עולה ב-0.5% והודו משילה כ-0.5%.

בוול סטריט החוזים העתידיים מצביעים על עליות קלות של עד 0.2% במדדים המובילים.

אחר הצהריים יפתח שבוע המסחר וכל העיניים אל החלטת הריבית של הפד ביום רביעי. קובעי המדיניות חוזרים ביום שלישי לחדר הדיונים, והציבור מחכה בדריכות להודעה שתתפרסם יממה אחר כך, אך בעיקר למסיבת העיתונאים של יו"ר הפד פאוול. דבריו ייבחנו בקפידה כדי לאתר רמזים לגבי הכיוון העתידי של הבנק המרכזי, ובפרט, השוק יקבל גם את סיכום התחזיות הכלכליות האחרון לשנה, המכונה "מפת הנקודות" (dot plot), אשר יציג כיצד קובעי הריבית צופים את התפתחות הכלכלה האמריקאית בשנה הקרובה.

הציפיות להורדת הריבית הביאו את המדדים בוול סטריט סמוך לשיאים בשבוע שעבר. מדד S&P 500 עלה ב־0.2%, הנאסד"ק הטכנולוגי הוסיף 0.3%, ומדד דאו ג'ונס עלה ב־104 נקודות, או 0.2%.

● המניה הישראלית שנסחרה שנים בשווי זניח, וזינקה פתאום פי 56

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העלה אתמול חששות פוטנציאליים בתחום ההגבלים העסקיים סביב רכישת הענק המתוכננת של נטפליקס - בהיקף של 72 מיליארד דולר - את וורנר ברדרס דיסקברי . טראמפ ציין כי נתח השוק של הגוף הממוזג עלול להוות בעיה. העסקה צפויה לעבור בדיקה ממושכת של משרד המשפטים, שצפויה להיות משמעותית לתעשיית הבידור. כשנשאל על העסקה, טראמפ אמר: "ובכן, זה צריך לעבור תהליך, ונראה מה יקרה… אבל זה נתח שוק גדול. זה יכול להיות בעייתי". ההימורים בפלטפורמת החיזוי Polymarket מצביעים כעת על סיכוי של 23% בלבד שהרכישה תיסגר עד סוף 2026 - ירידה חדה מכ־60% לפני דבריו של טראמפ.

לקראת סוף עונת הדוחות צפויים השבוע כמה דוחות מסקרנים. אורקל תפרסם ביום רביעי. מניית החברה צנחה בנובמבר לאור החששות שהיא לוקחת על עצמה חוב גדול מדי כדי לממן את הרחבת תשתיות ה-AI שלה.

גם ברודקום , יצרנית שבבי AI, תפרסם דוחות - מנייתה עלתה בעקבות האופטימיות לגבי יחסיה עם אלפבית , שהיא אחת מרוכשות השבבים המרכזיות שלה. הדוח של אדובי , המפתחת תוכנות גרפיות, יספק תובנות נוספות לגבי מכירות ה-AI שלה, למרות הירידה האחרונה במניית החברה.

על הפרק נמצאות גם מספר רשתות קמעונאות בולטות. הדוח של קוסטקו ביום חמישי עשוי להאיר כיצד המכסים משפיעים על החברה, שבימים האחרונים אף הודיעה כי היא תובעת את ממשל טראמפ על מדיניות הסחר שלו.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, נרשמו אתמול ירידות קלות במדדי התל בונד הקונצרניים והממשלתיים.

כלכלני בנק הפועלים מציינים שעקום התשואות בישראל שטוח ביחס לעולם - כלומר, התשואות הארוכות נסחרות בפער קטן יחסית לעולם לעומת התשואות הקצרות. בעוד שהסיכונים הפיסקאליים מביאים להתללה של עקומי התשואות בעולם, בישראל, הפער בין התשואה לעשר שנים לזו של שנתיים עומד על 0.2% בלבד. "בארה"ב הפער הזה עלה ל-0.57% וביפן ל-0.9%. על אף שהגירעון התקציבי בישראל צפוי להיות גבוה בשנה הבאה, השווקים כאן מעריכים שלאורך זמן המצב הפיסקאלי לא מהווה גורם סיכון מהותי, שישפיע על המדיניות המוניטרית והתשואות".

