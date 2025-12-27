המפגש הצנוע של מדעני ה-AI הפך לפסטיבל ענק שכולם רוצים להיות בו

במסיבה על גג מלון בחוף הים נרגעו חוקרים עם קוקטיילים כמו Burning TPU המורכב מדבש, בורבון וליקר הדסים מסרדיניה, ונקרא על שם שבב ה-AI הייעודי של גוגל. הם ניהלו שיחות על הכול, מהשעות הארוכות ב-xAI של אילון מאסק ועד הסבירות שמרגלים זרים מסתתרים במעבדות AI מובילות.

בכיר מקרנות ההון-סיכון תיארה לפרטי פרטים את הזרימה המעגלית של הכסף מאחורי ההשקעה האחרונה של אנבידיה בסטארט-אפ ה-AI שלו, וריתק בהסבר איך הקפיטליזם באמת עובד.

● הטאלנט ששווה 20 מיליארד דולר: האיש שסימן את עצמו כאלטרנטיבה מצטרף לאנבידיה

● מרוץ ההשקעות בבינה מלאכותית עשוי להפוך את 2026 לשנת גיוס האג"ח הגדולה אי-פעם

במשך שנים, כנס Conference on Neural Information Processing Systems - שכולם קוראים לו פשוט NeurIPS - היה נחלתם של המדענים המסורים ביותר בקצה החזית של הבינה המלאכותית. אבל מה שהיה פעם מפגש אקדמי קטן שהתהדר בחנוניות, הפך למעין פסטיבל AI.

בתחילת החודש יותר מ-24 אלף משתתפים שטפו את סן דייגו והפכו אותה למוקד עלייה לרגל של עולם הטכנולוגיה. אחרי שבילו חלק ניכר מהשנה במרוץ לעצב מחדש את הציביליזציה, הם מילאו האנגר כנסים ענק והתפעלו מהמחקרים העדכניים ביותר. בלילות הם מילאו מסעדות, ברים וטאקריות ברכילות על תעשייה שמבטיחה לשנות את כלכלת העולם.

האירוע הראוותני המחיש עד כמה התחום, שעד לא מזמן היה אזוטרי ומוזנח, השתנה מאז בום ה-AI. משתתפים שבעבר התלהבו מצ'אט GPT לחשו השנה ש-OpenAI בכוננות שיא לאור איומי תחרות. חוקרים מהאקדמיה התלוננו עד כמה העולם התאגידי השתלט על התחום, ואז שאלו זה את זה כמה כסף יידרש כדי שיסכימו להצעת עבודה מתאגיד ענק. כמעט כולם ניסו להבין כמה זמן יימשך תור הזהב.

הבטחה בצד סכנה

האקשן האמיתי התרחש ב"שעות שמחות", ארוחות בהזמנה ומסיבות יאכטה אקסקלוסיביות, שם החנונים מעולם לא הרגישו מגניבים יותר. אחד השיאים החברתיים היה במסיבה על סיפון ה-USS Midway, בחסות הסטארט-אפ הקנדי Cohere, שמוכר תוכנות AI לעסקים. נושאת המטוסים קושטה באורות חג, והעולים לסיפון זכו לרחבת ריקודים עצומה. אבל הקהל כמעט לא רקד. תחת המוזיקה הרועשת, התווכחו הצעירים במסיבה אם AI יכולה לשחזר את המוח האנושי והאם סם אלטמן הוא אדם אמין.

בשיחות פרטיות לחשו חוקרים איזו מעבדה תקדים לבנות "סופר אינטליגנציה" שתהיה חכמה מבני אדם, ותהו אם הם מצויים בלב בועה אדירה. הם גם רטנו על גידול צבאות קרנות ההון-סיכון, בנקאי ההשקעות והיועצים שמתרוצצים בשטח בניסיון לגזור קופון מבהלת הזהב האחרונה של עמק הסיליקון.

אחרים ניסו לפתות חוקרים לעזוב את עמק הסיליקון לטובת וול סטריט. השנה כללו נותני החסות הבכירים של הכנס גם חברות מסחר שחיפשו מוחות AI שיקנו להן יתרון בשווקים הפיננסיים.

במובנים רבים, זה היה שבוע שסיכם את ההבטחה והסכנה של ה-AI שאפיינו את השנה כולה.

זו הייתה שנה שבה השקעות AI ושוויי סטארט-אפים זינקו, ולצידם גם החשש שהכלכלה הזו תקרוס. ברבעון אחד התחייבו אמזון, אלפאבית, מיקרוסופט ומטא ליותר מ-100 מיליארד דולר בתשתיות יקרות. OpenAI ההפסדית תכננה גיוסי עתק והוצאות גדולות עוד יותר. אנבידיה, ששווייה היה פחות מ-500 מיליארד דולר עם השקת צ'אט GPT ב-2022, חצתה 5 טריליון דולר לפני שנחלשה בסוף 2025.

ככל שהשנה התקדמה, מארק צוקרברג פתח במסע גיוס והציע לחוקרים בכירים סכומי עתק כדי להצטרף לנבחרת ה-AI של מטא, לעתים אף בשווי מיליארדים. מלחמות הכישרונות הובילו לכך ששכירי AI קיבלו שכר גבוה מזה של כוכבי NBA.

אולי ההתפתחות המשמעותית ביותר הגיעה ערב הכנס, כשגוגל שחררה גרסה של מודל השפה Gemini שטיפסה לראש טבלאות הביצועים. זמן קצר אחר כך צלצלו ה-Slack של עובדי OpenAI עם הודעה מאלטמן שהכריז על "קוד אדום" לשיפור צ'אט GPT.

