בועת החוב של הבינה המלאכותית: שוק האג"ח האמריקאי מתקרב לשיא היסטורי

המרוץ להקמת תשתיות בינה מלאכותית דוחף גם את החברות הגדולות והיציבות ביותר בארצות הברית להיקפי חוב חריגים. לפי דיווח של הפייננשל טיימס, חברות טכנולוגיה אמריקאיות בדירוג אשראי גבוה ובהן מטא, אלפאבית, אמזון ואורקל, גייסו בשנת 2025 כ־1.7 טריליון דולר בהנפקות אג"ח קונצרניות. מדובר בסכום שמתקרב לשיא שנרשם בשנת 2020, בעיצומה של מגפת הקורונה. חלק גדול מההון מופנה להקמת מרכזי נתונים, לפיתוח מערכות אנרגיה ולבניית תשתיות מחשוב כבדות, הנדרשות לאימון ולהפעלה של מודלי AI מתקדמים.

על פי הערכות של בנקי השקעות וגופי מחקר, כ־30% מהנפקות האג"ח בדירוג השקעה השנה קשורות ישירות להשקעות בתחום הבינה המלאכותית. ענקיות הטכנולוגיה ניצלו סביבת ריבית נוחה יחסית כדי למחזר חובות קיימים ולגייס מימון נוסף, אך בשוק מתחיל לעלות החשש שהיקף ההתחייבויות גדל מהר יותר מההכנסות בפועל.

הדאגה מתחדדת על רקע פערים בין קצב ההשקעה לבין הבשלת המודל העסקי. כך למשל, באורקל הוצאות על דאטה סנטרים עלו מעבר לתחזיות, בעוד שההכנסות ברבעון האחרון אכזבו. מקרים כאלה כבר הפעילו לחץ על מניות ואג"ח בענף, ובמקביל נרשמת עלייה חדה במסחר ב־Credit Default Swaps, כלי ביטוח מפני חדלות פירעון, בעיקר על חוב של חברות טכנולוגיה גדולות.

לפי תחזיות בשוק ההון, שנת 2026 עשויה להפוך לשנת גיוס האג"ח הגדולה אי פעם. הסיבה המרכזית לכך היא שמעל טריליון דולר חוב צפוי להגיע לפירעון בכל אחת משלוש השנים הקרובות, מה שיחייב חברות למחזר חובות בהיקפים עצומים. אם ההכנסות מהשקעות הבינה המלאכותית לא ידביקו את קצב ההוצאות, מזהירים גורמים בשוק, ההתלהבות סביב ה־AI עלולה להפוך גם לאתגר פיננסי משמעותי.

שנת 2025 מסתמנת כאחת השנים הקשות ביותר שידע המותג Xbox. לפי נתוני מכירות ופרסומים בענף, קונסולות Xbox Series X ו־Series S ממשיכות להימכר בקצב נמוך בהרבה מהפלייסטיישן 5.

הסיבות לכך מצטברות לאורך זמן: מחסור במשחקים בלעדיים בולטים, ביטול של פרויקטים מתוקשרים כמו Perfect Dark ו־Everwild, ועליות מחירים שהפכו גם את הדגמים הזולים לפחות משתלמים.

בנוסף, לפי דיווחים בתקשורת, מיקרוסופט כמעט שלא קידמה את הקונסולות במבצעי סוף השנה - מה שחיזק את התחושה שהחומרה עצמה כבר אינה במרכז האסטרטגיה של החברה. גם שירות Game Pass, שנחשב במשך שנים לנכס החזק ביותר של Xbox, איבד חלק מהיתרון שלו: המחיר עלה משמעותית, ובמקביל מספר המשחקים הבלעדיים הצטמצם.

על רקע זה, מיקרוסופט החלה להשיק גם משחקים מובילים שבעבר נחשבו לנכסי הדגל של Xbox בפלייסטיישן ובפלטפורמות נוספות. במקביל עולים דיווחים שלפיהם החברה בוחנת שינוי כיוון עמוק: הדור הבא של Xbox עשוי להיות פחות קונסולה סגורה ויותר מחשב גיימינג קומפקטי לסלון, מבוסס Windows ובשיתוף AMD.