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב כתב ש"בחינת כדאיות השקעה באג"ח בישראל צריכה להתחשב, לפני כל דבר אחר, בכיוון התשואות בעולם. מצד אחד, בעולם נמשך תהליך של הורדת ריבית. בחודש נובמבר כ-13 בנקים מרכזיים הורידו ריבית, בדומה לאוקטובר. אולם, ההערכות כבר מתהפכות והשווקים מתחילים לגלם עליית ריבית בשנה הקרובה בחלק מהמדינות".

"בכמחצית מהבנקים המרכזים העיקריים בעולם הריבית הצפויה בעוד שנה גבוהה יותר מהריבית הנוכחית. בולט הבנק המרכזי היפני שצפוי להעלות את הריבית פעם נוספת כבר בקרוב, אך השווקים מצפים שגם בניו זילנד, אוסטרליה, צ'כיה, שבדיה, הודו ודנמרק הצעד הבאה תהיה עליית ריבית. ישראל לצד ארה"ב בולטות לכיוון הפוך, עם הורדת ריבית צפויה של כ-0.9%".

"מהלך הורדות הריבית הנוכחי בעולם היה מאוד ייחודי. כמעט בכל המדינות שהורידו ריבית בשנה האחרונה, התשואה ל-10 שנים דווקא עלתה ולרוב משמעותית, בארה"ב התשואה נותרה כמעט ללא שינוי וישראל הייתה יוצאת דופן עם ירידה די חדה בתשואות בעקבות ירידה באינפלציה ובפרמיית הסיכון".

"מדוע, למרות הורדת ריבית, עלו התשואות במרבית המדינות? העלייה בתשואה הארוכה משקפת חשש מפני עלייה באינפלציה ובגירעונות הממשלות. במרבית המדינות האינפלציה עלתה בשנה האחרונה תוך כדי הורדות ריבית. בולטות במיוחד אנגליה, ספרד, ארה"ב, אוסטרליה וקנדה", אומרים במיטב.

במבט קדימה, בחברה סבורים שמיצוי תהליך הורדת ריבית במרבית המדינות ואף ציפיות לתחילת העלייה מצמצמים פוטנציאל לירידה בתשואות הארוכות. בארה"ב הריבית דווקא צפויה לרדת, אך זאת על רקע הרמה הגבוהה של האינפלציה וצרכי גיוס גבוהים של הממשלה. לא בטוח שבנסיבות אלה התשואות האמריקאיות הארוכות ירדו ויספקו תמיכה לירידה מקבילה בישראל. השבוע האחרון, שבמהלכו נרשמה העלייה החדה ביותר בתשואות הארוכות האמריקאיות מאז אפריל, למרות התגברות הסיכויים להורדת ריבית, מספקת הוכחה לכך. "לכן, ספק שהגורם המשפיע ביותר על התשואות הארוכות בישראל יסייע בהורדתן".

חברת הביטוח מגדל ביצעה אתמול צעד מעניין כשהנפיקה בבורסת ברמודה בחו"ל אג"ח לא סחירות כהגנה מפני מקרים של קטסטרופה (Catastrophe Bond) בישראל, בהיקף של 100 מיליון דולר. זו הפעם הראשונה שחברת ביטוח ישראלית מגייסת אג"ח בחו"ל בצורה כזו.

בשבוע האחרון נרשמה עלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים עלתה לרמה של 4.14% מ-4.0%, התשואה לחמש שנים עלתה לרמה של 3.71% והתשואה לשנתיים עלתה לרמה של 3.56%.

