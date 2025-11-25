​חברת אונדס הולדינגס (Ondas), הפועלת בתחומי הרחפנים האוטונומיים, הרובוטיקה הביטחונית ופתרונות תקשורת מתקדמים, מנהלת מגעים לרכישת Oz, סטארט־אפ ישראלי שטרם נחשף רשמית ושהוקם בשנה שעברה על ידי יוצאי יחידה 81 של אגף המודיעין. כך נודע לגלובס.

● כ-400 מיליארד ד' נמחקו מהשווי שלה. אבל האנליסטים צופים קאמבק

● בעשרות מיליוני דולרים: מק'אפי רוכשת את אפליקציית הפרטיות של מיין הישראלית

לפי גורמים המעורים בפרטים, היקף העסקה עומד על מאות מיליוני דולרים, בדומה לרכישה של אונדס בארץ, אז קנתה את סנטריקס בסכום של כ־220 מיליון דולר. זאת לאחר שרק השלימה השבוע רכישה תשיעית בישראל, חברת RoboTeam, שמפתחת רובוטים קרקעיים טקטיים.

זינוק חד במניה

מניית אונדס הפכה בימים האחרונים לאחת המניות הפעילות ביותר בוול סטריט. בתחילת השבוע זינקה המניה בכ־29% למחיר של 8.72 דולר. העלייה מיוחסת בין היתר להשקעה אסטרטגית של 35 מיליון דולר ב־Performance Drone Works (PDW), חברת רובוטיקה ביטחונית אמריקאית שמייצרת מערכות אוויריות בלתי מאוישות (UAS) ללחימה, ומחזיקה יכולות ייצור בקנה מידה צבאי.

ההתלהבות לא נותרה בגבולות מחיר המניה בלבד: יום המסחר היה חריג בהיקפו, עם כ־175 מיליון מניות שהחליפו ידיים - כלומר עלייה של יותר מ־450% ביחס למחזור היומי הממוצע. בעקבות זאת טיפס שווי השוק של אונדס לכ־3.2 מיליארד דולר. גם בצד האנליסטי נרשם שינוי: אופנהיימר העלתה את דירוג המניה, מה שסייע להוביל לקונצנזוס של "קנייה מתונה", עם יעד מחיר ממוצע של 9.2 דולר.

הזינוק האחרון מגיע על רקע פרסום הדוחות הכספיים. אונדס הציגה ברבעון השלישי של 2025 קפיצה של 580% בהכנסות, ל־10.1 מיליון דולר, בעיקר בעקבות מימוש חוזים בתחום הביטחוני ותרומה של רכישות שביצעה בישראל.

עם זאת, החברה עדיין הפסדית כשלפי הדוח האחרון הציגה הפסד של 0.06 דולר למניה, מעט מעל תחזיות האנליסטים. מנגד, החברה מציגה גם איתנות פיננסית יוצאת דופן עם יתרת מזומנים של 433 מיליון דולר, זאת נכון לסוף חודש ספטמבר השנה. בשנה האחרונה זינקה מניית החברה ביותר מ-900%.

אריק ברוק, מנכ''ל אונדס / צילום: אונדס

אונדס הוקמה בארה"ב בשנת 2014 כחברת תקשורת לתשתיות קריטיות, שהתמחתה בפיתוח מערכות רדיו אלחוטיות להפעלה מרחוק של תעשיות וארגונים שבהם אי־אפשר להרשות ניתוק תקשורת, כמו למשל אנרגיה, מפעלים ותחבורה. במשך שנים היא פעלה כחברת B2B תעשייתית ולא כחברה ביטחונית.

נקודת המפנה התרחשה ב־2021, עם רכישת חברת American Robotics האמריקאית, שקיבלה בזמנו אישור רגולטורי להפעלת רחפנים ללא טייס. העסקה סימנה מעבר מציוד תקשורת לתשתיות למערכות אוטונומיות שפועלות בשטח. שנה לאחר מכן, ב־2023, השלימה אונדס את רכישת איירובוטיקס (Airobotics) הישראלית, בעסקת מניות לפי שווי של כ־15 מיליון דולר בלבד.

אז פורסם כי מדובר בשווי נמוך משמעותית מהערכות העבר של איירובוטיקס: החברה הוערכה ב־2018 בכ־240 מיליון דולר בסבב גיוס פרטי, וב־2021 הונפקה בבורסה בת"א בשווי של כ־100 מיליון שקל. איירובוטיקס החזיקה ביכולת טכנולוגית יוצאת דופן: מערכת הרחפנים האוטומטית Optimus, שמתפעלת בין היתר משימות איסוף מידע ללא מפעיל אנושי. רכישת המערכת הפכה את Optimus למוצר ליבה באונדס ולבסיס שממנו בנתה החברה את ההתרחבות שלה לשוק הביטחוני.

לאחר כניסתה לישראל עם רכישת איירובוטיקס, החלה אונדס לבנות סביב ישראל אסטרטגיית רכישות אגרסיבית שהפכה את המדינה למרכז ההנדסי והמבצעי שלה. זמן קצר לאחר איירובוטיקס רכשה החברה את נכסי חברת Iron Drone, שפיתחה רחפן מיירט נגד רחפנים עוינים.

בהמשך עברה מקרב־אוויר לקרקע: ב־2025 רכשה את 4M Defense, המתמחה ברובוטיקה לחשיפת ואיתור מוקשים תת־קרקעיים, אחר כך את חברת SPO, ספקית רכיבים ועדשות אלקטרו־אופטיים לתעשיות ביטחוניות, ואז את חברת Apeiro Motion, שפיתחה רובוטים קרקעיים אוטונומיים ומערכות תקשורת לרחפנים. במקביל, השלימה רכישת רוב מניות של Sentrycs, שפיתחה יכולות ליירוט רחפנים באמצעות שיבוש תדרי RF ופועלת כיום בלמעלה מ־25 מדינות.

בסוף אוקטובר השלימה אונדס רכישה נוספת בישראל, רוב מניות Insight Intelligent Sensors, עוד סטארט־אפ ישראלי שמפתח מערכות חישה אלקטרו־אופטיות מבוססות בינה מלאכותית. אל שרשרת הרכישות הצטרפו גם החטיבה ההנדסית של Zika Engineering, המתמחה בפרויקטי פיתוח ביטחוניים מהירים.

שיא המהלך הגיע עם רכישת Sentrycs (סנטריקס) תמורת 225 מיליון דולר, 125 מיליון דולר במזומן ו־100 מיליון דולר במניות. סנטריקס פיתחה מערכת ליירוט רחפנים המבוססת על שיבוש תדרי RF, ומעסיקה מעל 100 עובדים.

החברה של יוצאי 81

ולתוך האסטרטגיה הזו נכנסת Oz. את החברה הקימו אורי אברהם, אורי אשור ומתן כהן, שלושתם יוצאי יחידה 81. עוד לפי גורמים בתעשייה, השלושה ניהלו בעבר מחלקה רובוטית בהמנהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית(המנהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית).

הסטארט־אפ פועל בתחום מניעת ירי דו־צדדי, מה שנחשב לאחד התחומים הבעייתים והקשים ביותר לפתרון. עוד ידוע כי Oz גייסה 10.5 מיליון דולר, כשבין המשקיעים שלה שחר צפריר מקרן TLV Partners, אדי שלו והמשקיעה אבישג בוחבוט.

מאונדס ומ־Oz לא נמסרה תגובה.