האזהרה של גיל שויד: "שוק הסייבר מנותק"

בוועידת ישראל לעסקים ה-32 של גלובס, התארח יו"ר צ'ק פוינט גיל שויד, לשיחה עם אסף גלעד, עורך מדור הטכנולוגיה של גלובס, על האתגרים המתפתחים של התחום, הרכישה שביצעו בשנה החולפת, ועונה לשאלה האם הוא מתכנן לשוב לקדמת הבמה?

● ועידת ישראל לעסקים | סמנכ"ל אל על: חברות הטיסה שבות ארצה אך אין לצפות לירידות מחירים גדולות

● ועידת ישראל לעסקים 2025 | אייל בן סימון: "הפניקס היא מחוללת התחרות המרכזית בעולם הפיננסי"

● ועידת ישראל לעסקים 2025 | מנכ"ל בנק הפועלים: "המערכת הבנקאית איבדה את הצעירים הסוחרים בשוק ההון. הגיע הזמן ליזום ולהחזיר אותם אלינו"

את השיחה פתח שויד בהתייחסות לטענה בנוגע לבועה במניות הטכנולוגיה."צריך להפריד בין שוק ההון לבין העולם האמיתי", קבע שויד. "בינה מלאכותית היא מהפכה ולא בועה, אבל האם בשוק יש מניות שמוערכות ביתר? מאד יכול להיות. הסיכוי שהמהפכה תשנה את העולם הוא גבוה, אבל באותה נשימה הסיכוי שיש מניות שמעורכות ביתר בנאסד"ק הוא גם גבוה. בשנת 2001 הייתה בועה בעקבות מהפכת האינטרנט, אבל 20 שנה אחרי האינטרנט עדיין חי ובועט וייצר עוד מהפכות. המהפכה קרתה, אבל השוק ספג טלטלה".

"הבינה המלאכותית תהיה כוח בכל דבר שאנחנו עושים, ובסייבר במיוחד. לפני כמה שנים חזו שיהיה חוסר במומחי סייבר שמפעילים את המערכות, אבל אולי הבינה המלאכותית תסגור את הפער הזה, והבנאדם יחזור לפקח על המערכות. מצד שני זה יכול לייצר התקפה על כלל התשתיות שלנו, פעם זה היה לוקח שבועות או חודשים, אבל היום זה נעשה בקצב מטורף. אנחנו צריכים להגן על המידע שאנחנו חולקים עם הבינה המלאכותית והתקשורת בין הסוכנים גם היא עשויה להוות פתח לפגיעות סייבר. אני מאמין שכמו שבאינטרנט היו סכנות, שגם התממשו, אבל העולם עדיין יותר בטוח מאשר לפני 40 שנה, ככה גם בסייבר".

עסקה המוערכת בהיקף של 300 מיליון דולר

לצורך התאמה של פעילותה לאתגרים המתהווים הצטיידה צ'ק פוינט, בחברה משוויץ המתמחה בהגנה על סוכני AI, בעסקה שמוערכת בהיקף של 300 מיליון דולר. "חיפשנו חברות שיכולות לעזור לנו בתחום של ה-AI, כדי לחזק את המוצר הנהדר שלנו. עברנו מספר חברות, כולל ישראליות, שהיו מצוינות ורצינו לרכוש אותן, אבל לא כולן רצו להימכר, והעדיפו לבצע עסקאות בשווי גבוה יותר. בסוף הגענו לחברה השוויצרית ואנחנו מאושרים, מתברר שיש שם עומק של טכנולוגיה שלא נתקלנו בו שנים. החברה לקחה את המודל העצמאי שלה, ומוודאת שהתקשורת בין הסוכנים היא טובה".

הספקנות של שויד בנוגע לתמחור מניות הטכנולוגיה נוגעת לתחום הסייבר. "אני נשמע כמו תקליט שבור, אבל השאלה היא האם אנחנו מצליחים למכור ללקוחות ולייצר עבורם ערך, ובהמשך להרוויח מההכנסות. היום השוק מנותק, כי הוא נמדד בשאלה האם אנחנו מצליחים לגייס ולא האם אנחנו מייצרים ערך ללקוחות ומתרגמים את זה לרווח. השוק הפרטי בונה על זה שיש חברות גדולות שקונות את הקטנות ומצליחות לטפל בבעיות שלהן. וויז היא תופעה אדירה, אבל הם לא פתרו את הבעיה של יצירת הערך, אלא העבירו את זה לגוגל".

באשר לתחרות מצד ענקיות הטכנולוגיה, שהתקשטו בעת האחרונה בפעילויות סייבר משמעותיות, שויד, אמר כי "יש פרנסה לכולם ובחברות הסייבר רואים את זה. התחרות בשוק שלנו היא משמעותית וקטונתי מלזלזל, אבל בצ'ק פוינט אנחנו מוכיחים שאפשר לייצר כמה עשורים של ערך ללקוח, הכנסות ורווחים ובהמשך החזרים לבעלי המניות. כך שבהחלט אפשר להצליח בזה".

נהנה לא לעבוד 12 שעות ביום

לסיכום, התייחס שויד למעמדו כבעל המניות הגדול ביותר, לאחר שברבעון שעבר מכר קצת יותר ממיליון מניות צ'ק פוינט, בהיקף של כ-205 מיליון דולר. "אני מקווה להישאר בעל המניות הגדול. עד היום מימשתי בעיקר אופציות, לקראת הפקיעה שלהן. עד עכשיו להמתין עם המימוש עד לקו הסיום הוכיח את עצמו כמדיניות מוצלחת. יכול להיות שאמכור מניות, אבל זו ממש לא האסטרטגיה או המדיניות שלי".

באשר לשאלה האם הוא שמח ממעמדו החדש, שנה לאחר שלקח צעד אחורה מניהול החברה, אותה הותיר בידי נדב צפריר. "אני כבר שנה לא מנכ"ל. אני קם בבוקר ומישהו אחר צריך לפתור את הבעיות ואני מאד נהנה מזה, זה משהו אחר לעזור למישהו בתפקיד המנכ"ל, ולשמחתי נדב צפריר עושה עבודה נהדרת. אני מוצא שלעבוד בצורה הרבה פחות אינטנסיבית זה כיף. בינתיים, אני מאד נהנה מזה שנאי לא עובד 12 שעות ביום".

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק הפועלים וקבוצת הפניקס. בחסות: בזק, אל על, תנובה, אלקטרה, ארמיס, קבוצת חיפה, המילטון ליין ישראל, דוראל, שיכון ובינוי, בלק רוק, בז"ן, פאגאיה, KPMG, נספרסו, אגד, זיקר, ICL וההסתדרות הרפואית; ובהשתתפות: חברת נמלי ישראל, מקורות, חברת נמל אשדוד ורשות החדשנות.