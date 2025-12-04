גוגל ואנבידיה ראש בראש: מי באמת מניית הטכנולוגיה הכי לוהטת בשוק?

וול סטריט מתרגשת מגוגל. אחרי שנים שבהן אנבידיה הייתה שם נרדף לבינה מלאכותית, מניית אלפאבית (גוגל) רושמת ריצה חריגה: כ-37.6% עלייה בשלושת החודשים האחרונים, לעומת 5.7% בלבד אנבידיה .

גם בחיתוך שנתי המחט נוטה לאותה כיוון: גוגל מזנקת בכ־84.3% מתחילת השנה, ואילו אנבידיה מסתפקת בכ־29.5%.

"הכול שאלה של טווח זמן", אומר ניר אורגד, אסטרטג ניירות ערך זרים בבנק לאומי. "אם מסתכלים שלושה חודשים, חצי שנה או מתחילת השנה, גוגל מובילה בפער משמעותי. בשלושת-ארבעת החודשים האחרונים גוגל היא 50% למעלה, ואנבידיה רק 1.6%. אין ספק שלפחות כרגע גוגל נמצאת במומנטום מאוד חיובי, ואנבידיה פחות".

לדבריו, ההסבר אינו בחולשה כלשהי של אנבידיה אלא בדינמיקה של שוק שמתגמל הפתעה ופחות נלהב מחברה שעומדת בציפיות. "אחרי הדוחות אנבידיה קפצה יום אחד, אבל העלייה לא החזיקה. היא כבר תקופה לא קצרה לא בדיוק רצה קדימה. המשקיעים מתמחרים את הצמיחה שלה טוב, ולכן אלמנט ההפתעה לא קיים".

בעוד שאנבידיה ממשיכה במסלול המוכר, מובילת התשתיות של מהפכת ה-AI, גוגל נהנית עכשיו משינוי תפיסתי עמוק מצד השוק. במשך שנים נתפסה המניה כמניית ערך של ענקית דיגיטל: תלות גבוהה בפרסום ובמנוע החיפוש, מכפילי רווח של 16-18, וסיכון רגולטורי שכבד על המשקיעים. בחודשים האחרונים התמונה התהפכה.

"הנתיב שהיא לקחה הפתיע את המשקיעים בכמה מובנים", אומר אורגד. "פתאום גוגל נהייתה מניית טכנולוגיה עם מנועי צמיחה חזקים, ולא עוד מניית ערך בסקטור". הסרת האיום הרגולטורי, לדבריו, "שחררה" את השוק להעמיק בפעילויות שהוזנחו, ולאפשר לתמחור לעלות למדרגה אחרת.

מנוע הצמיחה המרכזי הוא הענן. חטיבת Google Cloud, שבעבר רשמה הפסדים תפעוליים, הפכה לרווחית, ומציגה קצבי צמיחה עקביים. משקיעים, מסביר אורגד, "מאוד מתחברים לסיפור של תשתית המחשוב של גוגל", בעיקר כשהדאטה סנטרים הופכים לגורם קריטי בעידן הבינה המלאכותית.

הקלף המפתיע: שבבי ה־TPU

לכך מצטרף קלף מפתיע: שבבי ה-TPU של גוגל, שבעבר שימשו פנימית בלבד, יכולים להפוך למוצר מסחרי לחברות כמו מטא. "פתאום גוגל יכולה להיות גם שחקנית בתחום השבבים של הבינה המלאכותית", אומר אורגד, "וזה עוד שוק שנפתח".

בתוך כך, פעילות YouTube, שירותי ה-B2B והפרויקטים ארוכי-הטווח כמו ווימו - פרויקט הרכב האוטונומי של החברה - כבר אינם נתפסים כהימורים, אלא כפוטנציאל כלכלי ממשי.

בעוד שחברות AI אחרות נדרשות להשקעות עתק ששוחקות תזרים, גוגל מציגה תמונת מראה. "גם כשההשקעות שלה מאוד גבוהות, שנה הבאה מעל 100 מיליארד דולר בקאפקס, היא עדיין תייצר תזרים מזומנים חופשי מאוד יפה", מסביר אורגד. זאת בניגוד למטא, למשל, שהזינוק בקאפקס שלה בשנים האחרונות "אוכל את כל התזרים".

גם מודלים אחרים, כמו אורקל, נתפסים כבעייתיים: הקמת חוות שרתים ושירותי מחשוב לארגונים כמו OpenAI, תוך מינוף גבוה, משאירה את הסיכון אצל החברה, ולא אצל הלקוח.

"אם בעוד שנתיים־שלוש OpenAI תגלה שהיא לא צריכה את כל המחשוב הזה", הוא אומר, "אורקל תגלה שהיא במצב בעייתי". גוגל, לעומת זאת, לא בונה תשתית עבור צד שלישי, אלא עבור עצמה, ולפיכך שולטת גם בהכנסות העתידיות שנגזרות ממנה.

מול כל זה, אנבידיה אינה בהכרח סיפור שלילי. היא עדיין החברה הדומיננטית ביותר בתחום, עם המוצרים "הכי מתקדמים והכי נחשקים", כפי שמדגיש אורגד. אבל מניה שסוחבת במשך שנתיים את אותו נרטיב, מתקשה להמשיך לרוץ. חוק המספרים הגדולים פועל נגד מי שכבר נמצאת בפסגה: הצמיחה נמשכת, אך בקצב נמוך יותר. המשקיעים, לטענתו, פשוט מחפשים את המקום הבא שבו הסיפור יכול להשתנות, ולא רק להמשיך.

מה המשמעות לכסף שלכם?

הפער שנפתח בין שתי המניות אינו מצביע על דעיכה בבינה המלאכותית, אלא על שינוי בהעדפות הסיכון של המשקיעים. גוגל מתומחרת כיום כמנוע צמיחה-תשתית ענן רווחי, כניסה לשבבי AI, פרויקטים ארוכי-טווח ושווקים שמתחילים להתייצב. אנבידיה נותרה שחקנית ליבתית במהפכת ה-AI, אך בשלב שבו הציפיות כבר מגולמות במחיר, והפוטנציאל להפתעה קטן בהרבה.

***גילוי מלא: נתון בשבוע הוא פרויקט מערכתי הנעשה בשיתוף מומחי בנק לאומי. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם