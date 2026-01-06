מנכ"ל אנבידיה חושף: מחשב על שכמעט כולו ישראלי

מנכ"ל ומייסד אנבידיה ג'נסן הואנג הציג בכנס ה-CES, כנס מוצרי האלקטרוניקה השנתי בלאס וגאס, לראשונה מחשב על רב עוצמה המבוסס על הדור הבא של מעבדי אנבידיה - רובין (Rubin). המעבד משובץ לצד חמישה שבבים נוספים בעלי נגיעה ישראלית - ממעבד הליבה (CPU) החדש של החברה, "ורה", ועד שבבי התקשורת ספקטרום, בלופילד וקונקט-אקס המפותחים ביקנעם.

● סיכום השנה בהייטק: שיא בעסקאות לצד שפל במספר המועסקים

● המפגש הצנוע של מדעני ה-AI הפך לפסטיבל ענק שכולם רוצים להיות בו

המעבד הגרפי רובין הוא השלב הבא של שבבי אנבידיה, לאחר הבלאקוול אולטרה (B300), וקיומו כבר נחשף בשנה שעברה, לצד הדור הבא אחריו, פיינמן (Feynman). אלא שכעת חושף הואנג את הארכיטקטורה של חוות השרתים שבה ישובץ השבב, ומסביר גם את התלות הגדולה שלו במרכז הפיתוח הישראלי: על מנת להפוך את השרת ליעיל ומהיר במיוחד לאימון מודלי בינה מלאכותית, להפעלתה והפעלת התשתית לסוכני בינה מלאכותית, כל מעבד גרפי מסוג ורה ישולב על גבי מחשב העל לצד מעבד ליבה חדש ועוד ארבעה שבבי תקשורת שפותחו בישראל.

פלטפורמת Rubin של אנבידיה / צילום: באדיבות אנבידיה

הואנג שיגר לא מעט תשבוחות לפעילות התקשורת של אנבידיה המבוססת על מלאנוקס הישראלית, ואמר כי בזכותה "אנבידיה היא חברת התקשורת הגדולה בעולם - כל שבבי התקשורת שלנו חוללו מהפכה בדרך שבה מעבדים מתקשרים זה עם זה. שבבי התקשורת סוחפים את נוף תעשיית ה-AI וחוסכים מיליארדי דולרים לאלה שמקימים חוות שרתים חדשות".

למרות ההשקה החגיגית, שבב הרובין לא יהיה זמין לרכישה עד למחצית השניה של השנה, אך הואנג הכריז כי הוא נמצא כבר בשלבי ייצור.

הופעה מסחרית ראשונה

מדובר גם בהופעה המסחרית הראשונה של מעבד הליבה החדש, "ורה" (Vera), המחליף את הגרייס הוותיק. הגרייס מלווה את שרתי אנבידיה עוד מאז עידן השבב הקלאסי של אנבידיה מלפני שלושה דורות, הופר (Hopper), והתצורה "גרייס-הופר" הפכה למוצר הנמכר ביותר של אנבידיה במשך שלוש השנים האחרונות בזכות מהפכת הבינה המלאכותית שהושקה בנובמבר 2022 עם הופעתו הראשונה של ChatGPT.

השילוב "ורה רובין" הוא על שמה של האסטרונומית בעלת אותו השם שגילתה את החומר האפל בגלקסיה וחקרה את תנועתם של גופי גז וכוכבים בחלל.

חלק מפיתוח "ורה" נעשה בישראל - בתעשייה הישראלית מומחים רבים לפיתוח שבבי ליבה בזכות העובדה שמוצרי הדגל של אינטל בתחום פותחו כאן. לבד מהמאיץ הגרפי ומעבד הליבה החדש, הציג הואנג עוד ארבעה שבבים כחול לבן מעולמות התקשורת בין שבבים לבין עצמם ובין שרתים.

מעבד הבלופילד, מעין נספח למעבד הליבה המאפשר לו לבצע משימות מיוחדות בנפח גבוה כמו אחסון, ניהול תקשורת, אבטחת מידע ווירטואליזציה בתוך ארון השרתים, ובפועל לבצע בחוות השרתים פעולות של עיבוד שגורמות בדרך כלל ל"פקקים" של מידע בחוות שרתים המשתמשות בטכנולוגיה ישנה יותר.

