בזמן שמניית אנבידיה נחלשה מהשיאים אליהם היא הגיעה, המשקיעים עורכים היכרות עם הסנסציה הנוכחית - "אנבידיה הסינית", Moore Threads. החברה הסינית הונפקה רק בסוף השבוע בבורסת שנחאי בסין והפכה את מייסדה ומנכ"ל החברה, ז'אנג ג'יאנז'ונג (Zhang Jianzhong), למיליארדר - אחרי שהמניה קפצה ב־420% ביום אחד לשווי נוכחי של קצת פחות מ־40 מיליארד דולר (עדיין רחוק מאוד מאנבידיה, ששווה כמעט 4.5 טריליון דולר).

בדומה לאנבידיה, מור ת'רדס מייצרת שבבי GPU המיועדים לתחום הבינה המלאכותית. החברה גייסה כמיליארד דולר בהנפקה הראשונית שלה (IPO), ומשקיעים נהרו להשקיע בה, כשהם מעריכים שהיא תהנה משמעותית מהגידול בביקושים בסין לתחום, ומהרצון הסיני להימנע מתלות במקורות זרים, על רקע המגבלות שהטילו בארה"ב על ייצוא שבבים מתקדמים לסין.

מנכ''ל אנבידיה ג'נסן הואנג / צילום: ap, Ng Han Guan

המייסד: לשעבר בכיר באנבידיה

מור ת'רדס הוקמה בשנת 2020. המייסד ג'יאנזונג מכיר היטב את אנבידיה, בה הוא היה בכיר. במגזין פורבס ציינו כי הוא חלק מתעשיית השבבים כבר קרוב לשני עשורים, והוביל את החטיבה של אנבידיה בסין במשך 14 שנים עד 2020. קודם לכן עבד גם בחברות דל ו־HP בסין, כך לפי התשקיף (שהוגש בסינית) כפי שצוטט בפורבס.

החברה מתכננת להשתמש בכספי ההנפקה להאצת המחקר והפיתוח, כולל הדור הבא של שבבי GPU המיועדים לאימון AI, וכן לצרכי הון חוזר. בוול סטריט ג'ורנל נכתב שג'יאנזונג אמר לעיתון סיני כי "כוח מחשוב הוא כוחה של המדינה" וכי ה־AI אינה בועה.

"השווי מבוסס על חלומות, לא רווחים"

בפייננשל טיימס נכתב שהחברה נחשבת לחברת שבבים שאינה מהשורה הראשונה בסין, אחרי חברות גדולות כמו Huawei ו־Cambricon. כך למשל האנליסטים ב־Bernstein העריכו שמור ת'רדס תמכור השנה שבבים בהיקף של 58 מיליון דולר, לעומת שבבים בשווי של 10 מיליארד דולר ב־Huawei. עוד העריכו שם כי ב־2026 מכירותיה של Huawei יצמחו ל־12 מיליארד דולר - כמחצית משוק השבבים הסיני - ואלה של מור ת'רדס יצמחו ל־93 מיליון דולר בלבד. לעומת זאת, אגב, מכירות אנבידיה בסין יגיעו ל־2 מיליארד דולר, כשנתח השוק שלה יירד מ־40% ל־8%, על רקע המגבלות שהוטלו.

חברת ההשקעות הסינית Sinolink Securities העריכה שהשוק הסיני למוצריה של מור ת'רדס יגדל משמעותית בשנים הקרובות. הנתונים צוטטו בפורבס, שם נכתב כי לפי Sinolink, מור ת'רדס תהפוך לכוח חשוב בהחלפת ספקים זרים כמו אנבידיה. עוד ציינו שם שבתשעת החודשים הראשונים של השנה החברה רשמה הכנסות של 784.6 מיליון יואן - צמיחה של 182%, אך היא אינה רווחית, וצמצמה את ההפסד ב־18.7% ל־723.5 מיליון יואן.

במילים אחרות הפוטנציאל גדול ויש רוח גבית מהכיוון הממשלתי, אך השאלה האם התוצאות מצדיקות שווי כזה? ברויטרס צוטט וויליאם צין (William Xin), יו"ר חברת ניהול ההשקעות Spring Mountain Pu Jiang - שלא השתתפה בהנפקה - והוא אמר כי "המחיר הוא מעבר להבנתי". לדבריו, "מניה לא יכולה 'להתנגד לכוח המשיכה'". גורם נוסף שצוטט שם הוא וואנג יאפיי מ־Zijie, קרן סינית פרטית, שגם לא רכשה מניות בהנפקה, והוא אמר כי "שוויה של החברה לא מבוסס על רווחים, אלא על חלומות". ומומחה נוסף, אברהם זאנג מ־China Europe Capital, הזכיר את ההפסדים של החברה וציין שהיא "משתתפת במירוץ תוך כדי שהיא מדממת", ואף שההנפקה הזרימה לה את ההון הנדרש לה, "היא במרוץ נגד הזמן להגיע לפריצת דרך טכנולוגית ומסחרית לפני שהכסף ייגמר".