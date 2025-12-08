ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
NETFLIX (נטפליקס)

טראמפ חושש מרכישת הענק של נטפליקס. האם הוא יתערב?

בסוף השבוע נטפליקס הכריזה על רכישת חטיבת האולפנים והסטרימינג של וורנר ברדרס, וכעת דונלד טראמפ מביע חששות: "גודלן המשותף יכול להוות בעיה" • הנשיא האמריקאי אף ציין כי הוא יהיה מעורב באופן אישי בהחלטה אם לאשר את העסקה

06:57
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ / צילום: Reuters
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ / צילום: Reuters

בסוף השבוע, הכריזה נטפליקס , ענקית הסטרימינג שמחזיקה כבר היום כ־22% מהשוק, לפי נתוני סטטיסטה, על רכישת חטיבת האולפנים והסטרימינג של וורנר ברדרס (Warner Bros Discovery), עבור 72 מיליארד דולר. כעת, נשיא ארה"ב מביע חששות מהעסקה הזאת. "לנטפליקס יש נתח שוק גדול מאוד", אמר אתמול (א') טראמפ וציין שגודלן המשותף של שתי החברות יכול להוות בעיה.

טראמפ אף הוסיף כי הוא יהיה מעורב באופן אישי בהחלטה אם לאשר את העסקה, והדגיש שוב ושוב את גודל נתח השוק של נטפליקס. ברמה האישית, ציין הנשיא כי הוא מלא בהערכה למנכ"ל טד סרנדוס. "יש לי הרבה כבוד אליו. הוא אדם נהדר. הוא עשה אחת העבודות הגדולות ביותר בהיסטוריה של הקולנוע".

אם אכן העסקה תצא לבסוף לפועל, נטפליקס תחזיק במספר מותגי תוכן מהחזקים בעולם - הארי פוטר, משחקי הכס, הסופרנוס, הלוטוס הלבן, וחברים. בעיניי המשקיעים, המהלך הזה, אם יאושר, יימצב אותה במקום אפילו עוד יותר גבוה מול המתחרים. מבחינת החברה, מדובר בהימור מחושב על עתיד תעשיית הבידור, שכן כעת תחזיק בבעלות מלאה על סטודיו גדול, והיא תגיע גם ללקוחות שרוצים לצפות בכותרים ותיקים.