הציפיות להפחתת ריבית ביום רביעי הקרוב עלו, והשוק צופה באופן כמעט ודאי (96%) הפחתת ריבית לרמה של 3.75% השבוע. עם זאת, הציפיות להפחתת ריבית בהמשך השנה התמתנו מעט, אך השוק עדיין צופה לפחות שתי הפחתות במהלך שנת 2026, כך שהריבית תגיע לרמה של 3.25% בסוף השנה הבאה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מתחזק הבוקר בכ-0.25% מול הדולר ונסחר במעט פחות מ-3.23 שקלים. מדד הדולר, האומד את כוחו מול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, נחלש בכ-0.1%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט מושפעים לאחרונה בעיקר מההתפתחויות במסגרת המגעים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה, כאשר המשקיעים בעיקר מנסים להעריך את האפשרות שיוסרו הסנקציות האמריקאיות על הנפט הרוסי. הבוקר נסחר הנפט ביציבות, 63 דולר לחבית נפט מסוג ברנט.

● WSJ | "הוא הקים מעין כת": הכירו את הגורו העולה של ההשקעות המסוכנות בוול סטריט

מטבעות הקריפטו עולים ב-2.5% הבוקר, הביטקוין נסחר ב-91,300 דולר והאתריום ב-3,130 דולר.

אך 2025 מסתמנת כשנה הראשונה מאז 2014 שבה המניות מזנקות בזמן הביטקוין נמצא בירידה, לפי נתוני בלומברג. מדד S&P 500 עלה ביותר מ־16% ב־2025, בעוד ביטקוין ירד בכ־3%. הנכס הדיגיטלי כמעט שלא סטה בצורה כל כך חדה מנכסי סיכון אחרים, אפילו בתקופות קשות.

ביטקוין ומניות נטו היסטורית לנוע יחד - קשר שהיה בולט במיוחד בתקופת המגפה, כאשר סביבת הריבית הנמוכה דחפה לעליות חזקות במניות, במטבעות הקריפטו ובשורה של השקעות ספקולטיביות אחרות.

הניתוק הזה סותר את הציפיות שביטקוין ישגשג תחת ממשל טראמפ, עם רגולציה נוחה ואימוץ מוסדי הולך וגובר. בתחילת השנה הביטקוין אף רשם שיא חדש מעל 126 אלף דולר. אך נפילה של חודשיים, שנגרמה ממיליארדי דולרים של ליקווידציות כפויות ומקריסה במומנטום של משקיעים קמעונאיים, הציתה ירידות רוחביות בענף. הביטקוין נסחר עתה בכ־30% מתחת לשיא של אוקטובר.

4. מאקרו

בישראל, בסקירתו השבועית, מציין מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי בבנק הפועלים שצעדי הממשלה להורדת יוקר המחייה וייסוף השקל תומכים באינפלציה מתונה, אבל מחירי הסחורות בעולם עולים, ושוק העבודה ה'הדוק מאד' מוביל להמשך עליית לחצי השכר.

"אנו נותרים בהערכתנו כי בנק ישראל לא יוריד את הריבית בהחלטה הקרובה (השוק מתמחר לכך הסתברות של 12%), וכי קצב הורדות הריבית בהמשך השנה יהיה מדוד מאד, זאת לאור הצמיחה הנאה הצפויה בשנת 2026, שוק העבודה ה'הדוק מאד' המוביל לעליית לחצי שכר", כתב שפריר, "והנימה ה'ניצית' בה נוקטים בכירי הבנק, השוק מתמחר רמת ריבית של כ- 3.57% בסוף אוקטובר 2026, בדומה להערכתנו לריבית כ- 3.50-3.75% בסוף 2026".

בארה"ב, ביום רביעי הקרוב צפוי כאמור הפדרל ריזרב לפרסם את החלטת הריבית האחרונה של השנה. לקראת ההחלטה, בפדרל ריזרב יסתכלו על כמה נתונים מרכזיים שפורסמו לאחרונה. ביום שישי האחרון, היה זה מדד ה־PCE לחודש ספטמבר. מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, העלה כי אינפלציית הליבה עלתה בקצב שנתי של 2.8% - מעט נמוך מההערכות (2.9%).