לפי הערכות שפורסמו בין היתר ב-Windows Central, מכשיר כזה יוכל להריץ משחקים מספריות שונות ולהתחרות ישירות במוצרים כמו Steam Deck ו-Steam Machine של Valve. כלומר, במקום להמשיך במאבק הישיר מול סוני על עוד קונסולה, מיקרוסופט בוחנת חזרה לשורשי עולם ה-PC בניסיון להגדיר מחדש את Xbox כפלטפורמה גמישה שמחברת בין משחקים, שירותים ותשתית מחשוב.

אלפאבית מבטיחה אספקת חשמל למודלי ה־AI שלה

אלפאבית, חברת האם של גוגל, הודיעה בשבוע החולף על רכישת חברת האנרגיה Intersect Power בסכום של 4.75 מיליארד דולר. הסיבה פשוטה: מרכזי הנתונים שמפעילים מודלי בינה מלאכותית צורכים כמויות עצומות של חשמל, ואלפבית רוצה שליטה טובה יותר באספקה שלהם.

Intersect Power בעצם מפתחת מתקני אנרגיה, כולל אנרגיה מתחדשת, שמיועדים במיוחד לחוות שרתים. הרכישה תאפשר לאלפבית לתכנן יחד את הרחבת מרכזי הנתונים ואת הקמת מקורות החשמל שמזינים אותם, במקום להסתמך רק על רשתות חשמל קיימות או ספקים חיצוניים. לדברי מנכ"ל אלפאבית, סונדאר פיצ'אי, המהלך אמור להבטיח אספקת חשמל יציבה ולאפשר לחברה להמשיך להתרחב בקצב שדורשת תחרות ה־AI.

אלפבית כבר הייתה בשנים האחרונות בקשר הדוק עם Intersect והשקיעה בה, כך שהרכישה היא כאמור המשך של שיתוף פעולה קיים. עם זאת, לא כל נכסי החברה נכללים בעסקה: לפי דיווחים, פרויקטים בהיקף של כ־15 מיליארד דולר בטקסס ובקליפורניה יישארו בבעלות Intersect וימשיכו לפעול בנפרד.

העסקה בעצם ממחישה שינוי רחב יותר בתעשיית הטכנולוגיה - המרוץ לבינה מלאכותית כבר לא מתנהל רק סביב מי בונה את המודל החכם ביותר, אלא גם סביב מי מצליח להבטיח, מעבר לחוות השרתים, גם תשתיות בסיסיות כמו חשמל בהיקפים עצומים. במובן הזה, אנרגיה הופכת למשאב אסטרטגי לא פחות משבבים או נתונים.

רשות החדשנות משיקה מסלול מאיצים לתעשייה היצרנית בהשקעה של כ־30 מיליון שקל

רשות החדשנות הודיעה על השקת מסלול חדש שמטרתו לסייע לחברות תעשייה יצרניות לפתח יכולות מחקר ופיתוח. במסגרת המסלול, שנקרא "מעבר מייצור לפיתוח" ופועל דרך קרן מופ"ת, יוקמו שישה מאיצים ייעודיים בהשקעה כוללת של כ־30 מיליון שקל. התוכנית מיועדת בעיקר לחברות שמרבית פעילותן מבוססת על ייצור בישראל ושעד היום השקיעו שיעור נמוך יחסית במו"פ.

המאיצים יופעלו על ידי הגופים MatX, PolyX, FFoodi, Spark Labs, ISG Intelligence ו־Gilboa Nexus, ואמורים בעצם לשמש כגופי ליווי מקצועיים לחברות תעשייה. הם ילוו את החברות בשלבים שונים של פיתוח מוצרים, החל מזיהוי צרכים וגיבוש רעיונות, דרך בדיקות היתכנות ופיתוח אב־טיפוס, ועד להכנת מוצר תעשייתי לשיווק בישראל ובחו"ל. החברות יוכלו להצטרף רק לשלב הרלוונטי עבורן, ולא בהכרח למסלול מלא.

ברשות החדשנות מסבירים כי כיום, חברות תעשייה רבות מתקשות לפתח פעילות מו"פ שוטפת, בין היתר בשל מחסור בתשתיות, ידע ייעודי ותהליכי עבודה מובנים. המאיצים נועדו לספק מענה לפערים הללו

באמצעות גישה למומחים, תשתיות ניסוי וליווי עסקי, לצד חיבורים לאקדמיה, לתעשייה ולמשקיעים.