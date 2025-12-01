שלוש שנים בדיוק עברו מאז השקת ChatGPT, הצ'אט בוט ששינה את העולם והיה בעצם יריית הפתיחה לשלב הבא במרוץ ה־AI של ענקיות הטכנולוגיה. אבל דווקא ב־30 בנובמבר, יום ההולדת של הצ'אט, נראה שהמצב של החברה שעומדת מאחוריו מאתגר כמו שלא היה מאז אותה ההשקה.

בנק HSBC פרסם ניתוח המעלה סימן שאלה סביב המודל הכלכלי של OpenAI והאיתנות הפיננסית שלה לטווח הארוך. על פי מחלקת המחקר הבינלאומית של HSBC, ענקית הבינה המלאכותית OpenAI עשויה להזדקק לכ־207 מיליארד דולר במימון נוסף עד 2030 כדי לצמוח לפי התוכניות שלה.

ל־OpenAI, ששוויה מוערך בכחצי טריליון דולר בשוק הפרטי, התחייבויות משמעותיות לרכישת שירותי ענן ושכירת שטחי חוות שרתים בקצב שעולה על קצב יצור המזומנים, גם בתסריט ההכנסות האופטימי.

בין השאר, חתומה החברה על הסכמים רב־שנתיים בהיקפי מאות מיליארדי דולרים עם אמזון, אורקל ומיקרוסופט כך שהתחייבויותיה לרכישת ענן ותשתיות AI יעלו מ־792 מיליארד דולר בסוף השנה הנוכחית ל־1.4 טריליון עד 2033.

שווי ההתחייבויות לאורקל לבדה עומד על 300 מיליארד דולר, 250 מיליארד דולר למיקרוסופט ועוד כמה עשרות מיליארדים לאמזון. עד שנת 2030 תגיע קיבולת צריכת החשמל של OpenAI ל־36 גיגוואט עבור עיבוד ענן ובינה מלאכותית - צריכה ברמה של מדינה. לשם השוואה, שיא צריכת החשמל בישראל בחודש אוגוסט האחרון עמד על 17.3 גיגוואט, כך שעמידה בנתוני צריכה שכאלה ידרשו ממנה התחייבות מימון אדירים.

התחזית של HSBC לחברת הבינה המלאכותית המובילה 1.4

טריליון דולר

התחייבויות לרכישת ענן עד 2033 207

מיליארד דולר

תוספת המימון ש־OpenAI תצטרך כדי לעמוד בתחזיות שלה

OpenAI מייצרת הכנסות כבר כיום של כמה עשרות מיליארדי דולרים, שצפויות להסתכם בשנה הקרובה ב־20 מיליארד דולר. ההכנסות הן בעיקר מדמי מנוי חודשיים של משתמשים פרטיים או משימוש בקוד שלה על ידי חברות אחרות (מודל API). ב־HSBC צופים כי החברה תייצר הכנסות שנתיות של 213 מיליארד דולר עד סוף העשור ותשרת שלושה מיליארד משתמשים. הכנסות אלה יגיעו גם מפרסום עבור עסקים שיקודמו באמצעות המנוע, בדומה לנעשה בגוגל.

למרות זאת, תזרים המזומנים של החברה ימשיך להיות שלילי בשל התחייבויות הענק לחברות הענן, רכישת מעבדים גרפיים וחוזי שכירות חוות השרתים, ויצור פער של 207 מיליארד דולר - שידרוש מסם אלטמן, מנכ"ל ומייסד החברה לגייס הון נוסף חדש, הלוואות או שיפור מסוים בתנאי ההסכמים שהוא חותם עם עמיתיו בחברות הביג טק.

על פי HSBC, ההסתמכות היתרה של OpenAI על חוב מקרינה על החברות שחתומות עמה על הסכמים מסחריים - כמו אורקל למשל. החשיפה הגודלה של אורקל לחוב בתחום הבינה המלאכותית עומדת על 80 מיליארד דולר (נטו), מה שמביא אותה לתזרים מזומנים צפוי שלילי ב־2026, והזניק את פרמיית הסיכון על האשראי של החברה.

לא רק סם אלטמן צריך לחשוש

הניתוח הקשוח של HSBC אמור להדליק נורה אדומה לא רק בקרב המשקיעים ב־OpenAI - אלא גם בקרב משקיעי חברות פרטיות אחרות, שעיקר עיסוקן בפיתוח מודלי שפה גדולים, כמו אנתרופיק, מפתחת קלוד, מיסטראל הצרפתית ואפילו AI21 הישראלית. רובן ככולן הפסדיות, ולמרות ההכנסות שהן מייצרות, הכורח באימון יקר יותר של מודלי AI מרחיק אותן מאיזון תפעולי.

דוחות ענקיות הטכנולוגיה מהרבעון האחרון הוכיחו כיצד חברות שמפתחות מודלי שפה משלהן, ובראשן גוגל ומטא, מצליחות לשמור על רווחיות ולהגיע להישגים בתחום מודלי השפה כל עוד הן ממשיכות לנהל עסקים רווחיים כמו חיפוש או ניהול רשתות חברתיות.

ג'מיני נושפת בעורפו של ChatGPT

לפני כשבועיים קצרה גוגל תשואות כאשר מודל ג'מיני 3 שהציגה עקף את ביצועי המודל החדש ביותר אלטמן, GPT-5. השקת כלי עריכת התמונות ננו בננה סייע להגדיל את מספר המשתמשים החודשי של ג'מיני מ־400 מיליון במאי האחרון ל־560 מיליון בנובמבר, ולקרב את שווי השוק של גוגל ל־4 טריליון דולר.

מנכ"ל סיילספורס מארק בניוף הודה כי אחרי שהשתמש מדי יום ב־ChatGPT במשך שלוש השנים האחרונות, הנסיון הקצר שלו עם ג'מיני הביא אותו להחליף צד. על פי סימילרווב הישראלית, בחודש אוקטובר - עוד לפני שהושק ג'מיני 3, חצה זמן השימוש הממוצע של משתמש בג'מיני את זה של משתמש ChatGPT.

שתיהן נמצאות במיקום יציב מעל לקלוד, אך מגמת השימוש של האחרון נמצאת בעלייה. ChatGPT עדיין ממוקמת גבוה יותר בהיקף מספר המשתמשים השבועיים - 800 מיליון מול 650 מיליון משתמשים חודשיים בג'מיני, אך הדומיננטיות אינה מובטחת לאורך זמן. בהתחשב בתסריט ההכנסות האופטימי ששרטטה HSBC, סם אלטמן יזדקק ליותר מזל, או יותר כסף, על מנת לממן את המודל השאפתני של החברה שהציתה את מהפכת הבינה המלאכותית.