במקביל, נתוני תעסוקה שפורסמו לאחרונה הציגו תמונה מעורבת באשר למצבו של שוק העבודה האמריקאי. חברות בארה"ב קיצצו 71 אלף משרות בחודש נובמבר - הנתון הגבוה ביותר לחודש נובמבר מאז 2022. מנגד, נתוני תביעות האבטלה הראשוניות העלו כי בשבוע שהסתיים ב־29 בנובמבר, אלו ירדו ל־191 אלף - הרמה הנמוכה מאז ספטמבר 2022.

הבנק המרכזי של יפן נערך להעלאת ריבית בהחלטת המדיניות של דצמבר, צעד שירים את הריבית הבסיסית של המדינה לרמה הגבוהה ביותר מאז 1995, וייתכן שיהדהד בשווקים הגלובליים עתירי הסיכון, כולל שוק הקריפטו. אנשים המעורים בנושא אמרו לבלומברג כי קובעי המדיניות נוטים להעלאה של 25 נקודות בסיס ל־0.75% בפגישת ה־19 בדצמבר.

להחלטה כזו יש השפעות על עסקאות ה"קארי טרייד", אחת התופעות המוכרות בעולם הפיננסים. לאורך שנים קרנות גידור וגופי מסחר השתמשו בהלוואות זולות ביין כדי לממן פוזיציות ממונפות בנכסים מסוכנים יותר, מה שנמשך כמעט שלושה עשורים של ריבית אפסית ביפן.

מעבר לריביות גבוהות יותר ביפן מפחית את האטרקטיביות של העסקאות האלו, ועלול לאלץ התאמות פוזיציה בשווקים הרגישים במיוחד למינוף ולנזילות - כולל ביטקוין. יין חזק יותר בדרך כלל מלווה בנטייה להפחתת סיכון בתיקים, ודינמיקה כזו עשויה להדק את תנאי הנזילות, שבזכותם הביטקוין התאושש לאחרונה משפליו של נובמבר.

בבנק היפני צפויים גם לרמוז על מוכנות להידוק נוסף אם התחזיות שלהם יתממשו, אף שהם עדיין נזהרים מלהתחייב למסלול מוגדר. עבור סוחרי ביטקוין, הסיכון אינו ברמת הריבית הסופית של יפן, אלא בעצם היציאה מכיוון שנמשך עשרות שנים - מקור מרכזי לנזילות גלובלית.

5. תחזית

שלושה שבועות לפני סיום השנה, זוהי העת בה האסטרטגים המובילים בוול סטריט מציגים ללקוחות את תחזיותיהם לגבי שוק המניות לשנה הקרובה. לפי הבלוג TKer שעוקב אחרי התחזיות, האסטרטגים קבעו יעדים לסיום השנה של S&P 500 בטווח של 7,100-8,000 נקודות, המשקפים תשואות בין 3.3% ל-16.4% לעומת מחיר הסגירה ביום שישי האחרון,

התחזיות נתמכות על הצפי שמרווחי הרווח הגדלים יתמכו בצמיחה דו-ספרתית ברווח למניה, מה שיכול להניע את מחירי המניות כלפי מעלה, בהאצה בהשקעות AI, ותמיכה במדיניות פיסקלית ומוניטרית נוחה

בבנק אוף אמריקה צופים עלייה מתונה של 3.3% ב-2026, ההסבר: צמיחה של 14% ברווחים, עם התכווצות של 10 נקודות במכפיל הרווח, בסוסייטא ג'נרל צופים שהמדד יסיים ב-7,300 נקודות, בברקליס צופים עלייה של 7.7% במדד, תחזית דומה מציגים גם ב-CFRA 2026, "זו עשויה להיות שנה תנודתית בשל בחירות אמצע הכהונה, מומלץ להישאר בשוק אך כדאי לשמור על ערנות".

