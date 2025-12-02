"רגע קריטי": סם אלטמן בהודעה חריגה לעובדי OpenAI

מנכ״ל OpenAI סם אלטמן הכריז השבוע על "קוד אדום" במייל פנימי בחברה. מטרת המהלך, שנחשף בדה אינפורמיישן, היא לרכז משאבים ושכבות ניהול סביב שיפור מיידי של ChatGPT, והוא מגיע על רקע התחזקות התחרות מצד גוגל ושחקניות בינה מלאכותית נוספות.

על פי אותו מזכר פנימי שנשלח לעובדים, אלטמן הגדיר את התקופה הנוכחית כ"רגע קריטי" עבור ChatGPT, המיזם שהצית את מהפכת ה-AI לפני שלוש שנים, והבהיר כי פרויקטים אחרים יידחו כדי לאפשר "זינוק" מהיר ביכולות המערכת. הסיבה לדריכות נובעת בעיקר מהתקרבותה של גוגל, שהציגה בשנה האחרונה התקדמות משמעותית בצ'אטבוט ג'מיני. כך, על פי נתוני גוגל, לג'ימני יש כיום כ-650 מיליון משתמשים חודשיים, לעומת 450 מיליון ביולי.

אמנם המספרים עדיין רחוקים מנתוני השימוש ההיסטוריים של OpenAI, אך זו מגמה שמטרידה את הנהלת החברה. לפי דה אינפורמיישן, גם בשיחות פנימיות הדגיש אלטמן כי התחזקות גוגל עלולה ליצור "רוחות נגד כלכליות זמניות" עבור OpenAI, במיוחד בשלב שבו החברה נערכה לגיוסי ענק בהיקף מצטבר שעשוי להגיע ל-100 מיליארד דולר בשנים הקרובות.

ההצהרה של אלטמן מגיעה בעיתוי רגיש מבחינה עסקית. מצד אחד, ChatGPT הפך למנוע הכנסות מרכזי, שאמור לייצר השנה כ-10 מיליארד דולר ולצמוח ל-20 מיליארד בשנה הבאה, לצד תחזית ל-35 מיליארד דולר ב-2027. מצד שני, החברה שורפת סכומי עתק על פיתוח מודלים חדשים, תשתיות חישוב ושילוב יכולות מולטי-מודאליות. כל האטה בקצב אימוץ המשתמשים עלולה להקשות על קצב הגיוסים ועל אמון המשקיעים. ברקע, גם סמנכ"לית הכספים שרה פריאר רמזה בשיחת משקיעים על נתוני צמיחה מאתגרים, אף שלא פירטה לאיזה מדד התייחסה.

מודל פרסומי ב ChatGPT על הולד

לצד הדאגה מהתחרות, OpenAI גם נערכת להשקת מודל חדש, שאמור לשפר משמעותית את יכולות החשיבה העמוקה של ChatGPT ולייצר פער איכותי נוסף מול גוגל. כעת, במסגרת ה"קוד האדום" יתמקדו העובדים בחיזוק יכולות הפרסונליזציה של הצ’אטבוט עבור יותר מ-800 מיליון המשתמשים הפעילים בשבוע, כולל התאמה אישית של סגנון ואופי האינטראקציה. מהלך נוסף נוגע לשדרוג Imagegen - מערכת יצירת התמונות של OpenAI, שצפויה לקבל יכולות חדשות ומורכבות יותר בחודשים הקרובים.

במקביל, אחד ההיבטים החשאיים יותר שנחשפו במזכר נוגע לעיכוב בתוכניות שונות שעוסקות במוניטיזציה. OpenAI עדיין לא אישרה רשמית כי היא בוחנת מודל פרסומי ל-ChatGPT , אך על פי מקור המצוטט בדיווחים, החברה מבצעת בדיקות הקשורות לקניות אונליין, לאור זאת שמשתמשים כבר כיום פונים ל-ChatGPT לצורך איתור מוצרים. גם פיתוחם של שני מוצרים נוספים צפוי להידחק: "סוכני-על" (AI agents) שיבצעו פעולות מורכבות עבור המשתמשים בתחומים כמו בריאות וקניות, ו-Pulse - שירות שנועד להפיק דוחות בוקר מותאמים אישית.

תפנית הקוד האדום

בזמן ש- OpenAI לוחצת על הדוושה, גוגל מחדדת את האסטרטגיה שלה מול ChatGPT ומשיקה "מצב AI" חדש במנוע החיפוש, המאפשר למשתמשים אינטראקציה דמוית צ’אט בתוך תיבת החיפוש הקלאסית. ב-OpenAI מציינים כי למרות ההאצה מצד המתחרות, ChatGPT עדיין אחראי לכ-70% מפעילות ה"עוזרים הדיגיטליים" בעולם וכ-10% מפעילות החיפוש, נתונים שמעידים על עוצמת הדומיננטיות של הצ'אט שלה.

במבט רחב, ההכרזה של אלטמן מסמנת תפנית מרתקת: שלוש שנים אחרי ש-ChatGPT אילץ את גוגל להכריז על "קוד אדום" משלה ולהאיץ את השקתה של ג'ימני, OpenAI מוצאת את עצמה כעת בצד שמרגיש מאוים, כשהתחרות העזה עשויה להוביל את השתיים לרצף שידרוגים מואץ.