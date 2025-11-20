הבוקר (ה') פרסם בנק הפועלים, בניהולו של ידין ענתבי, את התוצאות הכספיות שלו לרבעון השלישי. בכך סיכם את השבוע שבו פרסמו חמשת הבנקים הגדולים במשק - לאומי , הפועלים , מזרחי טפחות , דיסקונט והבינלאומי - את התוצאות שלהם לרבעון. מדובר ברבעון חזק נוסף לבנקים שהרווח הנקי שהציגו צמח ב-17% והסתכם ב-8.7 מיליארד שקל.

מדיניות חלוקת הדיבידנדים השתנתה, כאשר המפקח על הבנקים דני חחיאשוילי התיר לבנקים "להגדיל ראש" ולחרוג ממדינית החלוקה העדכנית של 50% מהרווח הנקי ולהגיע עד 75%. אולם רק שני בנקים, לאומי והבינלאומי, החליטו לעשות כך. כתוצאה מכך חולק דיבידנד של 5.2 מיליארד שקל שמהווה כ-60% מסך הרווח הנקי. זו עלייה חדה של 75% בהיקף הדיווידנד שחילקו חמשת הבנקים הגדולים בתוך שנה.

הכנסות חמשת הבנקים מריבית (נטו) עלו בשיעור מתון של 1.3% - בלאומי הן נשחקו קלות (2%-), ובשאר הבנקים צמחו במתינות. הפועלים רשם את העלייה החדה (6%). הצמיחה המתונה במערכת נובעת מכך שהבנקים נאלצים בהדרגה לשפר את תשלומי הריבית על הפקדונות, מה ששוחק את הסעיף הזה.

ההוצאה להפסדי אשראי בחמשת הבנקים צנחה ב-40% ל-637 מיליון שקל, החלק הארי שייך דווקא להפועלים (347 מיליון שקל), בשל הפרשות קבוצתיות זהירות לאור התרחבות תיק האשראי שלו מחד ואי הוודאות במשק. ככלל, הנתון ירד מה שאומר שהבנקים מרגישים בטוחים יותר לגבי הכלכלה, והם משתחררים בהדרגה מהפרשות קבוצתיות שכבר ביצעו בהוראת המפקח על הבנקים אשתקד.

תשואה דו-ספרתית על ההון

סך העמלות שגבו הבנקים צמח ב-8.4% והסתכם ב-3.7 מיליארד שקל. חלק מהבנקים הושפעו לחיוב מהגאות בבורסה שסייעה להם להגדיל את העמלות שהם גובים על פעילות שוק ההון שלהם. אצל אחרים מדובר היה בעמלות עו"ש שצמחו לנוכח התרחבות בעסקיהם, לצד עמלות נוספות.

במונחי התשואה על ההון כלל הבנקים רושמים נתונים מרשמים של תשואה דו-ספרתית על ההון. השיאנים הם מזרחי טפחות והפועלים שרשמו 17.6%, אולם האחרון הושפע מאירוע חד-פעמי של תקבולי מסים בשל הסדר פשרה מול רשויות המס האמריקאיות; בנטרול אותו אירוע התשואה על ההון של הפועלים יורדת ל-15.2%. לאומי רשם תשואה על ההון של 16.3% והיה היחיד לשפר את הנתון ביחס לרבעון המקביל. בדיסקונט והבינלאומי נרשמה תשואה על ההון של 13.7% ו-16.2% בהתאמה.