NeurIPS היה מאז ומתמיד מפגש של האנשים החשובים ביותר בעולם הטכנולוגיה שאיש מחוץ לתחום לא מכיר, מרחב לשתף ממצאים עם מי שמבינים באמת. כשנוסד ב-1987, ייעודו היה מפגש אקדמי להחלפת רעיונות על למידה של מוחות ומכונות. אז הגיעו רק מאות מדענים.

עם השנים התרחב הכנס והפך לזירה של רגעים היסטוריים: ב-2015 רחשו המשתתפים סביב השקת OpenAI; ב-2020 זכתה OpenAI בפרס המאמר הטוב ביותר על GPT-3; וב-2022 שוב הייתה במרכז השיח כששחררה במהלך הכנס מוצר ויראלי - צ'אט GPT.

בכנס השנה, שרובו גברים, כמעט שלא היו תורים לשירותי הנשים. עם שיאי נוכחות חדשים, חוקרים ותיקים התלוננו על היקף שלא ניתן לניהול. פעם היה אפשר לקרוא את כל רשימת המאמרים; היום אי-אפשר לראות את כל 5,000 הפוסטרים גם במאמץ.

ובכל זאת, המחקר האקדמי הרציני עדיין ניכר: דיונים על עולם שבו מכונות עלולות לשלוט בבני אדם, ועל השאלה אם שיטות השיפור של היום יספיקו לפריצות הדרך של מחר. התלהבות מלמידה מתמשכת ומלמידה בניסוי וטעייה.

היו עשרות סדנאות עם כותרות סתומות למי שאין לו דוקטורט. באחת מהן, "Reasoning Data in LLMs", שאל מייסד סטארט-אפ את הכתב למה הוא בכלל במפגש כזה "משעמם".

מרגו וגנר, פוסט-דוקטורנטית בת 29 מאוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו, שמה לב לשינויים: חברות גדולות פחות שיתפו מחקר חדשני באמת, בין השאר כי עד להצגה הוא כבר הפך "היסטוריה עתיקה". השנה גם לא היה מוצר או פרדיגמה פורצי דרך. עם המיקוד במודלי שפה גדולים, היו פחות פוסטרים במדעי המוח. "זה מעניין", אמרה, "כי זה ה-neur שב-NeurIPS".

באולם תערוכה ענק ניצבו דוכני גיוס של ענקיות טק וסטארט-אפים עתירי מזומנים. גוגל קיימה פאנלים צפופים; טסלה הציגה את הרובוט Optimus. בלילות האקשן עבר למלונות יוקרה עם קבלות פנים פרטיות. שם השיחות הפכו פחות טכניות, והרבה יותר כיפיות.

אשווין רמאסוואמי, בוגר סטנפורד בן 26 ומייסד Corridor, הגיע ברגע האחרון אחרי שהבין שכל חבריו מסן פרנסיסקו יהיו שם. 5 הימים השאירו אותו עם השראה מהמחויבות לשיח פתוח, למרות שליטת מעבדות סודיות. "רואים מאיפה צמחו שורשי מהפכת ה-AI", אמר. הוא גם הגיע למסיבת בית עם רשימת המתנה של 600 איש, והבין עוד דבר: "לא ידעתי שחוקרים חוגגים כל כך חזק".

המסיבה החמה ביותר הייתה שיט בהזמנה בלבד. הכרטיסים הוקצו ל"מי שבונים, מממנים וחוקרים את הטכנולוגיות שמגדירות אינטליגנציה". על יאכטה בת שלוש קומות, עם שמפניה, שיחקו "נחש מי?" עם פרצופי אגדות AI. קנדי? זוכה טיורינג? שיער מתולתל? זה יהושע בנג’יו?

וביבשה, נשאלה שאלה אחרת: "מה המספר שלך?" - לא על מנת לציין פרטי קשר, אלא את סכום הכסף שיגרום לחוקר לעזוב את האקדמיה לטובת "התעשייה". גם מי שלא מונע מכסף מתקשה לעמוד בפיתוי: משכורות ואופציות, וגישה לשבבים וכוח מחשוב. כשקיצוצים פדרליים מאיימים על מימון אוניברסיטאות, ההצעות נעשו מפתות יותר. חוקר אחד נקב במספר: 100 מיליון דולר.

סלבריטאי-על של AI

באולמות הכנס, סלבריטאי AI שלא היו מזוהים בשום מקום אחר הוקפו בהמונים. ג'ף דין, המדען הראשי של גוגל, נתן הרצאות צפופות על Gemini; חוקרי OpenAI עמדו מאחור ורשמו. יום קודם התקבצו סביב ריצ'רד סאטון, חלוץ RL. ואולי אף אחד לא הצטלם יותר מלקס פרידמן, פודקאסטר שראיין את אלטמן וצוקרברג.

"לא היו רק צילומי סלפי", אמר. "הייתה הרבה אדיבות, אהבה ושיחות מחקר סופר טכניות".

בסיום, בדרכם לטקס הנעילה, נתקעו החוקרים 30 דקות מול רכבת משא שנתקעה בצומת. לעבור בין הקרונות או להקיף? דילמה משל עצמה, לנוע באומץ אל אי-ודאות או להמתין לבהירות ולפגר מאחור. חלק עברו בין הקרונות; אחרים הקיפו.

מי שבחר בשביל החשוך פגש את הגרסה שלו לסלבריטאי A-ליסט: "סנדק ה-AI".

ג'פרי הינטון מגיע ל-NeurIPS מאז המפגש הראשון. אחרי שעזב את גוגל לפני שנתיים, הפך למבקר חריף של סיכוני ה-AI ואף הביע חרטה מסוימת על מפעל חייו. הינטון צעד, מוקף במשתתפים שתלו בו עיניים, אל החשכה שמלפנים.