ב-UBS צופים עלייה של 9% ל7,500 נקודות, HSBC נקבו במספר זהה, בבנק לא רואים בועה אלא המשך מגמה. כך גם בבנק ג'יי.פי מורגן. אד ירדני מעלה את הרף ל-12%, ב-RBC צופים לעלייה של 13%. במורגן סטנלי ובוולס פארו אופטימיים אף יותר וצופים עלייה של 13.5% ב-2026.

האופטימי מכולם הוא דויטשה בנק שצופה זינוק של 16.4% בוול סטריט, הבנק צופה "צמיחה חזקה ברווחים והערכת שווי מניות גבוהה, צופים צמיחת EPS של 14% ולפני סיכונים ממדיניות ממשלתית ובקרת שוק העבודה".

אבל מספר לא קטן של אנליסטים מפנים את העיניים לסין וצופים המשך לתנופה בשוק המניות שם.

שוק המניות הסיני רושם שנה מצוינת ומחזיר אליו את הכסף הגלובלי, בעיקר בזכות האמון המתחדש ביכולות הטכנולוגיות של סין ובעמידות שלה מול המתיחות מול ארה״ב. מנהלי השקעות גדולים כמו ג'יי.פי.מורגן פידליטי ובי.אן.פי פריבה צופים עליות גם ב-2026.

התזה השוּרית למניות בסין נשענת על אופטימיות סביב דור חדש של ענקיות טכנולוגיה בתחומי השבבים, הביופרמה והרובוטיקה - לצד תקווה שהכלכלה השנייה בגודלה בעולם תצליח סוף-סוף להתנתק מלחצי הדפלציה.

הבאזז סביב בינה מלאכותית הוביל לזינוקים חדים במניות כמו עליבאבא אבל גם סקטורים שפיגרו אחרי השוק השנה - במיוחד סקטור הצריכה - עשויים להיות מועמדים לתיקון חיובי.

מדד MSCI China זינק כ-30% השנה - העלייה החדה ביותר מול ה-S&P 500 מאז 2017 - והוסיף כ-2.4 טריליון דולר לשווי השוק. רוב הכסף שנכנס הגיע ממשקיעים פסיביים, בעוד שמשקיעים אקטיביים עדיין זהירים בגלל ההאטה הכלכלית והרגולציה ההפתיעה בשנים האחרונות.

כעת, עם שיפור ברווחיות, התמתנות הדפלציה וגל חדש של חברות טכנולוגיה בתחומי שבבים, ביופרמה ורובוטיקה, ההערכה היא שהגל הבא של העליות יגיע מכסף גלובלי אקטיבי. מניות סיניות גם נחשבות זולות יחסית: נסחרות במכפיל 12 בלבד לעומת 22 ב-S&P 500.

תחזיות לביצועים בשנה הבאה מתונות יותר (6%-9%), אך כוח קנייה עצום של משקי בית - שיושבים על כ-23 טריליון דולר פיקדונות , יחד עם תמיכה ממשלתית ושחקנים מוסדיים מקומיים, עשויים להמשיך להזין שוק שורי איטי ויציב. ״סין עברה תפנית, הוכיחה עמידות גבוהה יותר, וכעת משקיעים יותר ויותר מתייחסים אליה כאל שוק ‘ניתן להשקעה’, שמציע פיזור והחדשנות," אמר ג'ורג' אפסטתופולוס, מנהל השקעות בפידליטי בסינגפור.

אך חלק ממנהלי ההשקעות הגלובליים אומרים שסף הכניסה להשקעה בסין עדיין גבוה, במיוחד כשהשוק האמריקאי מציג ביצועים חזקים - כך אומרת ויני וו, ראש אסטרטגיית מניות אסיה-פסיפיק בבנק אוף אמריקה, שנפגשת בקביעות עם משקיעים כדי להבין כיצד הם חושבים על השוק. עם זאת, היא מציינת ששיפור ברווחי החברות והיפוך מגמת הדפלציה המתמשכת בסין עשויים לשנות את התמונה. ״הגל הבא בעליות של השוק הסיני יונע על ידי קרנות גלובליות,״ היא אמרה.