הסופר-ניק ConnectX, שבב המנהל את מעבר התקשורת מהשרת החוצה בנפחים וקצבים גדולים במיוחד.

מתג התקשורת NVLink Switch המאפשר תקשורת ישירה בין מעבדים גרפיים שונים בחוות השרתים ומתג התקשורת ספקטרום התומך בפרוטוקול התקשורת את'רנט שבו החלה מלאנוקס לתמוך בשנותיה המאוחרות.

מעבד הספקטרום מאפשר חיבור ישיר בין מעבדים וארונות על ידי שילוב של תקשורת אופטית ישירות עד לשבב - חידוש שהפך את ספקטרום למנוע צמיחה כה גדול, עד כי הואנג אמר כי "הוא סייע לנו להפוך לחברת התקשורת הגדולה בעולם".

המעבדים הישראליים מרחיבים את יכולת התקשורת

ארבעת השבבים שפותחו בישראל מיצרים את תעבורת המידע בין המעבדים הגרפיים זה לזה, בין שרתים בחוות השרתים, ובין חוות שרתים מרוחקות זו עם זו, ובכך מרחיבים את היכולות הטמונים במעבדים הגרפיים המקוריים של אנבידיה.

לטענת הואנג, השילוב של ששת השבבים החדשים על גבי שרת אחד יאפשר לאמן מודלים מתמתחים עם רבע ממספר המעבדים שהיה דרוש בעידן הבלאקוול, ולבצע הסקה של מודלים אלה בעד לעשירית העלות לכל אסימון (יחידת העיבוד של בינה מלאכותית), בהשוואה לדור הקודם.

הואנג גייס את צמרת תעשיית ה-AI כדי לברך על ההשקה - ובין הדוברים בה היו: סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, אילון מאסק כמנכ"ל xAI; מארק צוקרברג, מנכ"ל מטא, דריו אמודיי, מנכ"ל אנתרופיק (יצרנית קלוד), סאטיה נאדלה, מנכ"ל מיקרוסופט, ואפילו יריבים עסקיים כמו מנכ"ל גוגל סונדאר פיצ'אי - שמאתגר לאחרונה את מעבדי אנבידיה עם שבבי ה-TPU, ומאט גרמן, מנכ"ל שירות הענן של אמזון AWS, שמאתגר את אנבידיה עם שבבי "טרייניום" ו"אינפרנשיה".כל אלה היללו את יכולותיו של השרת החדש לשפר את יכולות הזיכרון וההסקה של המודלים שלהם, את היכולות המתקדמות לפתור בעיות מורכבות ואמינות יותר.

הואנג סיכם את 2025 כשנה מהפכנית שבה הפכו סוכני ה-AI - כלי התוכנה שלוקחים את הבינה המלאכותית למילוי משימות ולשיתוף פעולה בין סוכנים; שבו הפכו מודלי ההסקה הפתוחים לטרנד צומח; והציג את המודלים שבנתה אנבידיה עבור תחומי תוכן ייחודיים כמו התנהגות פיזיקלית של העולם, נהיגה אוטונומית, פענוח חלבונים, חיזוי מזג אוויר, סוכני AI, והפעלת רובוטים.

בתחום הרכב, הציג הואנג את השלב החדש בשיתוף הפעולה של אנבידיה עם מרצדס: שתי החברות פיתחו רכב אוטונומי לחלוטין המבוסס על מודל השפה הייעודי של אנבידיה לעולם הנהיגה: "אלפא-מאיו". רכבי המרצדס האוטונומיים (מרצדס בנץ CLA) יושקו בארה"ב ברבעון הראשון של השנה, באירופה ברבעון השני ובאסיה בהמשך השנה. "זו הפעם הראשונה שבה מודל שפה פיזי מקצה לקצה קיים ומוכן לשימוש המוני", אמר הואנג על מודל האלפא-מאיו.