בגיל 81 נגע לרגע קל יו"ר אורקל ואחד המייסדים שלה, לארי אליסון, בפסגה. הוא עקף את אילון מאסק והפך למשך חודשיים לאיש העשיר בעולם, עם הון של 393 מיליארד דולר. אבל מאז, כעבור שבועות בודדים התמונה התהפכה: כיום, על פי רשימת המיליארדרים של בלומברג, מדורג אליסון שלישי בעולם, אחרי מייסד גוגל לארי פייג' ומאסק שחזר למקום הראשון.

גם את העלייה לצמרת, וגם את הצניחה למקום השלישי, אליסון יכול לזקוף למניית אורקל. עד חודש ספטמבר האחרון היא נחשבה לחברה אפרורית - ספקית מסדי נתונים ותוכנות שיווק וניהול לארגונים גדולים עם שירות ענן שלא מתחרה בליגה של גוגל או אמזון. בשנתיים האחרונות ניהלה אורקל מאמצים מיוחדים להצטרף למהפכת ה־AI עם הימור על בניית חוות שרתים גדולות - ועוד הרבה לפני מטא ומיקרוסופט הייתה מהראשונות שהכריזה כי תקים חוות שרתים שהיקף הפעילות שלהן יחצה את הג'יגהוואט - רף היסטורי שמתאים לצריכת חשמל של ערים בינוניות.

הזינוק לפסגה, והצניחה ההיסטורית

בחודש ספטמבר האחרון קצרה את פירות ההשקעה הללו כשהדהימה את השוק עם צבר הזמנות מרשים - מה שהקפיץ את שווי החברה ב־36% לכמעט טריליון דולר. זה היה היום הטוב ביותר שחוותה המניה מאז שנת 1992. למרות שתוצאות הרבעון דווקא אכזבו עם נתונים שהיו נמוכים במעט מהצפי בשוק, התחזית שמסרה המנכ"לית לשעבר צפרא כץ היו מוזיקה לאוזני המשקיעים: ההכנסות משירותי הענן יצמחו ב־77% ל־ 18 מיליארד דולר השנה, ואז יגדלו ל־144 מיליארד בארבע השנים שלאחר מכן.

"הייתה בקרב המשקיעים איזו הארה שאורקל היא הסיפור הכי גדול של ה־AI ורבים התקשו להבין איפה הם טעו כשהם פיספסו את המניה הזו עד כה", אומרת אניה גימן, מנהלת תחום מניות חו"ל בחדר המסחר של לידר שוקי הון. "אלא שאז החל הספק להתעורר כאשר התברר ש־60% מצבר ההזמנות מגיעות מעסקה אחת עם OpenAI. למעשה, אורקל הפכה בעיני המשקיעים למעין פרוקסי של OpenAI, שהיא חברה פרטית בעלת התחייבויות גדולות מאוד שקשה לעקוב אחרי הביצועים שלה, שקצב שריפת המזומנים שלה עולה, ובו בזמן התחרות עם ג'מני של גוגל עולה מדרגה". גם רצף העסקאות הסיבוביות של OpenAI לא סייע להרגיע את החששות.

אם בספטמבר אורקל הייתה המניה הלוהטת בשוק, בחודשיים שעברו מאז היא עברה לצניחה של כמעט 40% מהשיא, שמחקו לחלוטין את ההייפ ההוא. סך הכל היא מחקה מהשווי שלה 370 מיליארד דולר. התלות באנבידיה, עומס החובות, תזרים מזומנים חזוי שלילי ויחס חוב להון עצמי אסטרונומי של 500% - כולם יכולים להתפרש כנורות אזהרה, ובמידה רבה אורקל הפכה למעין "סמל" של בועה, עבור חלקים בשוק. המניה שסימנה את התחום החם של חוות השרתים, הפכה לאיתות שאולי הענף התחמם יותר מידי.

האנליסטים צופים פרמייה של מעל 80%

אבל עבור אנליסטים רבים בוול סטריט, אורקל היא סימן להזדמנות השקעה נדירה. מתוך 46 אנליסטים שמסקרים את המניה, לפי וול סטריט ג'ורנל, רק 2 ממליצים על מכירה, בעוד 32 ממליצים על משקל יתר או קנייה, ו־11 ממליצים על "החזק". מחיר היעד הממוצע - תחזיקו חזק - עומד על כ־364 דולר למניה. פרמייה של 83% ומחיר גבוה משמעותית גם מאותו שיא היסטורי בספטמבר, אז המניה נסחרה ב־328 דולר.

גם הטיעונים בעד אורקל מנומקים. היא מחזיקה ברשימת לקוחות מכובדת של שחקניות צומחות בשוק ה־AI כמו xAI של אילון מאסק, מטא, אנבידיה ו־AMD, ובנטרול OpenAI שיעור הצמיחה שלה צפוי לשלש את עצמו מ־8% השנה ל־27% ב־2027, בין השאר גם הודות לחברותה בפרויקט סטארגייט שנועד לרשת את ארה"ב בחוות שרתים גדולות לעיבוד AI. מכפיל ה־EBITDA שלה (רווח מתואם) עומד על 23. היא מוציאה רק 30 מיליארד דולר על ציוד הוני (קאפקס, השקעות בטכנולוגיות ופיתוח עתידי) - נמוך בהשוואה לכל שחקנית ענן אחרת. וקו המגמה של המניה, גם בניתוח טכני מרמז שהמשקיעים האופטימיים עדיין לא ויתרו עליה. כל הסיבות האלו היו רק חלק מהנימוקים של אנליסט סיקינג אלפא מייק זכרדי, שכתב כי המניה נמצאת בטריטוריה "מכירת־יתר", שלא משקפת את הערך האמיתי שלה.

המניות הלוהטות איבדו גובה

אורקל לא לבד. "המניה הפכה לזירה שבה נערך הדיון המשמעותי כיום בשאלה האם למכור או לקנות", אומרת גימן. "והיא נסחרת כבר בקורלציה עם מניות AI שנחשבות לאיכותיות פחות, כמו חברות הניאו־קלאוד קורוויב ונביוס". יציאת האוויר ממניות ה־AI - שאינן חברות הענן הגדולות - היא כבר עובדה מוגמרת: בחודש האחרון ירדה מניית קורוויב ב־42%, המתחרה נביוס (בעלת השורשים הישראליים) ירדה ב־20%, ואילו פלנטיר, עבור רבים מניית "חלון הראווה" של ענף ה־AI, כבר בירידות של קרוב ל־15% באותה תקופה. בניגוד לרוב המניות בתחום, זו של פלנטיר משקפת את הסנטימנט של הסוחרים הקטנים, משקיעי הריטייל, מה שיכול להביע חשש של אותם סוחרים מבועה בענף, או חשש כללי מסיכונים לפני סוף השנה. אז האם האוויר יוצא מהבועה או שמדובר במעצור קטן בדרך? זו עדיין שאלת מיליון הדולר, או טריליון הדולר, שמעסיקה משקיעים בכל העולם.