החברה הישראלית שמנייתה זינקה פי 56 תוך שבעה ימי מסחר

שבוע המסחר הסתיים בוול סטריט בעליות קלות. במצטבר, בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, המדדים המובילים עלו בשיעור של 0.2%-0.5%.

אלה החברות הישראליות (ובעלות הזיקה לישראל) שבלטו במסחר:

סנטינל וואן נחלשה אחרי הדוחות הכספיים

חברת אבטחת הסייבר סנטינל וואן פרסמה את הדוחות הכספיים שלה ביום חמישי אחרי סיום המסחר, וביום שישי המניה נפלה ב-14.4% במחזור מסחר גבוה. בסוף השבוע, המניה ננעלה במחיר של 14.52 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של קרוב ל-4.9 מיליארד דולר. סנטינל וואן, בניהולו של המייסד תומר וינגרטן, הונפקה לראשונה בבורסת ניו יורק ב-2021, לפי שווי של 9 מיליארד דולר.

ברבעון הפיסקאלי השלישי של החברה (שהסתיים בסוף אוקטובר), הכנסות החברה הסתכמו ב-259 מיליון דולר, צמיחה של 22.9% ביחס לרבעון המקביל. מתחילת השנה, ההכנסות צמחו ב-22.5% ל-730 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), סנטינל וואן צמצמה את ההפסד ברמה הרבעונית ב-23% ל-60.3 מיליון דולר, אך מתחילת השנה ההפסד גדל ב-56.4% ל-341 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP, נרשם רווח נקי רבעוני של 24.8 מיליון דולר לעומת איזון ברבעון המקביל, ורווח נקי של 44.6 מיליון דולר בשלושת הרבעונים הראשונים, לעומת 3 מיליון דולר בלבד בתקופה המקבילה. מתחילת השנה, סנטינל וואן ייצרה 72.2 מיליון דולר מפעילות שוטפת.

החברה מצפה לסיים את שנת הכספים עם הכנסות של מעל מיליארד דולר, רווחיות גולמית של 78.5% ורווחיות תפעולית של 3% (על בסיס Non-GAAP). זאת, בהשוואה לתוצאות השנה שעברה, שכללו הכנסות של 822 מיליון דולר, רווחיות גולמית של 79.3% ורווחיות תפעולית שלילית. במקביל, דווח על עזיבת סמנכ"לית הכספים ברברה לארסון בחודש ינואר, ומינוי מחליף זמני לתפקיד, בארי פאדג'ט, שהוא סמנכ"ל הצמיחה בחברה.

בתגובה לדוחות, בבנק ההשקעות קנטור הותירו את ההמלצה למניית סנטינל וואן על "תשואת יתר" במחיר יעד של 22 דולר, פרמיה של 51.5%. בקנטור ציינו לטובה את הצמיחה בהכנסות, המומנטום בקרב הלקוחות והשיפור ברווחיות. במקביל, הם ציינו שהתחזית המעודכנת משקפת העלאה של תחזית ההכנסות והורדה של תחזית הרווחיות הגולמית.

SMX: הישראלית שזינקה פי 56 תוך שבעה ימי מסחר

ב-25 בנובמבר, מחיר המניה של SMX עמד על פחות מ-6 דולר. שבעה ימי מסחר לאחר מכן, היא נסחרת במחיר של כמעט 332 דולר למניה - פי 56. המניה זינקה בימים האלה במחזורי מסחר גבוהים במיוחד, כולל זינוק של 135% רק ביום שישי האחרון (ואז נפילה של 23% במסחר המאוחר). בסיום שבוע המסחר, שווי השוק של החברה בניהולו של חגי אלון מגיע ל-349 מיליון דולר.

SMX, בשמה המלא Security Matters, פיתחה טכנולוגיה שמאפשרת לסמן מוצרים וסחורות וכך לעקוב אחריהם בשרשרת האספקה, ולהבטיח את המקוריות שלהם. החברה עלתה על הרדאר של המשקיעים לאחרונה על רקע שורה של דיווחים שפרסמה, תחילה במסגרת כנס שהשתתפה בו בדובאי - אז הודיעה על זיהוי זהב וכסף באמצעות סמנים כימיים ועל כך שהדבר הוכר על-ידי המרכז לסחורות בדובאי. בהמשך, פורסמו הודעות נוספות, ובין היתר, באחת מהן נכתב כי החברה לא מיתגה את עצמה מחדש, ולא יצאה בקמפיין חדש - היא המשיכה לבנות את אותה טכנולוגיית ליבה. מה שהשתנה לא הייתה החברה, אלא היכולת של העולם לראות את התמונה המלאה.

SMX נסחרה בעבר בבורסה באוסטרליה, ולפני שלוש שנים הודיעה על מיזוג לחברת SPAC בארה"ב, לפי שווי של 200 מיליון דולר.

צ'ק פוינט מגייסת 1.5 מיליארד דולר באג"ח להמרה

עם 2.8 מיליארד דולר בקופה, חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט יצאה להנפקת איגרות חוב להמרה בהיקף של 1.5 מיליארד דולר. החברה, בניהולו של נדב צפריר, הודיעה בשבוע שעבר על הנפקת האג"ח שנושאות ריבית של 0%, ומיועדות לפירעון בשנת 2030. למשתתפים בהנפקה ניתנה אופציה לרכישת אג"ח נוספות בהיקף של עד 225 מיליון דולר נוספים תוך 13 יום.

בכוונת החברה להשתמש בכספי הגיוס למטרות כלליות, לרבות רכישות של חברות יוספות, פיתוח מוצרים וטכנולוגיות וכן לרכישה חוזרת של מניות. העסקה כוללת גם עסקאות Capped Call שנועדו למנוע דילול. נזכיר שלאחרונה צ'ק פוינט הודיעה על רכישת חברת Lakera.AI תמורת סכום שהוערך בכ-300 מיליון דולר.

צ'ק פוינט נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 20.7 מיליארד דולר, אחרי עלייה צנועה של 3.4% במחיר המניה מתחילת השנה. במהלך השנה היא הגיעה לשיא של מעל 233 דולר אך נחלשה מאז ב-17%.