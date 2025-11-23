בנק הפועלים מנסה למשוך את הדור הצעיר למסחר בשוק ההון. מנכ"ל הבנק, ידין ענתבי, הציג בוועידת ישראל לעסקים ה־32 של גלובס את הצעדים החדשים בתחום זה.

בשיחה עם כתב גלובס, חזי שטרנליכט, סיפר כי "הבוקר הודענו על העובדה שאנחנו מחלקים את ציבור הלקוחות שלנו שסוחרים בשוק ההון עד גיל 35 לשני חלקים. הראשון: אנחנו הולכים להחזיר את עמלות המסחר של מי שסחרו מיולי 2025 ועד סוף השנה. השני: כל הצעירים שהצטרפו לבנק הפועלים עד גיל 35, יוכלו לסחור בחינם אצלנו עד יולי 2026.

"זה נשען על הרקע שבסוף בסוף בסוף, המערכת הבנקאית איבדה בשנים האחרונות את הלקוחות הצעירים שלה בעניין מסחר בשוק ההון. מצאנו את הכלי לקרוא להם בחזרה, לתת להם מסחר בחינם עם המון פלטפורמות של מידע, חינוך פיננסי, הסברים, סרטונים ואחרים שנוכל ללמד אותם לאט על הכניסה לשוק ההון".

ידין ענתבי בוועידת ישראל / צילום: רפי קוץ

ענתבי נשאל לגבי הטבה חריגה נוספת שהעניק הבנק לכמיליון לקוחות לפני מספר חודשים, ובמסגרתה הם יכלו לבחור בין שתי מניות הפועלים למענק מזומן בשווי מאה שקלים.

היה כאן מהלך חינוכי כלשהו? מה למדתם על הלקוחות?

"חלק מרכזי מהחיסכון נעשה בשוק ההון דרך השקעה במניות. חשבנו שאחת הדרכים הטובות להסביר לאנשים או לתת להם כלים ראשוניים לסחור בשוק ההון זה לתת שתי מניות של הבנק, עם הערך הזה, אנחנו מנסים להסביר שבנק הפועלים שייך לכלל הציבור הישראלי, אין לנו בעלי שליטה, אנחנו נמצאים בקרנות ההשתלמות של כל הציבור, הערך הזה של החיסכון, אנחנו רוצים גם ללמד אותו, להעביר אותו דרך שתי המניות האלו, בחינם".

"הממשלה ממסה את החסכונות של הציבור"

אחת האמירות הבולטות של ענתבי נגעה למיסוי על הבנקים, שהוגדר על ידי הממשלה כמענה לרווחיות הגבוהה בתקופת המלחמה. הוא הסביר כי "מיסוי הבנקים הוא אחת הפינקציות הגדולות ביותר שהיו כאן בשנים האחרונות, משום שהממשלה ממסה את החסכונות של הציבור".

לדבריו, "רוב הציבור לא מבין. ככל שיש יותר רווחיות בבנקים, היא לא הולכת למנהלים ולא לעובדים - אלא הולכת לציבור הרחב דרך חלוקות דיווידנד. בסוף הממשלה לא נכנסת לכיס של הבנקים, היא קוראת לזה מס על הבנקים, אבל זה לא באמת. כל ה־2.5 מליארד שקל שהממשלה לקחה ב-2024-2025 וקראה לזה מיסוי הבנקים, היו צריכים לחזור לקרנות הנאמנות, והשתלמות, וביטוחי המנהלים ובמקום זה הלכו לממשלה שעשתה עם זה דברים טובים יותר ופחות". ענתבי הדגיש כי המיסוי הפך לאחד הנושאים המרכזיים בשיח בין הבנקים לממשלה.

ענתבי אמר עוד, כי בבנק הופתעו מהעוצמות של המשק, במהלך המלחמה, מה שהשתקף בדוחות הבנקים, ואולם הדבר אינו פוטר את הממשלה מלגבש מדיניות טובה.

"הופתענו מהעוצמות של המשק הישראלי. אנחנו כבר רואים את זה רבעון אחרי רבעון, בנקים פרסמו את הדוחות שלהם, זו סוג של מראה על החוזק של המשק הישראלי. אמרתי בכמה הזדמנויות שאנחנו לא מופתעים מלהיות מופתעים מרמת החוזק של המשק. אמרת על הצמיחה, אנחנו מסתכלים על תחזיות צמיחה של 4-4.5% ל-2026", אמר.

"אבל צריך לזכור, המשק הישראלי והעוצמה של הסקטור הפרטי לא יכולה להיות מבודדת משאר הדברים. בשנתיים האחרונות המשק מבודד כדי שהמשק ימשיך לצמוח, המעורבות, תשומת הלב של הממשלה, חייבת להיות מירבית. אי אפשר להמציא מודל של מדינה ב-OECD שהסקטור העסקי מנותק מההמשלה. זה נחמד, עבד בינתיים טוב, אבל לא יכול להחזיק לאורך זמן. לממשלה יש אחריות ותפקיד בבניית תקציבים, השקעה בחינוך, תכנון מערכות בריאות קדימה, כל הדברים האלה שהסקטור העסקי נשען עליהם. אנחנו נשענים על המעורבות הטובה של הממשלות לאורך השנים, תשומת הלב של הממשלה האחרונה הוסתה בצדק למקומות אחרים, עכשיו צריך לחזור לנהל את הכלכלה".

