יצרנית השבבים סריבראס (Cerebras Systems), המפתחת מעבדים ייעודיים לאימון ולהרצה של מודלים גדולים של בינה מלאכותית, נערכת להגיש כבר בשבוע הקרוב תשקיף חסוי לרשות ניירות ערך האמריקאית, לקראת הנפקה ראשונית בוול סטריט במהלך הרבעון השני של 2026, כך לפי רויטרס.

סריבראס בעצם פועלת בשוק שנשלט היום כמעט לחלוטין בידי אנבידיה, אך עושה זאת באמצעות גישה טכנולוגית שונה מהותית, המבוססת על שבב ענק יחיד הבנוי מפרוסת סיליקון שלמה ומיועד להחליף קלאסטרים שלמים של שרתים עתירי חישוב.

לפי הדיווח ברויטרס, המהלך הנוכחי מגיע לאחר עיכוב ממושך ונסיגה מבקשת IPO קודמת שתוכננה בשנת 2024, זאת בין היתר על רקע בדיקה רגולטורית וביטחונית שנגעה למבנה המשקיעים של החברה ולחשש האמריקאי מזליגת טכנולוגיות בינה מלאכותית מתקדמות לגורמים זרים.

לפי הדיווח, סריבראס גייסה עד כה למעלה ממיליארד דולר, ובסבב הגיוס האחרון הוערכה בשווי של כ 8 מיליארד דולר - כמעט כפול מהשווי שבו גייסה בתחילת העשור. לפי רויטרס, החברה סירבה להגיב.

הקשר מהמפרץ והמשקיעים הישראלים

העיכוב בהנפקה הקודמת נבע, בין היתר, מבדיקה של הוועדה להשקעות זרות בארה"ב (CFIUS), גוף ממשלתי השבוחן האם השקעות זרות בחברות אמריקאיות עלולות לפגוע בביטחון הלאומי - זאת סביב השקעת מיעוט בחברה של קבוצת הטכנולוגיה מאבו דאבי G42, שהייתה גם אחת הלקוחות המסחריות הגדולות של סריבראס.

בזמנו, הקשרים של G42 עם סין עוררו חשש בממשל האמריקאי כי טכנולוגיות AI מתקדמות, הנתונות למגבלות יצוא מחמירות, עלולות להגיע לגורמים שאינם רצויים בעיני וושינגטון.

בתחילת השנה הודיעה סריבראס כי קיבלה אישור מהוועדה, אולם לפי רויטרס, בטיוטת התשקיף החדשה G42 כבר אינה מופיעה ברשימת המשקיעים, מסיבה שלא נמסרה.

מאחורי סריבראס עומדת רשימת משקיעים נוצצת, ובראשה סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, שהשקיע בחברה כבר ב-2018 כחלק מהמאמץ לצמצם את התלות של OpenAI באנבידיה.

לצדו השקיעו גם בכירים נוספים מ-OpenAI, ולחברה יש גם חיבור ישראלי מובהק. אחד המשקיעים המוקדמים והבולטים הוא דדי פרלמוטר, לשעבר סגן נשיא בכיר באינטל העולמית, וכן קרן Eclipse Ventures בראשות ליאור סוסן, המשמש גם כחבר דירקטוריון בסריבראס.